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Дебатные дебаты, или Байбековы игрища. В Казе стартовали "праймериз" правящей партии
13:59 18.08.2020

Об итогах первого дня праймериз Nur Otan рассказал Бауыржан Байбек
По всей стране вчера стартовали праймериз Nur Otan. В первый день регистрации кандидатов свои заявки подали более 1000 человек. Из них 336 женщин, в том числе 20 многодетных матерей, 228 молодых людей до 35 лет, а также восемь граждан с особыми потребностями. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 322 кандидата, то 717 – это самовыдвиженцы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый зампред партии Бауыржан Байбек.

Об итогах первого дня праймериз Nur Otan рассказал Бауыржан Байбек
По его словам по поручению лидера партии Нурсултана Назарбаева впервые праймериз проходят в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. Это один из завершающих этапов инициированной Елбасы программы "перезагрузки" партии "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем".

"Как отметил вчера в своем видеообращении Елбасы Нурсултан Назарбаев, именно партии должны стать источником выдвижения во власть новых лиц – профессионалов своего дела, авторитетных лидеров, людей, болеющих за судьбу страны, умеющих принимать решения и вносить конструктивные предложения.

Необходимые условия для открытых и подотчетных внутрипартийных выборов нами созданы. Главное – обеспечить прозрачность и честность, равные условия и конкурентность для всех участников.

Лидер партии выразил уверенность, что в атмосфере доверия и взаимного уважения будут подняты волнующие граждан вопросы. Озвученные проблемы партия должна взять на контроль. Все решения необходимо увязать с возможностями бюджета для включения в предвыборные программы каждого района, города, области.

Перед страной стоит вопрос восстановления экономического роста после пандемии, создания рабочих мест, оживления работы малого и среднего бизнеса. Также предстоит проанализировать проблему борьбы с пандемией и подготовиться на случай ее второй волны. Все это войдет в предвыборную программу партии и станет руководством к действиям нуротановцев на следующие 5 лет.

Еще раз приглашаю всех партийцев и сторонников Nur Otan принять самое активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии!" - написал Бауыржан Байбек.

Подать заявку для участия в праймериз можно онлайн через информационную систему "Праймериз" на сайте https://primaries.kz/, либо лично в территориальных организационных комитетах. Выдвижение и регистрация кандидатов продлятся до 28 августа включительно.

Претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Для этого ему нужно вступить в ряды Nur Otan до окончания срока регистрации участников праймериз.

Ключевая цель праймериз - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в мажилис и маслихаты всех уровней.

Так, выдвижение и регистрация кандидатов начнутся 17 августа и продлятся до 28 августа включительно. На подготовку к агитации кандидатам будет отведено семь дней - с 31 августа по 6 сентября.

С 7 сентября по 3 октября пройдет агитация кандидатов, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября. Дебаты будут проходить посредством специальной информационной системы "Праймериз" с трансляцией на официальных аккаунтах партии.

С 1 октября (00.00) и до 3 октября (14.00) планируется проведение электронного голосования через мобильное приложение и специальный веб-портал.

В последний день голосования (3 октября) на базе первичных партийных организаций будут развернуты избирательные участки. В населенных пунктах, где нет интернета, можно будет проголосовать бумажными бюллетенями.

Итоги праймериз с рейтингами кандидатов будут опубликованы 5 октября.

По вопросам проведения праймериз, а также организационной и юридической поддержке кандидатов партией "Nur Otan" организована специальная "горячая линия" 8 (800) 080 4441.

Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597748340
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