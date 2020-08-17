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Беларусь нужно спасти, нужно отстоять последний рубеж социализма, - И.Шамир
07:25 18.08.2020

Бой за социализм
Почему Батька, кроме заводов и посевной, не задумался об организации медиа?
Исраэль Шамир
17 августа 2020

Митинг в Минске прошел отлично! 70 тысяч, зажигательная речь Луки - такого оратора не найдешь, второй Кастро. Но медиа? Я не сумел увидеть митинг, кроме как на вражеской трансляции Радио Свобода, с журналистом в маске-наморднике. Официальное агентство новостей БЕЛТА - не транслирует митинг, а показывает старые картинки как с Политбюро. Сотня телеграм-каналов с миллионами подписчиков - все топят за НАТО и Майдан. За власть - один-два хилых канала. Измена медиа столь же полная, что и перед Болотной, что и в 1991 году. Это не просто прокол - это предательство.

Почему Батька, кроме заводов и посевной, не задумался об организации медиа? Где были его советники? Почему лучшие работают на вражеских каналах, а не топят за Беларусь? Почему нет своих каналов за власть? А у врага все это есть. Почему на митинг стали звать только вчера вечером, и то - нерешительно? Нужно завоевать медийное пространство, иначе все погибнет.

Впрочем, и в России так же - немногие редакторы и директоры поддержат Путина, если его начнут качать из-за рубежа, или те же олигархи. Путин тоже не смеет мобилизовать энтузиастов, людей со взглядами и убеждениями, не продажных казнокрадов, не скрытых либералов. Да что там - и у Трампа нет медиа, все газеты и телеканалы против него. Но это - его забота и забота американского народа.

А в России и в Беларуси нужно провести прополку, воссоздать медиа на основе убежденных людей с горячим сердцем, настоящих энтузиастов, которые хотят победить. Заигрывающих с противником - гнать мокрыми тряпками. Завоюем медийное пространство - победим, отдадим врагу - проиграем. Беларусь - это штормовое предупреждение России. Но это и бой за социализм, за возможность социализма. Россия и Беларусь могут быть свободными на основе социализма, а воспоминания об Александре III ведут в тупик и отстой.

И национализм никуда не ведет - только к большему раздраю в стране и ссоре с соседями. Среди белорусской оппозиции - самые мерзкие националисты талдычат, мол, Лука - цыган. Я услышал такие выступления, что просто тошнило. Такой махровый нацизм, как сами знаете где. Замечательные русские люди имели бабушек-цыганок, татарок, турчанок и евреек. Оппозиция, которая вторит американскому BLM и на одно колено становится, а потом мерзко издевается над "цыганом" - давить их надо. Не тапком, а танком.

Но вся проблема будет решена, если власть отвоюет и удержит медиа-пространство. Сегодня мы узнаем, удалось ли Луке переломить ход событий цветной революции. Если побегут крысы с корабля, как уже убежал посол в Словакии, то добром не договориться. Беларусь нужно спасти, нужно отстоять последний рубеж социализма, последний блиндаж Советского Союза.

Источник - zavtra.ru
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