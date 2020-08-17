|Риски в квадрате. Новая жилищная Каз-программа может наплодить обманутых дольщиков
07:57 18.08.2020
Екатерина ТИХОНОВА, "Время", 13 августа 2020
Замечательная по форме социальная инициатива главы государства повышения доступности жилья для нуждающихся несколько трансформировалась по содержанию после разработки правил реализации нового ипотечного продукта "5-10-20". Профильное ведомство решило, что люди должны покупать квартиры не там, где дешевле и удобнее, а только у застройщиков. Более того, правительство, быстро забыв скандалы с обманутыми дольщиками, пошло на риск, допустив к участию в программе недостроенные дома.
Напомним, в мае президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил запустить новую жилищную программу "5-10-20". Ее разработали специально для тех, кто встал в очередь на жилье еще до 2010 года.
- Для решения вопросов очередников поручаю запустить новый проект по обеспечению кредитным жильем "5-10-20". На эти цели в рамках антикризисных средств мы направим 390 миллиардов тенге, - заявил тогда президент.
"5-10-20" означает следующее: ставка по займу составит 5 процентов годовых, первоначальный взнос - 10 процентов от стоимости квартиры, а срок кредитования - до 20 лет.
С этой недели должен начаться прием заявок по новой жилищной программе - уже поступил первый транш в размере 90 миллиардов тенге. Всего в очереди на жилье по всей стране зарегистрировано больше 520 тысяч казахстанцев. Но в самой программе смогут участвовать лишь 58 тысяч человек.
Президентская инициатива благая. Но как ее исполняет правительство? Будет ли новый кредитный продукт действительно доступным в новых экономических реалиях?
Ипотечников превращают в спонсоров
По словам директора ТОО "Центр оценки Алматы" Бауыржана БЕКТАЕВА, исполнение программы "5-10-20" не будет эффективным. Люди, скорее всего, сейчас не рискнут грузиться кредитами, пусть и под невысокий процент. Доступность жилья можно было бы существенно повысить за счет допуска к программе вторичного рынка. Но правительство запуталось, кто в этой программе главный: нуждающийся в жилье человек или застройщики.
- В программе участвует жилье только от застройщиков и жилье, построенное по программе "Нурлы жер". Предельная сумма по этой программе в Нур-Султане и Алматы - 18 млн тенге, то есть это небольшие квартиры. У самой программы узкий охват: доступ к ней далеко не у всех. И даже у тех очередников, кто может принять в ней участие, зачастую очень низкие доходы. Значительная часть даже небедного населения в нынешних непростых экономических условиях разумно отложила приобретение жилья до лучших времен. Если у нас миллионы подавали заявки на получение пособия в 42 500 тенге, то о какой покупательской способности может идти речь? - задается вопросом Бектаев.
В принятом варианте программы ипотечникам отводится роль инвесторов застройщиков. В таких условиях финансовая нагрузка на бездомное население возрастет в несколько раз: очередники и так половину зарплаты отдают за съемное жилье, продолжая при этом кормить себя и детей, теперь к статье расходов прибавится еще и ежемесячное обслуживание ипотечного займа.
Эксперт считает, что новая программа удовлетворит только нужды застройщиков, а заемщики обзаведутся долгами раньше, чем жилье введут в эксплуатацию.
Новое - еще не забытое старое
Рустем БЕКТРУМОВ, член совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей Нур-Султана отмечает, что запуск новой программы "5-10-20" говорит о том, что предыдущая программа "7-20-25" не оправдала надежд.
- Давайте вспомним, сколько всего было принято жилищных программ за последние 10-15 лет: антикризисная программа 2008 года (решение проблем на рынке недвижимости), "Доступное жилье-2020", программа "7-20-25". Практически ни по одной из них не были подведены итоги, ни одна не была завершена. А сколько за этот период было создано институтов - операторов жилищных программ? АО "Казахстанская ипотечная компания" (КИК), для решения проблем с дольщиками - Фонд недвижимости "Самрук-Казына", казахстанская жилищно-строительная корпорация "Байтерек Девелопмент", Фонд гарантирования жилищного строительства.
Самая эффективная работа была у Фонда недвижимости. Они успешно внедрили механизм государственно-частного партнерства, где для участия в строительстве бизнесу предлагалось инвестирование минимум 20 процентов, тогда как 80 процентов брал на себя Фонд недвижимости. Впервые появился механизм аренды с выкупом квартир, что было очень позитивно воспринято молодыми семьями. Приобретение квартир населением осуществлялось через интернет - уже в те годы была заложена цифровизация продажи жилья, что позволило реализовать несколько тысяч квартир без скандала и коррупции.
