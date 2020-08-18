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Скончалась тренер женской сборной Казахстана по футболу Разия Нуркенова
13:45 18.08.2020

На 53-м году жизни скончалась главный тренер женской национальной сборной Казахстана по футболу Разия Нуркенова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Казахстанской федерации футбола.

"Казахстанская федерация футбола глубоко скорбит по поводу безвременного ухода из жизни Разии Нуркеновой. В кругу спортивной общественности и болельщиков Разия Нуркенова известна как форвард национальной сборной Казахстана первого в независимой истории страны созыва команды. Игровой путь нашей соратницы начался в составе женского футбольного клуба "Олимп" из Караганды, за который она выступала в период с 1987 по 1991 годы. Высокий авторитет, безукоризненное мастерство, добросердечие и коммуникабельность Разии Нуркеновой стали залогом тому, что она в стабильном порядке избиралась одноклубниками капитаном команды.

В 1992 году Разия Нуркенова получила приглашение выступать за российский футбольный клуб ЦСК ВВС из города Самары, цвета которого защищала вплоть до 2001 года в амплуа атакующего хавбека. Будучи всегда востребованным, высокопрофессиональным и уникальным в своем роде игроком, Разия Тулеуовна привлекалась в состав национальных сборных Казахской ССР, СССР, СНГ, Казахстана и России. После завершения игровой карьеры и окончания факультета "Физическая культура" Карагандинского педагогического института продолжила спортивную деятельность в качестве арбитра, а затем лицензированного УЕФА тренера", - говорится в сообщении.

Разия Нуркенова являлась мастером спорта Казахстана и России по футболу. Трехкратный чемпион России (1993, 1994, 1996 годы), обладатель Кубка России (1994), обладатель Кубка чемпионов Содружества (1996).

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Источник - Tengrinews.kz
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