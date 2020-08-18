Всемирный обмен валюты

16:16 18.08.2020

Похоже, в ближайшее время доллар США перестанет быть идеальным убежищем от инфляции



Платон Сергеев



Американский доллар за последний месяц потерял более 4-х процентов стоимости по отношению к другим ведущим валютам. Это самое провальное падение "вечнозеленого", начиная с 2010 года. По мнению ряда аналитиков, немощь доллара сигнализирует о скором распаде финансовой системы, сформированной в ХХ веке Бреттон-Вудским соглашением. Доллар уйдет "в отставку" с поста мировой резервной валюты, а его место займет либо золото, либо евро-юань, либо биткоин.



Из-за расовых беспорядков в Америке не осталось никакой надежды на скорое восстановление экономики США после пандемии коронавируса. Дефицит федерального бюджета в 2020 году США увеличился до 4-х триллионов долларов. Также рекордных размеров достиг госдолг США, и внешние долги американских корпораций. Все это наводит на мысль, что мировому "гегемону" вот-вот придется заплатить по счетам, или слиться в экономическое небытие.



Тут возникает вопрос: а какие, вообще, силы и авторитет стоят за долларом, кроме экономической мощи США, которая на проверку оказалась так себе? Принято считать, что статус резервной валюты, которая играет особую роль в мировой торговле, удобна для заключения контрактов между бизнес-партнерами из разных стран и т. д. доллар завоевал пока США были флагманом экономического развития. В то время крепость доллара ковали Форды и Ротшильды. Но теперь флагманом определенно является Китай, а США, в лучшем случае - крейсер эскорта.



Что же мешает безболезненно перейти на иной международный расчетный эталон? Как будто бы никто не клялся на Библии на верность доллару, до гробовой доски. Однако два фактора, замедляющие этот неизбежный в целом процесс, имеются.



Первый: чудовищная инерция финансовой системы. Практически 70 лет Соединенные Штаты играют роль глобального кредитора. А до того еще 70 лет, с 1880 года, доллар упорно теснил со своих позиций предыдущую мировую расчетную валюту - фунт стерлингов. Сдвинуть английский фунт с пьедестала доллару удалось только по итогам двух мировых войн и развала британской колониальной системы. Что и было закреплено в экономических институтах Бреттон-Вудского соглашения.



Таким образом, процесс смены резервной валюты отнюдь не быстрый. Главное - кроме названной смены фунта стерлингов на доллар, в качестве эталона, больше прецедентов не было. Экономистам не хватает исторических сравнений, а значит невозможно даже приблизительно предсказать последствия для рынка, в случае краха доллара.



Второй: не надо также забывать, что мировая банковская система технологически "заточена" под американскую валюту, а не под юань, или фунт стерлингов. Банковские сделки в долларах обходятся значительно дешевле. Деловому обороту мира элементарно удобней и выгоднее рассчитываться долларами. Это если можно так выразиться, "мировой порядок", взлелеянный США за годы его гегемонии.



Разрушить этот порядок весьма сложно, так как он только одним боком прислоняется к экономике, а с другого бока его подпирают штыки армии США. Доллар, как резервная валюта, будем говорить прямо, держался на военной мощи Соединенных Штатов. Именно она была задействована в формировании интегрированной глобальной экономики, в течение более 70 лет.



Но, в данный момент этот мировой порядок выглядит уязвимым. По данным МВФ, из-за пандемии коронавируса мировая торговля в этом году может сократиться на 12 процентов. Но еще до начала пандемии президент Дональд Трамп объявил курс на политику "экономического национализма". Америка-де откажется от экономической и военной экспансии, и сосредоточится на решении внутренних проблем. Тут, как нельзя кстати, подоспели COVID-19, расовая революция, перевыборы президента, что в короткий срок привело к ослаблению и фактической самоизоляции США. Полиция и армия не могут подавить бунты внутри страны, экипажи авианосцев на карантине. Гегемон как бы выпал из системы глобального сотрудничества, оставив торговых и политических союзников на произвол судьбы.



Кажется, шапка Мономаха вот-вот упадет с бедовой головы, но тут возникает третья проблема - подхватить ее некому. Евро еще не дорос до роли мировой резервной валюты: Европейский Союз нестабилен, за свою короткую историю он пережил уже несколько кризисов. Еще меньше доверия вызывает валюта авторитарного Китая - юань. Как отмечают экономисты, финансовая система Китая является закрытой и непрозрачной, что идет вразрез с нормами свободной торговли.



На фоне общего смятения умов любопытную идею высказал завкафедрой финансов РАНХиГС при президенте РФ Александр Хандруев. Финансист считает, что возвращение золота на роль мирового эталона сейчас невозможно (золото было основой до Бреттон-Вудской системы), так как в данный момент золото само является товаром, спекулятивным рыночным активом. А расчеты в юанях, несмотря на все заслуги китайской экономики, составляет менее 3-х процентов в глобальных платежах.



По мнению Хандруева, разрядить напряженную финансовую ситуацию поможет согласованный переход на совершенно незамутненную политикой, новую мировую резервную валюту. Это может быть криптовалюта, например - биткоин, либо криптовалюта созданная "с нуля", специально с целью заменить доллар и стать новым монетарным бастионом.