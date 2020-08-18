Бердымухамедов пошел по пути Туркменбаши. Новую Конституцию Туркменистана примут в онлайн-режиме, - В.Панфилова

00:36 19.08.2020

В Туркменистане в сентябре будет принята новая Конституция и создан двухпалатный парламент. Окончательный текст Основного закона представят 19 августа на заседании конституционной комиссии, которая по распоряжению президента Гурбангулы Бердымухамедова пройдет в режиме видеоконференции "в целях профилактики коронавируса". Туркменские власти по-прежнему не признают случаев заражения COVID-19, однако требуют с граждан расписку о соблюдении дистанции, ношении масок и режиме самоизоляции.



"Учитывая распространение в мире эпидемии… мы решили, что будет правильным провести заседание конституционной комиссии и заседание Халк Маслахаты (Народный совет – политическая надстройка, в которую входят старейшины и почетные граждане Туркменистана. – "НГ") в режиме видео-конференц-связи", – сказал президент Бердымухамедов в ходе заседания кабинета министров, которое тоже проходило в удаленном режиме.



Все другие мероприятия, которые невозможно перевести в технологическую плоскость, остановлены. Например, национальный чемпионат по футболу. Причины тотальной отмены матчей не уточняются, но, по всей видимости, они связаны с обостряющейся эпидемической ситуацией. О том же самом свидетельствует и приостановка движения поездов до 1 сентября, а также некоторые ограничения на автодорожное сообщение. Замерла и без того небогатая общественная жизнь в стране.



Зато за рубежом активизировалась туркменская оппозиция. В Нью-Йорке, Стамбуле активисты провели массовые акции, призывая власти зарубежных стран обратить внимание на ситуацию в Туркменистане – и с коронавирусом, и на политические репрессии. По сообщению ресурса "Хроника Туркменистана", 16 августа акция состоялась в Нью-Йорке у Мемориала 11 сентября. Протестующие держали фотографии туркменских политзаключенных Мансура Мингелова и Гулгельды Аннаниязова, а также осужденных по религиозным мотивам Вепы Матьякубова и Какаджана Халбаева. "Мы хотим обратить внимание ООН на наши тюрьмы, на то, что без взрывов и бомб население Туркменистана истребляется диктатором Бердымухамедовым", – заявила активистка Зара Хайыт.



Туркменские оппозиционеры заодно поддержали протесты против президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Солидарностью с белорусским народом мы также хотели показать нашим соотечественникам, что пора перестать молчать и терпеть узурпатора, бросившего свой народ в нищету и голод, предавшего свой народ во время стихийных бедствий и вспышки коронавируса", – заявила Хайыт.



Между тем президент Гурбангулы Бердымухамедов – единственный из глав государств Центральной Азии, кто не поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. По мнению политолога Аркадия Дубнова, это связано с финансовым спором между туркменскими и белорусскими лидерами по поводу строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината.



События в Белоруссии не могли остаться незамеченными в Ашхабаде. Похоже, Гурбангулы Бердымухамедов готовит себе пути к отступлению, если придется отказаться от поста президента Туркменистана. Нынешней осенью, точнее 25 сентября, на заседании Халк Маслахаты будет принята новая Конституция страны, согласно которой Бердымухамедов в случае ухода с поста главы государства станет председателем Халк Маслахаты и продолжит править страной в новом качестве. Такой вариант пожизненного правления готовил себе еще первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, носивший титул Туркменбаши – отца всех туркмен. Напомним, он с 1995 года "подводил" страну к этому. В 1999 году он получил, а точнее, наделил себя правом президентствовать всю жизнь. В 2003 году был отменен принцип разделения ветвей власти: они стали подотчетны Народному совету (Халк Маслахаты), в те годы высшему органу государственной власти и управления. Общество стало жить не по закону, а по ниязовской духовной конституции "Рухнама", составленной на мистифицированном возвеличивании и героизации прошлого. Ниязов планировал уйти с поста президента, но остаться главой созданного им Народного совета. Однако не срослось.



Тот же путь избрал пришедший ему на смену Бердымухамедов. Он уже трижды переписывал Конституцию, и поправки 2017 года сделали его власть абсолютной (см. "НГ" от 25.02.20). Что готовит новая редакция Конституции, будет известно в ближайшее время, когда ее текст появится в печати. Эксперты говорят, что в проекте Конституции много нового. Главная претензия в том, что формулировка многих статей позволяет толковать двояко избирательное право, чему способствует размытость ряда юридических норм. Можно догадываться и обсуждать, в какой мере изменится Конституция, но очевидно, что в ее основу положен принцип – уберечь власть от ловушек нелигитимности. Остерегаясь общественного мнения, разработчики следовали правилу: лучше недосказать, чем пообещать, но не выполнить. И таких недоговоренностей в блоке законов об управлении государством достаточно, чтобы видеть – дверь к узурпации власти в Туркменистане (персоной, кланом, землячеством) открыта.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

18.08.2020