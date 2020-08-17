Казахстан заходит на второй круг. Власти вновь ослабляют режим карантина, - "Къ"

07:15 18.08.2020 Государственная комиссия под руководством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина приняла решение о смягчении с понедельника, 17 августа, жестких карантинных мер, действовавших в стране с 5 июля. В республике вновь открываются торгово-развлекательные центры, рынки, парикмахерские и фитнес-центры. Кроме того, планируется поэтапно возобновлять авиасообщение с отдельными странами, в том числе с Россией. Несмотря на значительное ослабление режима в будни, Минздрав республики настоял на том, чтобы в выходные дни в стране продолжался локдаун, а также не исключил возможности возврата к полномасштабному карантину - в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.



СТАТИСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ COVID-19

Мир

Россия

Москва

ЗАБОЛЕЛИ ВЫЗДОРОВЕЛИ УМЕРЛИ

927 тыс.



+4892



(за сутки)



736 тыс.



+3133



(за сутки)



15 751 чел.



+55



(за сутки)



Данные обновлены 17.08.2020 в 23:13 по московскому времени

Вся статистика, графики и карты

Власти Казахстана приступили с понедельника к постепенному смягчению карантинных мер, введенных еще в начале июля. Это уже вторая попытка Казахстана вернуться к нормальной жизни после официального объявления 16 марта этого года о появившихся в стране зараженных COVID-19. Первый раз режим карантина действовал с 16 марта по 16 мая, во второй раз - с 5 июля. Этому предшествовали резкий скачок числа инфицированных КВИ (так в Казахстане обозначают "коронавирусную инфекцию") и эпидемия пневмонии. Так, в июне общая численность заболевших коронавирусом составила почти 30 тыс., умерших - 147 человек, а в июле число заболевших выросло до 49 тыс., умерших - до 605.



Сейчас власти полагают, что распространение эпидемии удалось взять под контроль.

"Наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19, средний ежесуточный прирост заболеваемости составил 0,5%,- отмечает главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова.- С начала введения строгих ограничительных мер положительная динамика достигнута по нескольким показателям: отмечается устойчивая тенденция снижения показателя, характеризующего интенсивность передачи инфекции. Коэффициент распространения снизился в 2,2 раза, с 1,72 до 0,78. Снизилась и занятость коек - на 64%". Эпидемиологическая ситуация несколько улучшилась после серии увольнений: в начале июля президент страны Касым-Жомарт Токаев пригрозил отставкой правительства и последовательно отправил в отставку министра здравоохранения, главу Фонда обязательного медицинского страхования, а также главу "СК-Фармации" (госкомпания, которая занимается закупкой лекарств).



По данным Минздрава, к 17 августа в стране зафиксировано 103 тыс. случаев КВИ с положительным ПЦР-тестом. Почти 88 тыс. человек поправились, 1,4 тыс.- скончались. Еще стремительнее росло число случаев заболевания пневмонией. Правда, все ли потенциальные больные попали в эту статистику - неизвестно: до июля Минздрав Казахстана отказывался учитывать в статистике по КВИ больных пневмонией, объясняя это отрицательными результатами ПЦР-тестов у больных. Система подсчета изменилась с 1 августа: в стране начали вести отдельную статистику по больным пневмонией с признаками коронавируса. В начале августа новый министр здравоохранения Алексей Цой сообщал на брифинге в Нур-Султане, что теперь ведомство ведет объединенную статистику по всем пневмониям. Выходило, что если в прошлом году к началу августа пневмонией заболели почти 77 тыс. человек, то за этот год - уже 256 тыс. человек. За тот же период в два раза выросла смертность от пневмонии - с 2 тыс. до 4 тыс. случаев.



С этой недели после смягчения карантина в стране разрешена деятельность торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, крытых рынков. При этом сохраняются требования по ограничению общего числа посетителей - не больше трети от общей вместимости и из расчета по четыре квадратных метра на одного посетителя. Кроме этого, вновь открываются салоны красоты и парикмахерские, аттракционы на открытом воздухе и фитнес-центры без бассейнов. Возобновляется движение общественного транспорта - строго в масках и при условии, что он будет заполняться по количеству посадочных мест. Поэтапно будут возобновляться полеты в Россию, Белоруссию, Германию, Египет, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты и на Украину.



Ограничения, действующие для жителей республики, будут сниматься поэтапно. Пока разрешены прогулки в парках, скверах, на набережных, но только в одиночку, вдвоем или втроем (если речь не идет о членах одной семьи). Даже тренировки спортивных команд возможны при условии участия не более чем 30 человек. При этом две недели назад за нахождение в общественных местах без маски были введены штрафы в размере 83 тыс. тенге (почти 15 тыс. руб.).



Работать многие продолжат удаленно: дистанционный формат сохраняется для 80% сотрудников госорганов и организаций, национальных компаний, офисов и других учреждений, где это возможно.

"Бытует ошибочное мнение, что если мы смягчаем карантинные меры, то мы разрешаем деятельность всех объектов и проведение всех зрелищных мероприятий. Поэтому хотелось бы обратить внимание всех казахстанцев на то, что все мероприятия, сопровождаемые массовым скоплением населения, очень опасны с точки зрения распространения инфекции. Поэтому они остаются под запретом",- заявила главный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова. В частности, под запретом остаются бассейны, бары, ночные клубы, караоке-клубы, музеи, конференции, выставки и форумы. По-прежнему закрыты и религиозные объекты.



Как Центральная Азия готовилась ко второй волне пандемии

Кроме того, несмотря на смягчение ограничений в будни, жесткие карантинные нормы продолжат действовать в выходные дни. "Главным в передаче инфекции являются контакты людей. В выходные дни контакты возрастают, население начинает активно передвигаться. Когда мы в выходные дни приостанавливаем деятельность крупных объектов, которые связаны с массовым скоплением людей, перед нами стоит задача - разобщение людей, уменьшение контактов между ними",- прокомментировала это решение Айжан Есмагамбетова.



"Выручка бизнеса в большей степени, до 40%, создается на выходных. Мы на это идем сознательно, мы хотим посмотреть, насколько ответственно будет вести себя бизнес. Через две недели, если все будет нормально, мы будем просить, чтобы локдаун на выходные дни сняли. Это постепенный процесс, поэтому в этом отношении здоровье людей - это ключевой фактор",- заявил зампредседателя правления Национальной палаты предпринимателей (НПП) Казахстана Эльдар Жумагазиев. По его данным, карантин серьезно сказался на деятельности более 830 тыс. предпринимателей из сферы услуг и торговли, в которой работает 1,3 млн человек.



Опрос 40 тыс. предпринимателей, проведенный оперативным штабом, показал, что треть из них уже сократили штат или отправили сотрудников в отпуск за свой счет.

Наиболее пострадавшие отрасли - общепит, транспорт, сфера бытовых услуг и розничной торговли.



Для помощи предпринимателям НПП запустила электронную платформу InfoKazakhstan, которая поможет поэтапно вывести бизнес из режима карантина с соблюдением всех санитарных норм. Новые технологии использует и правящая партия "Нур Отан", которая решила в преддверии выборов в Мажилис (нижнюю палату парламента) и местные представительные органы (маслихаты) провести праймериз - они начались 17 августа. Как следует из сообщения на официальном сайте партии, в электронном режиме пройдут и публичные дебаты, и само голосование - через мобильное приложение и специальный веб-портал. По бумажным бюллетеням можно будет проголосовать в населенных пунктах, где нет интернета.



Александр Константинов, Нур-Султан

"Коммерсантъ" от 17.08.2020, Источник - kommersant.ru

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