Уже тогда, в 2013 году, были предложения о создании единого оператора под эгидой Фонда недвижимости… Вместо этого в 2018-м под программу "7-20-25" была создана новая компания - ипотечная организация "Баспана". Потом и этого оператора реорганизовали, не спросив никаких отчетов, - напомнил программную историю Бектрумов.
Казахстанцы приобрели по условиям госпрограммы "7-20-25" всего 12 тысяч квартир. Хотя на ее реализацию выделялся совокупно триллион тенге! Разработчики нынешней сделали выводы. И, видимо, решили, что теперь-то у них все получится, разрешив покупать жилье чуть ли не на котловане под страховку Фонда гарантирования жилищного строительства, который, к слову, вообще не имеет опыта отвечать за свои гарантии даже тогда, когда на застрахованных объектах возникают проблемы и переносятся сроки сдачи.
Рустем Бектрумов обращает внимание, что в предыдущей программе 80 процентов покупок квартир приходилось на Нур-Султан, Алматы, Актау и Актобе.
- Получается, всего 20 процентов жилья - на оставшиеся регионы, - говорит эксперт. - Наверное, было бы целесообразно провести дифференциацию новой программы по регионам в зависимости от уровня средней заработной платы. Пусть правительство определится, что оно хочет от этой программы - заработать деньги или дать возможность населению приобрести квартиры.
Эксперт разделил бы программу на две категории в зависимости от средней заработной платы. Первая категория "5-10-20" была бы нацелена на промышленные регионы с высокой средней заработной платой. Вторая категория "2-5-20" была бы нацелена на сельскохозяйственные регионы с низкой средней заработной платой. Тогда мы частично могли бы удержать кадры в регионах и приостановить миграцию.
- Для жителя, приобретающего квартиру в Туркестане либо в Костанае, процентная ставка и первоначальный взнос должны быть значительно ниже, чем в Нур-Султане и Алматы. И эту же программу можно расширить до сельских местностей с учетом их дохода, - считает член совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей Нур-Султана. - В каждом регионе акимы должны отчитываться как по построенным, так и по реализованным квадратным метрам жилья. А то построить построили, а реализация слабая, потому что у людей денег нет. Вот здесь как раз и нужен правильный государственный механизм реализации жилья населению.
Вместо квартиры - земельный участок
Акмарал БАСИРОВА, многодетная мать, руководитель центра "Бақытты отбасы" Алатауского района Алматы и глава общественного фонда "Защита прав матерей Aq-alem", считает, что для людей, которые без государственной поддержки сами жилье купить не могут, надо строить не многоквартирные дома, а типовые коттеджи:
- Дома должны быть с возможностью расширения/пристройки и хоть с небольшим, но своим земельным участком, чтобы в период безработицы была возможность сажать картошку-редиску либо разводить птицу или мелкий скот, - предлагает Басирова. - В Казахстане так много свободных земельных участков в пригородах! Почему бы не использовать их для улучшения жилищных условий казахстанцев?
С ней согласен и Рустем Бектрумов, напомнивший, что для этого уже существует законодательная база.
- Одной из задач государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер" является развитие индивидуального жилищного строительства. Как говорится в программе, для стимулирования строительства собственного жилья гражданам, состоящим в списках в акиматах на земельные участки, будут предоставляться участки с подведенными инженерными коммуникациями. В действительности же программа не двигается, очереди так и стоят. Для этого нужно создавать удобную инфраструктуру, тогда программа будет иметь эффект, - говорит эксперт, предлагая, как все можно сделать на пользу населению. - Государство должно отработать механизм предоставления земельных участков. Вот попробуйте взять землю в крупных городах Казахстана - не получится. Бюрократическая волокита. Предоставление земельных участков должно быть открытым и честным, а не как сейчас: кто-то тихо получил земельный участок, а потом заработал на перепродаже. Соответственно, и цены держат высокие, потому что одни и те же игроки на рынке жилья.
Хотят еще!
Накануне начала реализации "5-10-20" около 800 застройщиков обратились к главе государства со своими проблемами. Даже руководители крупных компаний жалуются на то, что отрасль, переживающая застой, монополизирована, подтверждая слова Бектрумова.
В своем обращении застройщики предлагают государству выкупить еще строящиеся квартиры за счет бюджетных средств, но по рыночным ценам, чтобы потом они смогли передать это жилье в аренду или рассрочку нуждающимся. "Что позволит вернуть средства в бюджет и обеспечить жильем граждан" - цитата из текста.
Кроме того, застройщики просят создать им профильное министерство и разрешить населению использовать свои пенсионные накопления для покупки жилья. А со своей стороны обещают правительству помочь создать новую национальную жилищную программу, которая за 10 лет обеспечит крышей над головой всех нуждающихся.
Судя по обращению, застройщики тоже особо не верят в программу "5-10-20", в которой, казалось бы, учтены в первую очередь именно их интересы. Для кого она тогда вообще принималась?