Как "демократично" убивали диктатора Чаушеску

08:33 18.08.2020 Как буржуи демократично Чаушеску убивали



bolshoyforum.com, 15 августа 2020



Румыния отмечает столетие со дня рождения одного из самых ярких и знаменитых своих лидеров - Николае Чаушеску. Хотя его свержение и убийство в 1989 году горячо приветствовалось всей "прогрессивной общественностью", современные румыны, несмотря на долгое и плодотворное сотрудничество с Западом и членство в ЕС, считают, что поступили с "диктатором" неправильно, и совсем не уверены в правильности того курса, которым их ведут сегодня…

Николае Чаушеску родился 26 января 1918 года в румынском селе Скорничешти в бедной крестьянской семье. Подростком он переехал в Бухарест, где работал на заводе и был подмастерьем у сапожника. На работе Николае познакомился с коммунистами и под их влиянием вступил в Коммунистический союз молодежи, начал агитировать за левые идеи и бороться за права рабочих и против фашизма, из-за чего несколько раз попадал в тюрьму и подвергался жестоким пыткам.

Освобожден Чаушеску был только в 1944 году, после отстранения от власти в Румынии прогитлеровских сил. Верность Николае левым идеалам оценили в разрешенной теперь Румынской коммунистической партии. Парень стал сначала секретарем Коммунистического союза молодежи, затем - начальником Высшего политического управления вооруженных сил и замминистра обороны страны. После объединения коммунистов и социал-демократов в Румынскую рабочую партию Чаушеску руководил обкомами РРП и был министром сельского хозяйства, вошел в ЦК и в Политбюро новой партии.

После смерти в 1965 году руководителя Румынской Народной Республики Георге Георгиу-Дежа, Чаушеску, который был далеко не самым влиятельным человеком в партии и стране, избрали на пост первого секретаря ЦК РРП, чтобы сохранить баланс между различными политическими группировками. Однако те, кто планировали сохранить свое влияние за спиной у Николае - прогадали. Чаушеску быстро трансформировал РРП снова в Коммунистическую партию, Народную Республику - в Социалистическую, и выдвинул на ключевые государственные должности своих сторонников, в результате чего вся власть в стране была сконцентрирована у него в руках. В 1974 году он возглавил Румынию в качестве президента.

Нужно сказать, что Румыния в это время была не совсем "типичным" представителем социалистического лагеря. Чаушеску проводил политику, которую значительно позже, уже применительно к ставшей независимой Украине назовут "многовекторной". Он часто вступал в открытые дискуссии с Москвой, поддерживал хорошие отношения с Пекином, с которым конфликтовал Кремль, выступил против позиции большинства соцстран в ходе пражских событий 1968 года, не пускал на свою территорию советские войска и не давал строить железную дорогу из СССР в Болгарию.

Кроме того, Чаушеску проводил весьма либеральную внутреннюю политику - долгое время практически не ограничивал прессу, разрешал распространять в Румынии западную печатную продукцию, держал границы "открытыми". Все это делало Николае "любимчиком" Запада. Его хвалили и пытались склонить на свою сторону. Чаушеску было явно приятно такое внимание, но по принципиальным вопросам он жестко стоял на своем, покидать соцлагерь и предавать Москву не собирался.

Что касается экономики, то тут Георге Георгиу-Деж и Николае Чаушеску создали настоящее чудо. В межвоенный период Румыния была одной из наименее развитых стран Европы, от передовых государств она, по оценкам экспертов, отставала примерно на столетие. Но при коммунистах в Румынии прошла эффективная индустриализация. Объемы промышленного производства всего за 30 лет (с 1944 по 1974 годы) выросли в сто раз, а национальный доход, по сравнению с предвоенным, - в 15. Несмотря на то, что Румыния существенно нарастила добычу нефти, в структуре ее экспорта преобладала готовая продукция, а не сырье.

Правда, умудрился Чаушеску сделать и один важный просчет. В своей любви к открытости и сотрудничеству с западными партнерами, он набрал кредитов у международных финансовых организаций. Сначала это занятие казалось не только безобидным, но даже полезным. Вливание иностранных денег делало экономический рост еще более динамичным. Однако потом Чаушеску начал ощущать политическое давление, связанное с напоминанием о долгах. В конце концов, Румынию стали прессинговать, предлагая выйти из Организации Варшавского договора (ОВД) и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), разорвав союзнические отношения с СССР, в обмен на списание задолженности по кредитным обязательствам. Когда же Чаушеску категорически отказался делать это, отношение к нему со стороны западных "партнеров" начало резко меняться.

В медиапространстве Европы и Америки он из прогрессивного лидера стал превращаться в "диктатора". Чтобы вырваться из долговых сетей, президент Румынии резко прекратил брать новые кредиты и ускорил выплаты по взятым ранее. Чтобы вернуть деньги кредиторами побыстрее, он ввел в стране режим экономии - карточную систему распределения продуктов и сокращение потребления электроэнергии. Благодаря принятым Чаушеску мерам, к 1989 году Румыния практически полностью рассчиталась по международным финансовым обязательствам.

