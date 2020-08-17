Европа не допустит в Афганистане создания правительства с талибами

00:41 18.08.2020

Кабул предостерегают от освобождения из тюрем оставшихся боевиков



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

17.08.2020



Cоюзники США в Европе выступают против освобождения последней группы боевиков из "Талибана" (запрещено в РФ), которые должны быть отпущены официальным Кабулом в рамках мирного процесса. Первой о своей позиции заявила Франция. К ней могут присоединиться другие страны ЕС, принимавшие участие в миссии НАТО в Афганистане. Это в интересах афганской администрации, которой выгодно затягивание процесса урегулирования, ведущего к созданию в Кабуле правительства с участием талибов.



В Париже выступили против освобождения особо провинившихся боевиков. "Франция приняла к сведению подписание 10 августа президентом Афганистана Ашрафом Гани указа об освобождении 400 заключенных талибов, – заявили во французском МИДе.



– Однако Франция особенно обеспокоена присутствием среди лиц, которые могут быть освобождены, нескольких террористов, осужденных за убийства французских граждан в Афганистане". Власти Пятой республики выступают решительно против амнистии для лиц, осужденных за преступления против французских граждан, в частности военнослужащих и сотрудников гуманитарных организаций, "которые самоотверженно трудились вместе с афганскими партнерами".



Президентский указ вышел на минувшей неделе. С самого начала в Кабуле не демонстрировали энтузиазма по поводу выхода из-под стражи этой партии заключенных, однако их судьбу определило чрезвычайное собрание афганских старейшин, которое, впрочем, выдвинуло к талибам еще и ряд дополнительных требований для перехода к следующему этапу мирного процесса – прямому диалогу. Накануне и.о. министра иностранных дел Афганистана Ханиф Атмар сообщил, что правительство хочет освободить этих талибов, но ждет согласия со стороны западных столиц, выступивших против. Кроме того, как следует из заявления дипломата, талибам будет необходимо снизить уровень насилия: местные силы безопасности продолжают нести потери.



"Мир протестует (против освобождения последней группы заключенных талибов. – "НГ"), – подчеркнул Атмар. – Вы слышали об этом. Наша работа будет заключаться в достижении консенсуса по этому поводу с международным сообществом". Однако этот консенсус не должен повредить национальным интересам Афганистана, отметил и.о. министра иностранных дел. Публично представители афганского правительства говорят о своей полной готовности к межафганским переговорам, которые уже должны были начаться, но в действительности старт прямого диалога с боевиками, который предусмотрен мирным соглашением между США и "Талибаном", будет означать для Кабула потерю власти: талибы войдут в новое правительство.



В связи с этим афганской администрации крайне выгодно затягивать мирный процесс, инициированный президентом Дональдом Трампом только ради выполнения его предвыборного обещания – возвращения американских войск. Поэтому афганское правительство делает акцент на том, что в случае осуществления всех требований талибов на свободе окажутся люди, имеющие проблемы с законом из-за криминала и связи с общепризнанными радикалами. Выступая накануне по видеосвязи на встрече американского Совета по международным отношениям, Гани выразил озабоченность в связи с тем, что отпущенные на свободу талибы могут представлять "опасность для Афганистана и США", а также остального мира, в том числе американских союзников.



Гани подчеркнул, что приоритетом для него является само "начало мирного процесса, а не то, какой ценой это будет достигнуто". В этом смысле афганский лидер выбрал правильную аудиторию. Союзники США по НАТО по-другому, нежели Трамп, оценивают ситуацию в Афганистане: они обеспокоены столь сжатыми сроками, в рамках которых проходит сокращение иностранного контингента. По оценкам, к примеру, европейских участников натовской миссии в Афганистане, движение "Талибан" так и не предоставило убедительных доказательств своей приверженности сохранению мира и готовности разорвать связи с рядом террористических группировок, в числе которых – "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Это хорошо видно на примере ФРГ.



В представленном 11 августа докладе Минобороны и МИД Германии для депутатов Бундестага говорится, что "США до конца ноября 2020 года сократят войска в Афганистане до менее чем 5 тыс. солдат". "Критические возможности США" в стране по-прежнему будут сохраняться, отмечают ведомства, и поэтому размещенный на севере Афганистана контингент бундесвера сможет по-прежнему выполнять свой мандат. "Правительство ФРГ считает, что дальнейшее сокращение сил должно зависеть от существенного прогресса в мирном процессе, – гласит доклад. – К этому относится то, что "Талибан" должен снизить уровень насилия, выступить против международного терроризма и начать мирные переговоры с афганским правительством".



Сами талибы уже предупредили Кабул о недопустимости задержки процесса обмена пленными. "Исламский эмират (имеется в виду руководство движения. – "НГ") не признает администрацию Кабула в качестве правительства, но рассматривает ее как импортированную с Запада структуру, работающую на продолжение американской оккупации", – отмечается в недавнем заявлении официального представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида. По его оценкам, действия афганского правительства "показывают, что администрация Кабула все еще пытается создать препятствия для мирного процесса и вызвать у мира эмоции с помощью пропаганды". Это никому не пойдет на пользу, подчеркивает Муджахид.