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Тырил урны? Путин лично руководил фальсификацией выборов в США, - Комитет по разведке Сената США
21:23 18.08.2020

В Сенате США заявили, что Путин лично руководил вмешательством в выборы

Комитет по разведке Сената США опубликовал последнюю, пятую часть доклада, посвященного итогам проведенного сенаторами расследования приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года (.pdf). В основных выводах доклада говорится, что правительство России "в агрессивном и многоплановом формате влияло или пыталось влиять на исход выборов".

В отчете также утверждается, что президент России Владимир Путин лично руководил усилиями по взлому компьютерных сетей и учетных записей, связанных с Демократической партией США, передает Reuters.

"Сайт Wikileaks играл ключевую роль в российской кампании по вмешательству и, скорее всего, знал, что помогает усилиям российской разведки",- считают авторы доклада. По их утверждению, бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с представителями России, в том числе с миллиардером Олегом Дерипаской. Якобы это сотрудничество происходило до, во время и после выборов 2016 года. Вице-председатель сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил, что доклад указывает на "невероятные" контакты между командой господина Трампа и российскими агентами. Отметим, в России неоднократно отрицали причастность к вмешательству в американские выборы.

Источник - kommersant.ru
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