Однако к этому времени у Бухареста появились новые проблемы. Раньше Румыния была "островом либерализма" по сравнению с остальным соцлагерем. Но в середине 1980-х в СССР началась "перестройка". И Михаил Горбачев давил на Чаушеску с тем, чтобы он запустил аналогичный процесс у себя в стране. Румынский лидер в жесткой форме отказал - заявив, что скорее Дунай потечет в противоположную сторону, чем он согласится на подобные эксперименты. Сообразив, куда дует ветер, Чаушеску попытался начать создавать новый "социалистический лагерь" из левых режимов Азии, Латинской Америки и Балкан, но не успел…

С середины 70-х по середину 80-х годов Чаушеску, осознающий постепенно, что его "гонят на флажки", отходил от своей былой либеральной политики - вводил элементы цензуры, расширял полномочия органов государственной безопасности, убирал с ответственных должностей агентов влияния Запада. Так, одного из своих приближенных - преемника по Союзу коммунистической молодежи и секретаря Компартии по вопросам пропаганды Иона Илиеску Чаушеску сначала переместил с политической на административную работу, а в 1984 году - исключил из ЦК. Однако идти на репрессии даже против иностранных агентов влияния румынский президент не пожелал, за что, наверное, и поплатился.

В 1989 году в Румынии был реализован сценарий до боли похожий на то, что в 2013 - 2014 годах произошло на Украине. В декабре в городе Тимишоаре начались массовые беспорядки - представители местного венгерского меньшинства взбунтовались против выселения оппозиционного деятеля и кальвинистского пастора Ласло Такеша, распространявшего провокационные слухи о планах властей по территориально-административной реформе и открыто работавшего на США и Канаду. Беспорядки переросли в столкновения с силовиками, в которых погибло с обеих сторон несколько десятков человек.

Чаушеску призвал своих сторонников формировать отряды самообороны. За считанные часы на его призыв откликнулись около 50 тысяч граждан. 21 декабря в Бухаресте возле здания ЦК РКП собралось около 100 тысяч человек послушать речь президента. Однако "оппозиция" направила на провластный митинг организованные группы провокаторов (в чем лидеры переворота позже сами и признались). Когда Чаушеску начал свое выступление, провокаторы стали выкрикивать оскорбления в его адрес. Кто-то взорвал в толпе петарду, чтобы спровоцировать панику. Чаушеску покинул балкон, с которого выступал, митинг был прерван.

В это время западные радиостанции и специально подготовленные пропагандисты бунтовщиков распространяли ложные слухи о том, что в Тимишоаре убито якобы от 60 до 64 тысяч человек (сообщения сопровождались демонстрацией трупов, которые, по информации СМИ, специально за деньги "арендовали" в моргах), а также - о многомиллионных счетах Чаушеску в иностранных банках. Волнения начались и в Бухаресте.

22 декабря при невыясненных обстоятельствах гибнет министр обороны Румынии Василе Миля. Запускается слух о том, что он ;якобы был убит за то, что не хотел отдавать приказ стрелять по участникам протеста. На сторону бунтовщиков начинает переходить армия, вступившая в бой с подразделения государственной безопасности.

Уже в скором времени специальная комиссия выяснила, что никаких зарубежных счетов у Чаушеску не было. Также стало известно о том, что "60 тысяч убитых в Тимишоаре" - это чистейшей воды, как говорят нынче, фейк. Таким образом, никакой "казни" Чаушеску не было - имело место банальное жестокое убийство.

Буквально через год после смерти Чаушеску был найден мертвым председатель судившего его трибунала - генерал-майор юстиции Джорджица Попа. Он добивался назначения на должность военного атташе, чтобы сбежать из страны - но из этого ничего не получилось. По официальной версии, Попа совершил самоубийство, но верится в это с большим трудом…

Через некоторое время общественности стало известно, что приказ на применение оружия в Тимишоаре дал не Чаушеску, а именно "революционный" генерал Стэнкулеску, организовавший убийство своего президента. В 2008 году он был официально осужден, и уже из тюрьмы рассказывал о таинственном "русском спецназе", который якобы спровоцировал революцию в Румынии, но который кроме него никто почему-то не видел…

В общем, поменять фамилии - и мы получим фактически побуквенное описание событий на Евромайдане, с той разницей, что Виктору Януковичу все-таки удалось сбежать из страны. Не покинь он ее вовремя, и его бы, судя по всему, ждала бы такая же участь, как и Чаушеску.

Критиковавший Чаушеску Ион Илиеску, некогда заведовавший пропагандой в румынской Компартии, оказался просто сказочным "демократом". На волне "разоблачений" своего бывшего шефа, он в 1990 году (а затем - в 2000-м) стал президентом Румынии. Сегодня он - сенатор.

