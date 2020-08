Кто и как контролирует "независимые СМИ" Запада, - В,Никифорова

07:41 18.08.2020 Виктория Никифорова, 11 августа 2020



Среди одних из главных представлений о западном образе жизни одним из самых популярных является миф о свободной прессе – и это при том, что целый ряд СМИ напрямую финансируется правительствами. Этот парадокс принято объяснять словами "независимая редакционная политика". Но кто и каким образом в реальности управляет западной прессой – и как с этим связана работа спецслужб?



Американские цифровые платформы ввели специальное обозначение для СМИ, имеющих государственное финансирование. Из пяти стран – постоянных членов Совбеза ООН – этой "чести" удостоились пока что только массмедиа России и Китая. На СМИ дружественных стран, открыто лоббирующих интересы своих правительств (например, Би-би-си), эта инициатива не распространяется. Вопросы относительно финансируемого США "Голоса Америки" парируются утверждением о том, что у радиостанции – "независимая редакционная политика". Что же о независимости своих массмедиа думают сами американцы?



Нет сомнения, большую часть XX века легенда о независимой американской прессе успешно работала. Время от времени она подтверждалась действительно смелыми журналистскими расследованиями. Каждая такая история пиарилась, как подвиг свободолюбивых репортеров.



Правда, по прошествии лет иногда выяснялось, что беззаветный труд независимых журналистов был просто очередной интригой спецслужб. Так было в случае с легендарным "Уотергейтом". Десятилетиями этот скандал позиционировался как доказательство кристальной честности и смелости журналистов Боба Вудворта и Карла Бернштейна, раскрутивших этот скандал на страницах Washington Post, что вскоре привело к импичменту Никсона. Об этом писались книги и снимались фильмы.



И только в 2005 году выяснилось, что всю интригу с разоблачением прослушки в отеле "Уотергейт" затеял и провел тогдашний замдиректора ФБР Марк Фелт. Руководство спецслужбы совершенно сознательно валило президента Никсона и использовало журналистов просто для слива компромата. Американская пресса всегда работала в тесной смычке с госструктурами и спецслужбами. В то же самое время она активно насаждала миф об американских СМИ как самых независимых в мире.



Той же практики придерживались и британские коллеги. Ближневосточный отдел агентства Рейтер был создан в 1969 году на деньги британского правительства. Взамен чиновники попросили "толику политического влияния". Десятилетиями подразделение агентства существовало на проводившиеся по сложным схемам госдотации и обслуживало интересы британского правительства. Тем временем Рейтер гордо позиционировало себя как независимое СМИ. Информация из архивов о финансировании его из госбюджета просочилась в прессу лишь в этом году.

Руководителями ведущих американских СМИ часто становились люди, аффилированные со спецслужбами.



Классическим образцом такого сотрудничества стала пара Филипп и Кэтрин Грэм. В молодости Филипп Грэм работал помощником Уильяма Донована – шефа Управления стратегических служб (разведывательного органа, на основе которого было создано ЦРУ). Он удачно женился на дочери олигарха Юджина Майера, владевшего газетой Washington Post. Вскоре тесть передал ему руководство газетой.



Вместе с офицером ЦРУ Фрэнком Уизнером Грэмы стали центром операции "Пересмешник". В ходе ее ЦРУ взяло под контроль сотни ведущих изданий страны. По мысли Аллена Даллеса, спецслужба должна была осуществлять пропаганду и бороться с "мировым коммунизмом" через подкупленных или запуганных журналистов и редакторов. Особо доверенные авторы получали возможность публиковать свои предварительно одобренные тексты в промышленных масштабах. Так, звезда всей операции колумнист Джозеф Олсоп печатался в трехстах изданиях страны.

После загадочного самоубийства Грэма контроль над Washington Post и купленным Грэмом Newsweek получила его супруга, которую коллеги прозвали "Екатерина Великая". Кэтрин Грэм продолжила сотрудничество в рамках операции "Пересмешник". По мнению историка прессы Деборы Дэвис, в 1960-е – начале 70-х под контролем ЦРУ работали журналисты практически всех ведущих изданий страны – от The New York Times до Newsweek, от Time и Life до Chicago Daily. Тех газетчиков, которые не хотели соблюдать правила игры, запугивали, шельмовали, вышвыривали вон из профессии. Именно тогда в массы было запущено словечко "конспирология" – им стали называть все темы, которые не полагалось обсуждать на страницах прессы.



Термин работает до сих пор. Один из ведущих немецких журналистов, бывший главред Frankfurter Allgemeine Zeitung Удо Ульфкотте в 2014 году опубликовал книгу "Продажные журналисты", в которой подробно, на собственном опыте, описал, как церэушники вербуют, подкупают и контролируют европейских "акул пера". Книга стала бестселлером, однако ни одно солидное западное СМИ не рискнуло разместить на нее рецензию. А сегодня в статье "Википедии" Ульфкотте, профессиональный журналист, представлен как "конспиролог". В "конспирологии" обвиняют и Дебору Дэвис, автора книги об операции "Пересмешник".

В 1976 году, после расследования сенатского комитета по разведке, некоторые детали операции "Пересмешник" были явлены народу. Однако новый директор ЦРУ, которым стал Джордж Буш-старший, пообещал, что его ведомство больше не будет подкупать журналистов, и добился того, что историю положили под сукно.

