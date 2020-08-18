КОВИ по второму кругу накрыл Корею, - С.Строкань

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Вторая волна COVID в стране грозит перечеркнуть южнокорейскую "историю успеха"



Газета "Коммерсантъ" №147 от 18.08.2020

Южная Корея, ставшая одной из мировых "историй успеха" в борьбе с коронавирусом, входит во вторую волну пандемии. После того как в стране было зафиксировано рекордное за последние пять месяцев число заболевших COVID-19, власти ввели усиленный режим социального дистанцирования и перенесли начало совместных военных учений с США. Тема пандемии вновь обострила внутриполитическую борьбу. После поражения на апрельских парламентских выборах консервативная оппозиция демонстративно игнорирует запрет на проведение массовых мероприятий, рассчитывая лишить президента Мун Чжэ Ина главного козыря, победы над коронавирусом, и добиться его ухода до выборов 2022 года.



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Данные обновлены 18.08.2020 в 10:36 по московскому времени

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Переживающая бурные природные катаклизмы Южная Корея, где рекордный по продолжительности сезон дождей на этой неделе сменила аномальная жара, привлекла к себе внимание еще и в связи с коронавирусом. Согласно обнародованным в понедельник данным Центра контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения Южной Кореи, за последние сутки в стране было зафиксировано 197 случаев заражения, после чего общее число инфицированных составило 15 515 человек. Это максимальный показатель с начала марта, когда в стране, одной из первых пострадавшей от пандемии COVID-19, еще действовал отмененный в апреле режим самоизоляции. Антирекорд пятимесячной давности до этого был побит еще в минувшую субботу, когда было зафиксировано 166 случаев заражения коронавирусом.



Сложилась опасная ситуация, а если нынешний кризис не удастся преодолеть, Южная Корея может оказаться в том же положении, что и другие страны, столкнувшиеся с пандемией",- констатировал премьер-министр страны Чон Се Гю по итогам экстренного заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и обеспечению безопасности.



"Если посмотреть на случаи заболевания, болезнь тихо распространяется повсюду - церкви, рабочие места, школы, кафе и другие обычные места,- что вызывает сильное беспокойство",- отметил южнокорейский премьер, указав, что в этой ситуации первоочередная задача правительства - как можно быстрее остановить распространение заболевания в столичном регионе.



В связи с этим в Сеуле, а также в самой густонаселенной южнокорейской провинции Кенгидо с 16 августа на две недели введен второй уровень реагирования на пандемию, предусматривающий закрытие ресторанов, баров, концертных залов, логистических центров, тренажерных залов, музеев, библиотек и других объектов массового скопления людей. С минувшего воскресенья под запретом оказались мероприятия, предусматривающие участие более 50 человек в помещениях и 100 человек на открытом воздухе. Это означает, что жесткие ограничения вводятся на посещение религиозных учреждений (только в Сеуле их число составляет 7,5 тыс.).



В июне в Южной Корее была введена трехуровневая система социального дистанцирования.

По состоянию на сегодняшний день за пределами двух самых проблемных регионов - Сеула и Кенгидо - все еще действует первый, начальный уровень. По оценкам эпидемиологов, он может быть повышен до второго уровня, если ежедневный прирост инфицированных в течение двух недель будет находиться в коридоре 50–100 человек.



В конце прошлой недели в стране также было объявлено о переносе с воскресенья на вторник начала ежегодных совместных военных учений с США. Причиной стало то, что у одного из южнокорейских офицеров, который должен принимать в них участие, был диагностирован коронавирус.



В ситуации, когда число заболевших коронавирусом после почти полугодового затишья резко пошло вверх, тема пандемии вновь обострила внутриполитическую борьбу в стране. Напомним, что в феврале, когда эпидемия в стране была в самом разгаре, оппозиция обвинила президента страны Мун Чжэ Ина в неспособности справиться с кризисом и пыталась инициировать процедуру его импичмента. Однако состоявшиеся 15 апреля парламентские выборы, прошедшие незадолго до снятия ограничительных мер, принесли уверенную победу правящей демократической партии "Тобуро".



Голосование, проходившее при рекордной за последние четверть века явке, фактически стало вотумом доверия президенту Мун Чжэ Ину, который к этому моменту уже сумел взять ситуацию с пандемией под полный контроль.

Вскоре после выборов режим карантина в Южной Корее был отменен.



Между тем теперь оппозиция демонстрирует решимость взять реванш за поражение на выборах и бросила новый вызов главе государства, добиваясь его ухода до президентских выборов 2022 года. При этом в южнокорейскую политику снова вернулась тема пандемии. Накануне отмечавшегося в стране 15 августа главного национального праздника - Дня освобождения от 35-летней японской оккупации и создания независимого корейского государства - мэрия Сеула обратилась к политическим партиям, неправительственным организациям и гражданам страны с призывом отказаться от участия в демонстрациях и митингах. Столичные власти предупредили, что массовое скопление народа может вызвать новый риск заражения COVID-19.



Однако вопреки запрету властей в субботу консервативная оппозиция все же вывела на улицы Сеула более 20 тыс. человек, митинговавших в течение нескольких часов. Несанкционированная акция, изначально планировавшаяся как празднование 75-летия поражения императорской Японии во Второй мировой войне, переросла в массовый антиправительственный митинг, участники которого скандировали: "К ответу правительство Мун Чжэ Ина!"



Выступавшие обвиняли власти в том, что под видом борьбы с пандемией они ведут наступление на демократические права и свободы.

Кроме того, одна из ведущих оппозиционных сил - Объединенная партия будущего - провела свою акцию, обвинив власти в фальсификации итогов парламентских выборов.



В итоге главный национальный праздник вылился в громкий скандал, на который не мог не отреагировать сам Мун Чжэ Ин. "Люди, которые должны быть на самоизоляции, вышли на митинги и могли передать коронавирус остальным демонстрантам по всей стране, это очень серьезная ситуация. Крайняя безрассудность, сводящая на нет усилия всех граждан по борьбе с распространением коронавируса",- написал в Facebook глава южнокорейского государства. "Это явный вызов национальной системе контроля и профилактики заболеваний и непростительный акт, угрожающий жизни людей. Правительство не может не предпринять серьезные и решительные действия, даже если придется прибегнуть к принудительным мерам",- предупредил он.



Демонстрируя решимость властей не упустить контроль над ситуацией, Центральный штаб по ликвидации чрезвычайных происшествий уже заявил о том, что правительство предъявит уголовные обвинения главе церкви "Саран Чеиль" пастору Чон Гван Хуну в связи с нарушением самоизоляции. Хотя за последние дни церковь "Саран Чеиль" стала одним из главных очагов заражения коронавирусом, пастор Чон Гван Хун оказался в числе наиболее активных сторонников празднования Дня независимости - при любой погоде и эпидемиологической обстановке.



Сергей Строкань Источник - коммерсант

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