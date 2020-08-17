Ким Чен Ын приказал конфисковать собак в Пхеньяне. Готовит большой посинтхан?

07:53 18.08.2020

Ким Чен Ын приказал конфисковать собак в столице КНДР



Владельцы опасаются, что их питомцы пойдут в пищу



Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал конфисковать собак в столице страны, заявив, что домашние питомцы олицетворяют западный "упадок", сообщает The New York Post. В июле Ким издал распоряжение об аресте домашних животных, утверждая, что они являются частью "испорченной буржуазной идеологии", сообщил источник английской версии южнокорейской газеты Chosun Ilbo.



"Обычные люди разводят свиней и домашний скот, а высокопоставленные чиновники и богатые имеют собственных собак, что вызывает некоторое недовольство среди низших слоев общества, - сказал источник. - Власти выявляют семьи, в которых есть собаки дома, и вынуждают отдавать их или насильно конфискуют для уничтожения".



В Пхеньяне владельцы собак опасаются, что с учетом нехватки продовольствия в Северной Корее и склонности к употреблению собачьего мяса приказ появился только для того, чтобы накормить массы. Владельцы собак "проклинают Ким Чен Ына за его спиной", но в остальном их руки связаны, сетует источник.