Спустя десять лет ведущий лингвист и философ США Ноам Хомски написал небольшую работу, в которой исчерпывающе доказал, что американские массмедиа являются чисто пропагандистскими органами. Хомски выделил пять "фильтров", через которые не может дойти до читателя независимая информация. Первый – это собственники СМИ. Обычно это сверхбогатые корпорации, чьи бизнес-интересы вынуждено обслуживать их карманное СМИ. Второй фильтр – диктат рекламодателей. Третий – интересы поставщиков новостей, которыми обычно являются госструктуры типа Пентагона или Госдепа. Четвертый – здесь Хомски использует словечко "flak". В этом контексте его можно перевести как "залп". Это буквально вышибание из профессии – шельмование независимого журналиста разгневанной общественностью, коллегами, работодателями, обиженными читателями. Ну и пятый фильтр – это "образ врага". Раньше эту роль играли коммунисты, сегодня – русские и китайцы.



Эта структура американской пропаганды удивительно устойчива и несильно меняется с годами. Еще в 1917 году конгрессмен от Техаса Оскар Кэловей обвинял Джона Пирпонта Моргана-младшего в том, что его люди скупили двадцать пять ведущих газет страны и проталкивают таким образом свои коммерческие интересы, в частности, втягивая США в войны за рубежом. Правда это или нет, но банк JPMorgan Chase и сегодня активно вкладывается в массмедиа, а монополизация рынка СМИ стала проблемой, которую просто невозможно не заметить. Фактически 90% американских массмедиа контролируются всего шестью ТНК.



Проблема усугубляется тем, что в последние годы американская пресса теряет всякую связь с читателями. Раньше публиковать интересные расследования и увлекательные репортажи было необходимо, чтобы привлекать аудиторию. Однако в последние годы тиражи печатных СМИ неумолимо падали. С переходом в "цифру" многим изданиям удалось поначалу привлечь платных подписчиков, однако теперь их число не увеличивается. Кроме New York Times, почти никому не удается обеспечить рост аудитории. Реклама тоже все чаще уходит в интернет. Так содержание легендарных газет становится убыточным предприятием. Их выживание сегодня полностью зависит либо от рекламодателя (если повезет выгрызть контракт у победоносных цифровых конкурентов), либо от собственника.



Мнение читателей никого не интересует. Получив такую власть, рекламодатель полностью переформатирует под себя контент. Критики из независимых СМИ утверждают, что именно обилие фармацевтических гигантов среди рекламодателей обеспечило такой шквал новостей о коронавирусе, захлестнувший буквально все издания страны.



То же самое делает и собственник, для которого газета из выгодной инвестиции превращается в затратный, но полезный инструмент влияния. Та же самая Washington Post, купленная в 2013 году владельцем Amazon Джеффом Безосом вместе с многомиллионными долгами, активнее всех изданий страны лоббировала в марте идею всеобщего локдауна. Наконец Трамп закрыл страну. Сидящие по домам граждане принялись покупать все на Amazon. В результате за месяцы карантина прибыль главного актива Безоса удвоилась, а его главные конкуренты – магазины и торговые центры – обанкротились.



Технология flak, о которой писал Хомски, сегодня развилась до необычайной степени. На наших глазах волны хорошо срежиссированного общественного негодования смывают из публичного поля ведущих колумнистов и редакторов США.

Журналисты даже не пытаются как-то защитить своих коллег, прекрасно понимая, что рискуют потерять и больше уже никогда не найти работу по специальности. В предельно монополизированном мире СМИ им просто не будет места.

О какой-то независимой редакционной политике говорить в таких условиях просто смешно. В США нет "уникальных журналистских коллективов", которые пытались бы спорить с собственником. В ведущей газете страны New York Times, принадлежащей семейству Сульцбергеров, верховная власть передается от отца к сыну уже несколько поколений подряд. За это газету все уважают и с придыханием называют "монархией".

Порядки в New York Times чрезвычайно патриархальны. Достаточно сказать, что до 2011 года газету ни разу не возглавляла женщина. Правда, и Джилл Абрамсон продержалась на посту главреда лишь три года, в 2014 году ее уволили. По некоторым версиям, причиной послужила публикация объективного репортажа из Славянска, честно показавшего противостояние местных жителей и украинских националистов. Журналист Роберт Перри написал тогда, что New York Times стала открыто "обслуживать интересы Госдепартамента". В общем, ничего нового. Артур Сульцбергер-старший, папа нынешнего собственника, был искренним идейным активистом операции "Пересмешник".

Сегодняшние американские массмедиа на глазах превращаются в стенгазеты транснациональных корпораций и гигантских госструктур. Перечислять их лживые измышления – от "нападения России на Грузию" до "китайского коронавируса" – можно бесконечно.



Их читатели чувствуют фальшь и реагируют соответственно. Еще осенью 2019 года в ходе опроса 59% американцев заявили, что не доверяют отечественным СМИ. Это абсолютный рекорд за всю историю страны.

Неудивительно, что огромное число американцев пасется сегодня на интернет-форумах, где увлекается разными теориями заговора вроде движения Qanon. Эта мода означает только то, что люди окончательно разуверились во всех официальных источниках информации. Они просто не видят ни грана истины среди потока фейковых новостей.



К сожалению, вырождающиеся американские СМИ по инерции продолжают считаться в мире эталоном объективной журналистики и навязывать свою повестку едва ли не всем странам мира. Хочется надеяться, это останется в прошлом – вместе с былыми достижениями американской прессы. Источник - vz.ru,

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597725660

