Трещит по швам: сделка США, талибов и афганских властей под угрозой

16:11 18.08.2020 Это может серьезно изменить расклад сил в американской президентской гонке



Ксения Логинова



Сделка Вашингтона, Кабула и талибов об урегулировании ситуации под угрозой срыва. Кабул приостановил процесс освобождения 400 оставшихся членов движения "Талибан" (группировка запрещена в России) из-за претензий Парижа, Канберры и Вашингтона. Они заподозрили, что среди тех, кто может покинуть тюрьму, много убийц французских, австралийских и американских граждан в Афганистане. Эту сделку мог бы записать в список своих внешнеполитических побед президент Дональд Трамп, который в последние дни, согласно опросам общественного мнения, сократил отставание от своего наиболее вероятного соперника на выборах от демократов Джозефа Байдена. 46% респондентов готовы поддержать действующего главу государства, в то время как Байдена - 50%. Удастся ли Трампу, в феврале заключившему соглашение по Афганистану, выполнить условия договоренностей хотя бы частично и как это может отразиться на всей президентской гонке - в материале "Известий".



Шаг к диалогу: перемирие как сигнал к межафганским переговорам

Успех мирного процесса в республике зависит от участия в нем всех стран региона



Соглашение есть, доверия нет



"Я думаю, что президент [Дональд Трамп] войдет в историю как великий миротворец", - заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О"Брайен, выступая перед журналистами. По его словам, 45-й американский лидер мог бы стать главным претендентом на Нобелевскую премию мира. О"Брайен отметил, что Вашингтон стал посредником и помог Израилю и Объединенным Арабским Эмиратам заключить договоренности, чтобы полностью нормализовать двусторонние отношения, а также "добился перемирия в Сирии, предотвратил войну с КНДР" и "заключил историческое соглашение по Афганистану".



Сделка, о которой упомянул американский политик, была заключена в феврале этого года в Катаре при участии США, официальных афганских властей и запрещенной в России террористической группировки "Талибан". Тогда стороны договорились о поэтапном выводе иностранных войск из страны в течение 14 месяцев, освобождении пленных с обеих сторон и формировании нового правительства с участием талибов.



Токсичные гости: почему США активизировались в Центральной Азии

Вашингтон намерен потеснить в регионе Москву и Пекин



Представители "Талибана" пообещали "отказаться от использования афганской территории для нападений", в Кабуле заявили, что проведут переговоры с Совбезом ООН по исключению членов группировки из санкционного списка, Вашингтон также собрался исключить "Талибан" из списка санкций к концу августа этого года. США обязались воздерживаться от применения силы против территориальной целостности Афганистана, не вмешиваться во внутреннюю политику страны и ежегодно направлять средства для обучения, консультирования и оснащения сил безопасности Афганистана. При этом афганское правительство должно было освободить до 5 тыс. заключенных талибов в обмен на 1 тыс. сотрудников афганских сил безопасности.



В середине августа стало ясно, что сделка между США, талибами и Кабулом под угрозой. Несмотря на то что президент Афганистана Ашраф Гани подписал распоряжение об освобождении 400 оставшихся членов движения "Талибан", этот процесс был приостановлен. Поводом стали претензии Парижа, Канберры и Вашингтона. По их словам, некоторые заключенные, от семи до десяти человек, которые собираются на свободу, могут быть причастны к убийствам французских, австралийских и американских граждан в Афганистане.



"По нашей информации, талибам заплатили миллионы долларов за освобождение этих лиц, ведь некоторые из них даже не являются членами "Талибана", - рассказал эксперт Салех Мохаммад Регистани, знакомый с процессом мирных переговоров.



При этом, по данным афганского правительства, из 400 заключенных, на освобождении которых так настаивают талибы, 156 приговорены к смертной казни, 105 обвиняют в убийствах, 51 - в контрабанде наркотиков, 44 находятся в черном списке афганского правительства и его союзников, 34 обвинены в похищениях людей, которые впоследствии окончились убийствами, еще 10 - в других преступлениях.



Исключение исправил: талибов выведут из черного списка ООН после переговоров

С части движения санкции могут быть сняты чуть раньше



Американские ожидания



Вашингтон считал соглашение, подписанное в Катаре, историческим. Ожидалось, что оно поможет подвести черту под продолжающимся уже свыше 19 лет силовым противостоянием в Афганистане, вылившимся в бесчисленное количество терактов. Вашингтон ввел войска в Афганистан в декабре 2001 года, после терактов 11 сентября. За время военной кампании в этой стране погибли свыше 2 тыс. американских военных. Шесть лет назад США вывели основные боевые силы. Там остались около 13 тыс. военных. Помимо этого, с невоенной миссией в стране находятся силы НАТО и союзников альянса из 39 стран, обучающие и консультирующие афганских военных.



