Военный переворот в Мали: арестованы - президент Кейта и премьер Сиссе

21:39 18.08.2020

Мятежники заявили об аресте президента и премьер-министра Мали



В Мали в результате мятежа военных арестованы президент страны Ибрагим Бубакар Кейта и премьер-министр Бубу Сиссе, сообщило AFP со ссылкой на руководство мятежников. Несколько часов назад СМИ сообщили о попытке госпереворота в стране.



Организаторами мятежа стали трое высокопоставленных офицеров: генерал Шейк Фантамади Дембеле, полковники Диау и Мама Секу Леланта. Часть малийской армии осталась верна президенту. По информации Financial Afrik, президент и премьер-министр после ареста военными были доставлены в лагерь Кати, в 15 км от Бамако, столицы Мали.



В местных СМИ появилось видео, на котором, по их утверждению, военные сопровождают автомобили с арестованными представителями власти.



События в Мали уже осудила Франция. "Франция с обеспокоенностью узнала о мятеже, который начался сегодня в Кати, Мали. Она самым решительным образом осуждает его... Французские власти на высшем уровне по-прежнему очень внимательно следят за развитием ситуации в Мали",- говорится в заявлении министра иностранных дел страны Жан-Ива Ле Дриана.



Ситуацию в Мали также прокомментировали в России. "Внимательно следим за развитием ситуации, наблюдатели оценивают происходящее как, условно говоря, военный мятеж. Пока не понятно, есть ли какие-то политические требования (у мятежников.-"Ъ"), пока не ясно. Но ожидается, вот, буквально в течение двух часов официальное заявление руководителей этого выступления – военных",- сказал "РИА Новости" заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. Сотрудники российского посольства в стране находятся в безопасности.



Несколько часов назад в ходе мятежа малийских солдат, поднятого в военном лагере в Кати, были арестованы несколько министров и генералов. По информации СМИ, от президента мятежники требовали покинуть страну.



Ибрагим Бубакар Кейта был избран президентов в 2013 году. До этого он был спикером национального собрания Мали (2002-2007), в 1994-2000 годах был премьер-министром страны. Бубу Сиссе возглавил правительство в апреле 2019 года. До этого он занимал должность министра экономики, финансов, шахт и промышленности.