Как надо отстаивать рос-интересы в Беларуси. По-гватемальски, - П.Шипилин

08:02 18.08.2020

Что бы сделали США на нашем месте?

Когда сегодня народ размышляет о Белоруссии, то чаще всего вспоминает о братстве или, наоборот, обидчиво предлагает русским людям, оказавшимся почему-то в другом государстве, пожить на свои. На мой взгляд, мы совершенно напрасно игнорируем меркантильную составляющую. Попробую восполнить пробел.



Как-то подзабылось, что через братскую страну идет газопровод мощностью около 30 млрд кубометров в год. И он, между прочим, принадлежит России. Мы за него заплатили Белоруссии кругленькую сумму - 5 млрд долларов.



Совершенно понятно, зачем американцам Беломайдан - новые власти первым делом национализируют нашу трубу. Прибавьте к этому планы Вашингтона прекратить строительство "Северного потока – 2" и второй очереди "Турецкого потока", и пазл складывается: наш газ должен поставляться в Европу только через контролируемый Соединенными Штатами пояс из враждебно настроенных бывших союзных республик. Само собой, цены за транзит будут заоблачными.



А как бы поступили сами американцы, окажись они на нашем месте?



Надо сказать, в новейшей истории есть ответ на этот вопрос. Когда-то я уже писал о том, что предприняли США в 1954 году, когда демократично избранный президент Гватемалы Хакобо Арбенс удумал национализировать банановые плантации американской United Fruit Company. Но нелишне вкратце повторить.



Гватемальская история хороша тем, что не нужно ничего предполагать или сочинять конспирологические теории. Сейчас, почти через 70 лет после тех событий, многие страницы из архива ЦРУ рассекречены.



На самом деле Хакобо Арбенс не национализировал плантации, все было и хитрее, и мудрее. Суть его аграрной реформы сводилась к тому, что необрабатываемые земли крупных помещиков передавались населению. Причем владельцы получили компенсацию в виде государственных облигаций, стоимость которых была равна стоимости отчужденных площадей.



К июню 1954 года 570 000 гектаров земли были экспроприированы и распределены. К этому моменту земли получили около полумиллиона человек - шестая часть населения. Вопреки предсказаниям недоброжелателей, закон привел к небольшому увеличению продуктивности сельского хозяйства Гватемалы и посевных площадей. Увеличились также закупки сельхозтехники. В целом закон привел к значительному повышению уровня жизни многих тысяч крестьянских семей, большинство из которых составляли коренные жители.



United Fruit Company принадлежало 220 тысяч гектаров, и только 15 процентов из них обрабатывались. Президент Гватемалы сделал американцам очень выгодное предложение: выкупить излишки по цене, вдвое превышавшей ту, с которой они платили налоги.



В ответ банановые магнтаты настучали в Вашингтон, и ЦРУ разработало операцию PBSuccess - государственный переворот. С вторжением марионеточных "повстанцев", бомбардировок и списками лиц в правительстве Арбенса, которых следовало убить.



Операция удалась: Хакобо Арбенс сбежал в Мексику, а предводитель мятежников стал президентом. В Гватемале началась гражданская война, которая унесла десятки тысяч жизней.



Все права United Fruit Company были восстановлены.



Совершенно понятно, как поступили бы американцы, если бы компания "Газпром трансгаз Беларусь" принадлежала не нам, а им. Нашли бы повод вторгнуться, не сомневайтесь. Кто ж такой дорогущей собственностью разбрасывается?



В Гватемале они защищали страну от коммунистической угрозы. Правда, никаких следов контактов Хакобо Арбенса с СССР потом не нашли в правительственных документах, как ни старались. А через полвека не нашли оружия массового поражения в Ираке. Но кого это сегодня интересует когда дело уже сделано?



В Белоруссии стали бы защищать европейские ценности и свободу слова. Или еще что-нибудь прогрессивное, какая разница?



Я не жду, что Лукашенко, испугавшись майдана, в спешном порядке предложит включить Белоруссию в состав России. Но пригласить нашу армию для защиты нашего же газопровода от возможных терактов просто обязан.



Официально,с подписанием межправительственного договора.



Времена ведь нынче сложные, всякое может случиться.



Павел ШИПИЛИН