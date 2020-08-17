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Мехриддин Хайриддинов - новый глава Узбекского госдепартамента по внешней трудовой миграции
07:44 18.08.2020

Мехриддин Хайриддинов стал советником премьера по внешней трудовой миграции
Советником премьер-министра - заведующим Департаментом по вопросам защиты прав и поддержки граждан Узбекистана, работающих за рубежом, назначен Мехриддин Хайриддинов.
Вчера, 21:45 Политика
Мехриддин Акмалович Хайриддинов назначен советником премьер-министра - заведующим Департаментом по вопросам защиты прав и поддержки граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и международного экономического сотрудничества, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе главы правительства.

До назначения он с 2018 года работал генеральным консулом посольства Узбекистана в Москве. Ранее эту должность с августа 2019 года занимал Комил Каюмович Рашидов.

Мехриддин Хайриддинов (1977 года рождения) родился в Бухарской области. Окончил Университет мировой экономики и дипломатии (1999). Работал преподавателем средней школы №46 Гиждуванского района Бухарской области (2000−2001), инженером 1-й категории, 2-й категории, 3-й категории, заместителем начальника отдела внешних экономических связей Навоийского горно-металлургического комбината (2001−2008).

Занимал должности ведущего специалиста Министерства внешних экономических связей инвестиций и торговли (2008−2010), 1-го секретаря посольства Узбекистана в Кыргызстане (2010−2014), начальника отдела Консульского управления МИД Узбекистана (2014−2017), а затем стал генеральным консулом Узбекистана в Санкт-Петербурге (2017−2018).

Должность советника премьер-министра по внешней трудовой миграции была введена в исполнительную структуру Кабинета Министров указом президента об усилении гарантий защиты граждан Узбекистана, работающих за рубежом, и членов их семей от 20 августа 2019 года.

В понедельник президент Шавкат Мирзиеев провел совещание по вопросам создания достойных условий для трудящихся за рубежом. Он поручил выделить трудовым мигрантам низкопроцентные кредиты до 10 млн сумов на дорожные затраты, расходы, связанные с получением патента и страховки, а также наделить Агентства по внешней трудовой миграции правом заключать прямые договоры с зарубежными работодателями. Кроме того, порядок регистрации и подсчета рабочего стажа мигрантов будет таким же, как у самозанятых лиц.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597725840
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