Лукашенко отрезали путь в Европу. Развели по-многовекторному, - "СП"

16:08 18.08.2020 Лукашенко отрезали путь в Европу

Западные партнеры президента Белоруссии не оценили его многовекторную политику



Светлана Гомзикова

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Алексей Кочетков



Председатель Евросовета Шарль Мишель созывает срочный саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии. Встреча назначена в полдень 19 августа.



Об общем сборе членов Европейского совета его глава оповестил через свой Twitter. Он отметил, что белорусский народ имеет право самостоятельно определять свое будущее, и насилие по отношению к протестующим недопустимо.



Между тем, Великобритания в понедельник отказалась официально признать результаты выборов в Белоруссии. Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааба назвал их "нечестными", призвав международных партнеров наказать виновных и привлечь белорусские власти к ответственности.



Впрочем, проворнее джентльменов в этом случае оказался президент Литвы Гитанас Науседа, который еще в пятницу объявил Лукашенко нелегитимным президентом на том основании, что в республике "нет свободных демократических выборов". И потом стал угрожать Минску санкциями.



Собственно, с осуждением излишней жесткости белорусских правоохранителей в отношении участников уличных акций в столице и других городах республики успели выступить едва ли не все западные лидеры. Причем у некоторых желание солировать в этом хоре "свободного мира" было настолько сильным, что они не заметили, как сами оказаться в курьезной ситуации.



Это, например, случилось с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда он заявил, что "Европейский Союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно выступают за уважение своих прав, свобод и суверенитета".



Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв Макрона лицемерием. И задала ему встречный вопрос: "Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов, которые на мирных манифестациях добиваются соблюдения уважения их прав, свобод и суверенитета?".



Увы, ответа не последовало…



Не остались в стороне и канцлер ФРГ Ангела Меркель, и госсекретарь США Майк Помпео, и даже премьер Чехии Андрей Бабиш.



Но если поначалу все призывы европейцев касались в основном прекращения насилия, то теперь требования обращены уже непосредственно к Лукашенко, который - как решили западные "партнеры" - "должен уйти"…



Он уже для них не просто "последний диктатор Европы", как в свое время белорусского президента окрестила глава Госдепартамента США Кондолиза Райс. Он стал "ужасным диктатором".



Так, во всяком случае, отозвался о белорусском лидере вице-канцлер и кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Он считает отставку Лукашенко неизбежной и обещает, что ничего "не сойдет ему с рук".



Собственно, "приговор" уже прозвучал. Депутаты Европарламента заявили, что не признают результаты прошедших президентских выборов в Белоруссии и объявили Александра Лукашенко "персоной нон грата" в Евросоюзе.



А это значит, что многовекторная внешняя политика, которой он так старательно придерживался последние годы, потерпела крах. Не оценили на Западе стремление Александра Григорьевича касаться "своим буржуйским".



Почему? Этот вопрос "СП" адресовала главе Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Алексею Кочеткову:



- Играть в подобие некоего "движения неприсоединения" в наше время довольно наивно. Потому что многовекторность в случае с Александром Лукашенко называется просто - попытка усидеть на двух стульях. Особенно это выглядит, мягко говоря, непродуманным в условиях все более обостряющегося геополитического противостояния между Российской Федерацией и так называемым коллективным Западом.



И здесь, в общем-то, вот эти "многовекторные хитрецы", они не нужны никому. Посмотрите, ведь практически уже в Европе никого многовекторного не осталось. Даже Финляндия, как член Евросоюза, последовательно поддерживает антироссийские санкции и придерживается антироссийской позиции. Хотя все послевоенные годы во время противостояния СССР и США Финляндия очень неплохо себе зарабатывала как раз на своей многовекторности. Сейчас многовекторность Западу уже не нужна.



А заигрывания с Лукашенко Запад имитировал, я бы так сказал, исключительно с одной лишь целью - подорвать доверие населения к самому Лукашенко и, воспользовавшись удобным моментом, просто его сместить. Что сейчас, собственно говоря, и происходит.



Потом есть еще одна важная составляющая во всей этой истории. Александр Григорьевич за эти 26 лет своего нахождения у власти подвергся как бы своеобразной психологической трансформации.



"СП": - Поясните.



- Этот человек верит абсолютно в непогрешимость своих слов и своих дел. Он просто не привык слушать кого-то, идти на компромиссы и вести диалог с оппонентами. И довел ситуацию сейчас до такого противостояния, когда, в общем-то, он сам не устраивает никого - ни соседей, ни собственное население. И, я думаю, все бы сейчас с удовольствием сказали "Лукашенко, уходи!", если бы не опасения некоторых у нас, что мы потеряем Белоруссию по украинскому сценарию.



Но Белоруссия, слава Богу, не Украина. Настроения там не такие, как были на Украине. Там нет такой сплоченной националистической оппозиции - националистического ядра.



Националисты там, конечно, присутствуют, но они маргинальные. Хотя сейчас они пытаются приватизировать протест, навязать свою повестку, но, тем не менее, пока что такого серьезного влияния на протест как на Украине они не имеют.