Министр обороны США Марк Эспер говорил, что после подписания соглашения Вашингтон будет готов со временем сократить численность войск в Афганистане. 30 июля стало известно, что США намерены окончательно вывести свои войска в мае следующего года.



Когда Трамп пообещал, что американские солдаты уйдут из Афганистана, все понимали, что это утопия, рассказала "Известиям" политолог, специалист по постсоветскому пространству Галия Ибрагимова.



- Когда американский лидер только начал лоббировать сделку с талибами, говорили, что она мертворожденная. Все понимали, что Афганистан - это не приоритетная тема для администрации Трампа, и каких-то больших иллюзий не питали, - пояснила она.



Кабульский пряник: РФ призвала талибов и власти вернуться к перемирию

При этом Москва не планирует проводить у себя следующий раунд межафганских переговоров



Эксперт добавила, что американского лидера активно критиковали за то, что он сел за стол переговоров с талибами - представителями террористической организации.



- Получается, что США, мировая держава, вступила в переговоры не с государством - субъектом международных отношений, а с группировкой, которая во многих странах была признана террористической, в том числе и в самих США. Они приобрели политическую субъектность, они стали значимой силой внутри Афганистана, - сообщила специалист.



По словам Ибрагимовой, условия сделки постоянно нарушаются. После заключения соглашения в Афганистане были теракты.



- Талибы пытаются использовать эту ситуацию и укрепиться в афганском обществе уже не просто как маргиналы и террористы, но как значимая политическая сила, - добавила она.



"Мало кто вообще помнит афганскую кампанию"



Хьюстон, у вас проблемы: как Трампу спасти кампанию за три месяца

Действующий президент США пока проигрывает Джо Байдену ключевые штаты, включая республиканский Техас



Происходящее сейчас в Афганистане имеет прямое отношение и к предвыборной гонке в США. Президенту Дональду Трампу необходимо показывать своим избирателям прогресс, а мирное соглашение с талибами он рассматривает в качестве главного свидетельства успеха своей внешней политики, рассказал "Известиям" руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард Соловьев.



- Окончание американского присутствия в Афганистане и урегулирование ситуации в этой стране было одним из пунктов предвыборной программы Трампа, когда он баллотировался на первый срок. Он хочет козырять выполнением этого обещания накануне новой избирательной кампании. Но вообще сейчас Афганистан отошел на второй план. У американских избирателей стоят другие приоритеты. В том числе и внешнеполитические: это усиление конфронтации во взаимоотношениях с Китаем, попытка перестроить отношения с союзниками в Европе, - полагает эксперт.



По мнению научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Алексея Давыдова, достижение какого-либо прогресса в афганском урегулировании могло бы иметь символическое значение, поскольку это самая длинная война, в которой участвовали США.



- В случае успеха сделки это серьезно не изменит предвыборный расклад в пользу Трампа. Существуют более серьезные системные вызовы: ковид, экономический кризис, нарастающая поддержка альтернативного кандидата, - отметил американист. Он также добавил, что в случае победы Джозефа Байдена на выборах проводимая им политика на афганском направлении вряд ли изменится.



Давыдов считает, что полный вывод американских войск из Афганистана маловероятен.



- США могут значительно сократить военный контингент, но при этом оставить людей, чтобы видеть, что происходит в стране и в регионе. Полный вывод американских военных из Афганистана возможен только в том случае, если афганская кампания станет такой же, как в свое время иракская: необходимо будет ее срочно прекратить. Но тогда это будет политический ход. В настоящее же время мало кто из избирателей вообще помнит афганскую кампанию, - заявил специалист. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597756260

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Кадровые перестановки

- Минэкологии выявило ряд нарушений на предприятиях "КазахАлтын"

- "Хочу, чтобы было солнышко!" или инфантилы

- Рабочий график главы государства

- Председатель Совета Безопасности встретился с Премьер-Министром Аскаром Маминым

- Указ Президента Республики Казахстан от 8 июля 2020 года №368

- Госкомиссия утвердила План поэтапного снятия карантинных мер с 17 августа т.г.

- Постановление ЦИК РК от 13 августа 2020 года №18/317

