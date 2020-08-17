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Ташкент нанял PR-компанию в США для отмены бойкота узбекского хлопка
00:40 18.08.2020

Агентство продвижения экспорта при министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана наняло организацию, специализирующуюся на связях с общественностью, для отмены бойкота узбекского хлопка, объявленного коалицией Cotton Campaign ("Хлопковая кампания"). В распоряжении Радио Озодлик (Узбекской редакции Радио Свободная Европа/Радио Свобода) оказалась копия соглашения, подписанного в апреле между министерством и базирующейся в Вашингтоне компанией Xenophon Strategies. Согласно документу, узбекская сторона согласилась заплатить американской компании 585 тысяч долларов в обмен на "услуги информационной поддержки", направленной на прекращение акции Cotton Campaign boycott.

Как отмечает Радио Озодлик, согласно документам, большая часть денег уже выплачена. В начале месяца издание Foreign Lobby Report сообщило о том, что Узбекистан заплатил лоббистской компании для улучшения своего имиджа.

Правозащитные организации начали кампанию бойкота в 2006 году, пытаясь вынудить Узбекистан искоренить давнюю систему под управлением государства, которая принуждает миллионы людей работать на хлопковых полях и устанавливает обязательные к исполнению квоты по сдаче хлопка. Хлопок - основная сельскохозяйственная культура Узбекистана, которая приносит государству ежегодный доход в размере более миллиарда долларов.

С момента прихода Шавката Мирзияева к власти в Узбекистане в 2016 году Ташкент постепенно внедрял законы для искоренения детского и принудительного труда, запретил властям регионов направлять студентов и работников госсектора на сбор хлопка и подписал указ об отмене государственной системы квот на производство хлопка. Несмотря на это, по мнению независимых наблюдателей, сбор урожая хлопка в Узбекистане до сих пор является крупнейшей в мире сезонной трудовой мобилизацией.

За последний год в международных организациях разгорелись дебаты по поводу прекращения или продолжения бойкота узбекского хлопка. После того как президент Узбекистана подписал закон, запрещающий принудительный труд в стране, министерство труда США пришло к заключению, что "использование принудительного детского труда при сборе хлопка в Узбекистане в отдельных случаях значительно сократилось".

В апреле Ташкент призвал группу Cotton Campaign, объединяющую ряд правозащитных организаций, прекратить бойкот узбекского хлопка и текстиля. Власти сослались на прогресс в искоренении принудительного труда и на экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции. В текстильном производстве в Узбекистане занято 200 тысяч рабочих, а от их заработка зависит судьба 1 миллиона человек, указывали власти.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597700400
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