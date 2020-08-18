ОПЕК+ осталась без конкурентов. О снижении добычи нефти в США, - Ю.Барсуков

00:48 19.08.2020

Юрий Барсуков о снижении добычи нефти в США



Газета "Коммерсантъ" №147 от 18.08.2020, стр. 5

Традиционная ежемесячная видеоконференция министров энергетики стран ОПЕК+ в августе грозит стать очень скучной. За последние недели цены на нефть окончательно закрепились в диапазоне $43–45 за баррель Brent, что после дикой волатильности предыдущих месяцев выглядит уже непривычно. Страны ОПЕК+ в целом соблюдают свои квоты, и основной темой для обсуждения, как ожидается, будет исполнение сделки нарушителями - Ираком и Нигерией, которым нужно будет дополнительно сократить добычу в августе-сентябре и, возможно, в октябре. Общий уровень сокращения останется неизменным.



Ключевой причиной нынешнего спокойствия стран-лидеров ОПЕК+ является то, что, несмотря на существенное восстановление цен на нефть, добыча в странах вне ОПЕК, в том числе в США, продолжает сокращаться. В начале августа производство нефти в США упало до 10,7 млн баррелей в сутки, или до уровня весны 2018 года. Текущий рост цен на нефть пока не оказал никакого видимого влияния на настроения американских компаний - число буровых установок продолжает снижаться, как и число новых скважин. Это означает, что тренд падения добычи будет сложно преодолеть в ближайшие месяцы - специфика сланцевой отрасли такова, что необходимо постоянно бурить новые скважины только для того, чтобы поддерживать уровень производства.



Это большое облегчение для стран ОПЕК+, поскольку успех сделки остается неустойчивым. Лето вместе с сезоном отпусков и традиционно высоким спросом на топливо заканчивается, а снижение запасов нефти, накопленных в хранилищах по всему миру во время карантинов из-за коронавируса, только началось. Осень грозит принести вторую волну коронавируса и вернуть по крайней мере часть карантинных ограничений. Если бы добыча в США начала расти, сделка ОПЕК+ оказалась бы под серьезным давлением: сложно поддерживать крупнейшее в истории согласованное сокращение добычи, видя, как рынки захватывает твой конкурент.



Но строить долгосрочные прогнозы по-прежнему сложно. Сланцевая индустрия США вновь проходит проверку на прочность, но условия отличаются от кризиса 2014–2015 годов. Банки в последние пару лет были явно не расположены кредитовать сланцевые компании с хронически отрицательными денежными потоками. Но нельзя быть твердо уверенным, что их поведение не изменится вследствие новой "коронавирусной" программы количественного смягчения от ФРС. Кроме того, волна банкротств в индустрии может снизить кредитную нагрузку добывающих активов. В 2015 году оказалось, что при цене выше $50 за баррель сланцевая добыча в США начинает резко расти и отрасль входит в новый виток перепроизводства. Но верны ли эти выводы в новой реальности? Вполне возможно, что мы узнаем это уже в ближайшие пару месяцев.