Спровоцировавший беспорядки в Тимишоаре Ласло Текеш - уже много лет является депутатом Европарламента.

Румынская экономика пережила в 1990-е настоящую катастрофу. Страна выживала, проедая то, что ей досталось в наследство от Чаушеску. В 2007 году Румыния стала членом ЕС. Однако оправдали ли себя надежды, связанные у румын с Европой?

Наверное, лишь частично… Согласно данным СМИ, страну после вступления в Евросоюз покинула примерно десятая часть населения. Еще 35% ее жителей, по информации социологов, хотели бы уехать из нее в ближайшее время. Значительная часть мигрантов вынуждена заниматься самой грязной работой, проституцией…

Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют о том, что 53% населения Румынии была бы не прочь вернуться в коммунистические времена; 64% - считают европейскую интеграцию в ее сегодняшнем виде ошибкой; 38% - думают, что при Чаушеску медицина работала лучше, чем сегодня (обратной точки зрения придерживаются 33%). Если же говорить о молодежи, то 72% ее представителей считают, что при Николае Чаушеску Румыния жила лучше.

49% современных румын называют Чаушеску хорошим руководителем, 30% - нейтральным и лишь 15% - плохим… Сожалеют о его расстреле и называют казнь несправедливой - 84% жителей страны.

В ностальгии по "золотому коммунистическому веку" нет ничего удивительного. Согласно расчетам Еврокомиссии, 38,8% населения Румынии относятся к беднякам. По одним методикам подсчета, Румыния является самой бедной страной в ЕС, по другим - занимает второе место по уровню бедности после Болгарии.

Проведенный в декабре 2017 года соцопрос свидетельствует о том, что в Румынии царит тотальный пессимизм. Три четверти опрошенных заявили, что страна идет в неправильном направлении. Примерно половина - утверждают, что жить в 2017 году им стало хуже, чем в 2016-ом. При этом 46% румын считают, что в 2018-м им станет еще хуже.

В 2017 году около 300 тысяч жителей страны вышли на акции протеста, направленные против коррупции. В обществе усиливается раскол между национал-либералами и социал-демократами. Однако внятной программы развития страны не может предложить никто в принципе. Несмотря на негативное отношение населения к происходящему, в Румынии отсутствуют мощные лево-патриотические партии, и страна фактически вынуждена жить в условиях навязанной извне политической повестки, заставляющей ее бежать по замкнутому кругу, словно лошадку на карусели. Пока Румыния остро нужна США и НАТО под размещение военных баз и системы ПРО, никто ее никуда не отпустит…



Святослав Князев



28 декабря 2004 г. сразу после полуночи, когда обыватель уже лег спать, телекомпания НТВ показала в РФ немецкий документальный фильм "Революция по заказу. Шах и мат семье Чаушеску" (режиссер С. Брандштеттер, 2004). Фильм рассказывает о "революции" в Румынии и убийстве Чаушеску. Сотрудники спецслужб Франции, ФРГ и США рассказали с экрана о технологии организации ими всех "бархатных" революций в Восточной Европе и СССР.

Начинается фильм с рассказа о "стихийной" революции в Румынии в декабре 1989 г. Авторы поэтапно разбирают совместную операцию ЦРУ и КГБ во всех ее деталях, включая спектакль Тимишоары. А в финале дается такой титр на русском языке: "Фильм посвящается героическому народу Румынии, стихийно вышедшему на улицы в 1989". Прозвучавшие в фильме признания сотрудников ЦРУ и свидетельства некоторых участников тех событий не оставляют сомнений в том, что свержение режима Чаушеску проходило по детально проработанному сценарию. Но самым, пожалуй, шокирующим пунктом стало то, что в план организаторов восстания входило хладнокровное кровопролитие. Оно требовалось для мобилизации массовых протестов населения. Кровавая провокация становится узаконенной политической технологией по переходу к демократии!

По прошествии многих лет восстанавливается реальная картина. Объективные авторы уже признают, что диктатура Чаушеску никогда не была кровавой. Согласно опросу общественного мнения, в 1999 году 64% румын считали, что "жизнь при Чаушеску была лучше, чем сегодня". Заговорили, хотя и весьма глухо, что Чаушеску удалось "совершить невозможное" и выплатить все внешние долги, что сразу же представляло фигуру Чаушеску в ином свете и частично объясняло экономические трудности и жесткую экономию в 80-е годы.

Из года в год жизнь для большинства становится труднее, на улицах городов множество нищих, зимой даже в Бухаресте большая часть квартир не отапливается. Зато в роскоши живут "новые богатые", многие из них - партийно-государственные функционеры времен Чаушеску. Полковник Ион Мареш, участник задержания Чаушеску в декабре 1989 г., жалуется, что его называют "убийцей" и отказываются обслуживать в магазине. Участники суда над Чаушеску, который теперь все чаще именуют "позорным", получают письма с угрозами. Источник - bolshoyforum.com

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