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Среда, 19.08.2020
00:53  Может, с "русским миром" что-то не то? - Дм.Стешин
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Может, с "русским миром" что-то не то? - Дм.Стешин
00:53 19.08.2020

СТЕШИН Дмитрий
мнение
18.08.2020
Известный российский военный корреспондент Дмитрий Стешин ответил на вопросы "Русской Весны" о ситуации в Белоруссии пессимистичной публикацией на своей официальной странице в соцсети:

"Позволю себе крамольную мысль. Может, это с нашим "русским миром" что-то не то происходит, раз от него так легко откалывают самые знаковые куски и исторические фрагменты?

Может, и нет в России никакого "русского мира"?

А что есть? А есть проходной двор для всей Средней Азии. Тихое вымирание исконных русских областей в срединной России.

Есть 7 лет истекающий кровью русский Донбасс, за который даже зассали по-честному и открыто заступиться, а поддерживали тихо, "в крысу", но спасибо и за это…

Открытая и наглая дерусификация Украины и наши прожеванные сопли.

Гонения на церковь, в которую ходит министр обороны РФ, и в ответ какая-то позорная клерикально-бюрократическая возня, никому не интересная - признали томос или не признали.

Да в нормальном "русском мире" этот Варфоломей уже бы третий год на цепи сидел в Туруханске.

А посему, наша политика - это смиренно снесенные угрозы и пакости. Тихое и неуклонное выдавливание русских и "русского мира" из самой дружественной страны - Казахстана, пардон, это вообще табуированная тема. Ни одного наказанного за исход многомиллионной русской общины из Средней Азии. И за это, не иначе по принципу "не бейте, лучше обоссыте", отданные мигрантам целые сектора российского рынка труда.

Долгожданное создание мигрантских мафиозных и лоббистских структур с таким религиозно-экстремистским душком. Непреклонная многолетняя борьба с ваххабизмом, трудная и бесконечная, при бесконтрольном перемещении этих граждан через границы и внутри России…

Еще у нас есть достаточно средний уровень жизни, кое-какие деньжата на инфраструктурные проекты, вредная и позорная концепция "догоняющего развития". Кое-какие прорывы в науке и технике, но все это разово и спорадически.

Нам нечего предложить своим братьям. Ни цивилизационного проекта, ни преобразования мира, ни собирательства исконных земель…

Ничего такого, чтобы сердце в груди тревожно билось, как после просмотра "Спайдермена", после двух литров "Кока-колы". Оно все это надо, белорусам? Вот и я так думаю".

Источник - rusvesna.su
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