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По приказу Мирзиеева. Будет создана "олтин дафтар" ("золотая тетрадь"), куда войдут лучшие узбеки-гастарбайтеры
21:30 18.08.2020

Успешных cоотечественников за рубежом включат в "золотую тетрадь"
По инициативе президента будет создана база "олтин дафтар" ("золотая тетрадь"), куда войдут выходцы из Узбекистана - потенциальные инвесторы и профессора авторитетных вузов.
Сегодня, 12:40 Общество
На совещании по вопросам трудовой миграции президент Шавкат Мирзиеев предложить создать единую базу "олтин дафтар" (золотая тетрадь), в которую войдут работающие за рубежом соотечественники - потенциальные инвесторы, профессора авторитетных зарубежных вузов и представители международных организаций. Об этом в эфире телеканала "Узбекистан 24" сообщил первый заместитель министра иностранных дел Фарход Арзиев.

По его словам, глава государства еще раз указал на необходимость формирования правовых механизмов защиты прав трудовых мигрантов за рубежом и установления с ними постоянного контакта. Президент также поставил задачу по созданию точной базы соотечественников, находящихся во многих странах мира, в частности, трудовых мигрантов, и организации системной работы по выявлению и решению их проблем.

"Еще одно важное направление - президент предложил внедрить термин „олтин дафтар" („золотая тетрадь"). Это потенциальные инвесторы или работающие в престижных зарубежных университетах профессора, а также соотечественники, трудящиеся в авторитетных международных организациях, которые в той или иной степени могут внести вклад в развитие Узбекистана", - сказал Фарход Арзиев.

Здесь глава государства поручил, прежде всего, изучить и применить в условиях Узбекистана передовой опыт зарубежных стран.

Напомним, на видеоселекторном совещании 17 августа президент дал поручения по созданию достойных условий для трудящихся за рубежом граждан Узбекистана. В частности, трудовые мигранты смогут получать низкопроцентные кредиты до 10 млн сумов на дорожные затраты, оформление патента и страховки.

Территориальные подразделения Агентства по внешней трудовой миграции получат право заключать прямые договоры с зарубежными работодателями, а порядок регистрации и подсчета рабочего стажа мигрантов будет таким же, как у самозанятых лиц.

Напомним, в Узбекистане существует еще один подобный термин - "темир дафтар" ("железная тетрадь"). В нее вносятся семьи из числа уязвимых групп населения, которые могут рассчитывать на денежную помощь от государства через махалли. Автор "Газеты.uz" Дильмурад Юсупов в колонке о социальной помощи отмечал, что словосочетание "железная тетрадь" прочно закрепилось в народном обиходе в контексте учета долговых обязательств.

Источник - gazeta.uz
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