В Сирии погиб российский генерал В.Гладких (подрыв на мине)

21:34 18.08.2020

В Сирии погиб российский военный советник в звании генерал-майора Вячеслав Гладких, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны. По информации ведомства, 18 августа в 15 километрах от города Дейр-эз-Зор по пути следования российской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство. "В результате подрыва три российских военнослужащих получили ранения. В ходе эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор", - сообщили в ведомстве. Кроме того, из-за взрыва были ранены еще двое военнослужащих.