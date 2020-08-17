Канада и Ирландия отказались признать результаты выборов в Белоруссии

07:28 18.08.2020

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил об отказе Оттавы признавать результаты президентских выборов в Белоруссии. Об аналогичном решении объявил глава МИД Ирландии Саймон Коувени.



"Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии и призываем к свободным и справедливым выборам", – приводит заявление главы МИД Канады РИА "Новости".



Министр от имени Оттавы также призвал ОБСЕ провести "тщательное расследование" состоявшихся в Белоруссии президентских выборов.



"Канада присоединяется к своим партнерам по международному сообществу в осуждении суровых мер, применяемых против мирных протестующих", – также указал Шампань.



Глава МИД Ирландии Саймон Коувени заявил, что Дублин не рассматривает состоявшиеся в Белоруссии президентские выборы как проявление демократической воли народа и не признает их результаты, передает ТАСС.



"Я глубоко обеспокоен развитием ситуации в Белоруссии и категорически осуждаю нарушения прав человека, последовавшие за президентскими выборами, – отмечается в заявлении Коувени. – Результаты [этих выборов] нельзя считать легитимными из-за запугивания и арестов граждан, которые имели место до и после выборов".



В отдельных случаях помощь раненым оказывали сами протестующие

"Ирландия не признает итоги голосования и не рассматривает их как истинное проявление демократической воли белорусского народа", – подчеркнул Коувени, добавив, что народы Ирландии и Белоруссии имеют тесные связи и ирландцы "пристально следят за событиями в стране у границ Европейского союза".



"Нам необходимо добиваться совместно с международным сообществом, чтобы демократические права людей соблюдались, жители Белоруссии, только они должны выбирать свое будущее", – продолжил Коувени, приветствовав решение Европейского совета созвать в среду экстренное заседание, посвященное ситуации в Белоруссии.



Ранее в ЕС и в ЕП отказались признавать президентские выборы в Белоруссии как свободными, так и справедливыми, пригрозив введением санкций в отношении ответственных за насилие со стороны силовиков.



Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа "коктейлями Молотова". Минздрав Белоруссии подтвердил гибель двух человек во время протестов.



18 августа 2020 Антон Никитин