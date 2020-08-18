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Псевдореальность и зомбикаша: Как взрослые теряют поколение молодых, - А.Рудалев
07:57 19.08.2020

Польша, Белоруссия, псевдореальность и зомбикаша: Как взрослые теряют поколение молодых
Литературный критик, публицист Андрей Рудалев о бунте уренгойских мальчиков
Иван Андреев
Польша, Белоруссия, псевдореальность и зомбикаша: Как взрослые теряют поколение молодых

Материал комментируют:
Андрей Рудалев

Революцию в Белоруссии делают из Польши. Молодые люди - возрастом от 22 до 25 лет, авторы сети телеграм-каналов Nexta. Они не только информируют жителей Республики Беларусь о том, где и как кого-то избивает ОМОН, но и координируют, куда и кому выйти, чтобы не встретить этот ОМОН, что на себя надеть и как сопротивляться силовикам.

О том, почему современная молодежь потеряна на своей страничке в Фейсбуке написал литературный критик и публицист Андрей Рудалев:

"Поцу, который облучает с территории Польши белорусский протест посредством своих "телег" - 22 года. Весь такой европеец, Россия - так себе, оковы тяжкого прошлого. Революции делаются молодым - это все понятно. Но тут о другом.

Помните уренгойского мальчика Колю в Бундестаге? Он ведь транслировал именно ту реальность, которую в него вложили. В ней не было ничего из ряда вон, подобное мы слышим десятилетия, при этом облучаем себя подобным вздором именно что сами.

Вспомнился некий комик Долгополов, вокруг которого в начале года много шума было. Его детство - это совместный просмотр с отцом всего КВН, затем "Камеди Клаб" и комп еще… В голове - резинка от трусов и зомбикаша. При этом человек далеко не аполитичный и готов властвовать над умами…

Собственно, мы сами, что отец этого комика, который в трусах ложился и вместе со своим сыном и втыкался в шутки юмора. Мы же тоже так втыкаемся. Втыкаемся и воспроизводим дикие карикатуры на свою историю, свою культуру, систему ценностей, вообще на все свое, несем шизофренический бред о наших песнях, наших сказках, который давно уже обменяли на понюх табаку. А теперь удивляемся, что молодые застряли в одной псевдореальности: интернет, компьютерной, идеологической.

Один застрял в комедийных шоу, другой в вине перед германцами, третий в сказке о прекрасном западном далеко. В конце концов, не они виноваты, что родились в современных реалиях, что не пережили девяностые, что не застали Союз, и им не с чем сравнивать. Не они виноваты, что всю жизнь жили в реальности, буквально отторгающей все свое, которая заточена именно на такой бунт против своего, будто он - чудодейственная инициация, после которой чудесным образом произойдет трансформация в новое лучшее качество, желательно чужое.

Виноваты мы, просравшие, прокутившие, продавшие и прикрывающие свои вот эти просеры всевозможным диким бредом, от которого не то, что каша в головах, а бежать, бежать. Мы сами заряжаемся фатализмом и призываем к себе этот пожар, а вместе с ним все чужое. А он придет, слишком много хворосту для него мы тут накидали".

18 августа 2020

Источник - svpressa.ru
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