Там нет олигархических структур, которые имеют свои собственные интересы на Западе, и которые хранили бы там большие деньги. То есть, собственно, нет пока такой серьезной заинтересованной силы в том, чтобы, действительно, Белоруссия могла уйти на Запад. И молчаливое большинство - молчаливое по вине Лукашенко, - оно все равно остается пророссийским.



"СП": - Как бы это "молчаливое большинство" разговорить, а то его совсем почти не слышно?



- Сейчас самое время России начать заниматься формированием пророссийских политических сил в Белоруссии. Даже не формированием, а просто поддержкой - нужно помочь им легитимизироваться. Институализироваться.



Самым хорошим выходом, на мой взгляд, сейчас было бы досрочное проведение, как минимум, парламентских выборов. Это позволит погасить те страсти, которые сотрясают страну.



В условиях досрочных выборов в Национальное собрание, я думаю, что у России есть все шансы купировать попытки навязать антироссийскую повестку улице, протестному движению. И привести в парламент дружественные пророссийские политические силы, с которыми в дальнейшем можно не просто выстраивать диалог, а формировать уже совместную внутреннюю и внешнюю политическую повестку для Белоруссии.



"СП": - Но если судить по воскресному митингу противников Лукашенко, который проходил как раз под националистическими бело-красными полотнищами, шансов усидеть на двух стульях у Александра Григорьевича не так уж и много. Придется делать выбор…



- Безусловно, там есть определенная группа, хорошо организованная и хорошо финансируемая. То, что националисты в Белоруссии финансируются из Польши, это секрет Полишинеля. Все неправительственные организации, подпитывающие "бело-красных" находятся в соседней Польше.



По сути, белорусские националисты, это, скорее, польские националисты, пытающиеся натянуть на себя якобы белорусскую вышиванку. Понятно, чей это проект, но при этом при всем, они, действительно, пользуются ситуацией. Пока мы пытается защитить абсолютно недружественного нам Лукашенко, который сам создал эту ситуацию, они пытаются, повторюсь, приватизировать этот протест.



Хотя на сегодняшний день протест не носит антироссийский характер. Протест - это следствие усталости и следствие бездумной совершенно политики, которую проводил последние годы Лукашенко, в том числе, и по отношению в России.



Сейчас, конечно, нужно подключаться к работе внутри страны. Потому что все эти годы пророссийские организации находились под страшным прессом со стороны правоохранительных органов Белоруссии, в то время как националисты находились в довольно-таки тепличных условиях.



Их там журили, но не наказывали, что называется. Им создавали возможности для работы.



Один пример из практики. По поводу газеты "Новый час", которая занималась распространением откровенно русофобской информации, разжиганием ненависти к русскому народу, поддержкой терроризма и т. д., мы писали и в прокуратуру Белоруссии, и в Управление по борьбе с оргпреступностью, и президенту республики - куда только не писали… Тем не менее, никаких санкций против националистов предпринято не было.



В то же время, все мы помним, как журналистов Шиптенко и Павловца, которые сотрудничали с российскими СМИ, судили и осудили "за разжигание розни" под радостное улюлюканье всевозможных как провластных, так и оппозиционных националистов.



Нужно учитывать этот опыт. И надо понимать, что прорусские силы в Белоруссии и националисты находятся сейчас не в равных условиях. Националисты пользовались негласным покровительством власти и прямой поддержкой западных фондов. Наши сторонники ни того, ни другого не имели. И поддержки с нашей стороны, в том числе.



Значит, сейчас нужно эту поддержку оказывать. И максимально гарантировать им неприкосновенность, чтобы их не могли репрессировать за их позицию по отношению к интеграции с РФ.



"СП": - Если Лукашенко останется и сумеет разрулить этот кризис, то, как изменится его внешняя политика?



- Судя по его воскресному выступлению на митинге, где он ни разу не упомянул Россию, выводов человек не делает. Мне кажется, он просто не может их делать. Это противоречит, собственно говоря, его внутреннему миру, уже сложившемуся на сегодняшний день.



А сложился он в результате, еще раз повторю, трансформации, вызванной многолетним безраздельным властвованием на территории государства - под названием Республика Белоруссия.



Поэтому Александр Григорьевич сам создал эту ситуацию. Сам ее смоделировал. А сейчас пожинает плоды. И, прежде всего, ему теперь нужно думать о том, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями для народа и для Союза России и Белоруссии.



Должен сказать, что это, конечно, "огромный успех" белорусской дипломатии и министра иностранных дел Владимира Макея. Результат многолетней, так сказать, антироссийской работы этого человека сегодня налицо. Как и "огромные успехи" на пути в "единую семью братских европейских народов" тоже. То есть, все, что он говорил Лукашенко, и чему тот верил (или не верил, но делал вид), оно сейчас воплощается в жизнь, только с точностью до наоборот. Источник - СвободнаяПресса

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