Катар присоединился к противникам Хафтара. Ливия становится заложницей межаравийского спора, - "НГ"

08:00 19.08.2020

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

18 авг. 2020



Катар присоединился к Турции в военной кампании против командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Анкара, Доха и Триполи заключили договоренности о создании военно-морской базы в Мисурате и об оказании международно признанному Правительству национального согласия (ПНС) дополнительной военной помощи. Соглашение предполагает отправку катарских военных советников в бывшую Джамахирию, а также подготовку ливийских бойцов в военных учебных заведениях эмирата.



Соглашение заключено по итогам трехсторонних контрактов. В Триполи министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и заместитель премьер-министра, госминистр обороны Катара Халид бин Мухаммед аль-Аттыйя провели переговоры с главой ПНС Фаизом Сараджем. После этого арабские телеканалы первыми сообщили о заключении договоренностей, которые предусматривают "оказание помощи Ливии (триполийскому кабмину. – "НГ") в создании военных институтов, отправку в страну катарских военных советников для обучения ливийских бойцов, а также предоставление ливийцам мест в турецких и катарских военных учебных заведениях". Позже эти данные подтвердили турецкие СМИ.



Помимо этого, трехсторонняя сделка предполагает создание турецкой военно-морской базы в ливийском городе Мисурате, который является важным транспортным узлом не только с военной, но и с экономической точки зрения. Согласно договоренностям, в Мисурате также должен начать работу трехсторонний военный координационный центр. Официально стороны заявляют, что цель соглашения – "повышение боеспособности воинских подразделений, которые подчиняются ПНС". В действительности сделка, заключенная в преддверии ожидающегося наступления на стратегически важные пункты, город Сирт и муниципалитет аль-Джуфра, может свидетельствовать о неготовности триполийского правительства отказаться от силового сценария.



"Мы прибыли в Ливию по приглашению признанного на уровне ООН Правительства национального согласия, – заявил Акар. – Турция поддерживает легитимное правительство Ливии. В соответствии с поручением президента Турции мы и впредь будем рядом с ливийскими собратьями... Анкара продолжит прилагать все возможные усилия для обеспечения территориальной целостности, безопасности Ливии и благополучия ее народа". Турцию и международно признанное правительство связывают договоренности о разделении морских зон и соглашения в сфере обороны, которые легитимизируют отправку турецкой военной помощи противникам Хафтара.



До сегодняшнего момента об интересе Катара к ливийскому конфликту было известно только на уровне полуофициальных сообщений: стимулировало подобные слухи тактическое партнерство эмирата с Турцией. В разговоре с "НГ" автор книги "Катар: защита глобальных амбиций города-государства", доцент Королевского колледжа в Лондоне и приглашенный доцент парижского Института политических исследований Дэвид Робертс заявил, что теперь Катар решил прояснить свою позицию по Ливии, отказавшись от тренда на уменьшение собственного влияния. "Катар и Турция долгое время работали вместе в странах Ближнего Востока и Северной Африки, и вот еще один пример этого", – отметил аналитик.



Риски могут заключаться в непропорциональной реакции региональных соперников Дохи. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, поддерживающие Хафтара на различных уровнях, в 2017 году объявили Катару политический и дипломатический бойкот, инициировав транспортную блокаду. Причиной стала самостоятельная внешняя политика Катара, которая не всегда соответствовала линии ведущих членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Противоречия с эмиратом настолько сильны, что администрация президента Дональда Трампа не может добиться от Эр-Рияда и Абу-Даби прекращения этого почти семейного спора.



Не исключено, что решение Дохи отчасти связано с попыткой усилить свой имидж в глазах Вашингтона, чьи симпатии склоняются к ПНС. За считаные дни до соглашения Анкары, Дохи и Триполи министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры с американским коллегой Майклом Помпео в Доминиканской Республике. "Мы приняли решение продолжить консультации по данному вопросу на уровне экспертов", – сообщил Чавушоглу в эфире турецкого телевидения по итогам встречи. Анкара не могла не поставить США в известность о подготовке сделки с участием Катара.