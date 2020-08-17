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"Работники легкой промышленности" глубоко соболезнуют кончине Айсултана Назарбаева. Прикалываются?
08:42 18.08.2020

Работники легкой промышленности выражают соболезнования семье Назарбаевых
Примите наши искренние глубокие сопереживания.

Работники трудовых коллективов отрасли легкой промышленности выразили соболезнования семье Назарбаевых, сообщает zakon.kz.

Работники трудовых коллективов отрасли Легкой промышленности Республики Казахстан выражают соболезнования Директору Фонда Первого Президента Назарбаевой Дариге Нурсултановне и членам семьи в связи с безвременной утратой близкого человека Айсултана. Примите наши искренние глубокие сопереживания, в это тяжелое время мы с Вами, - говорится в сообщении СРО "Национальное объединение предприятий легкой промышленности "Qaz Textile Industry".
16 августа стало известно о смерти Айсултана Назарбаева. Причина смерти выясняется. Предварительно - остановка сердца.

Источник - zakon.kz
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