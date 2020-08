Америка в ожидании идеального шторма, - В.Прохватилов

08:18 19.08.2020

Если Трамп не пресечет публичные призывы к военному перевороту, его политическая карьера окончена



Владимир ПРОХВАТИЛОВ, 16 августа 20



11 августа американский военный портал Defence One опубликовал открытое письмо двух отставных военных председателю Объединенного комитета начальников штабов ВС США генералу Марку Милли. Авторы письма, отставные подполковники Джон Нагл и Пол Инлинг, призывают главу ОКНШ совершить военный переворот. Они не сомневаются, что Трамп проиграет президентские выборы, но откажется покинуть Белый дом.

Двое военных убеждают, что Трамп в случае поражения на выборах опасается уголовного преследования и якобы собирает частную армию. "Если Дональд Трамп откажется покинуть свой пост по истечении своего конституционного срока, Вооруженные силы США должны удалить его силой, и вы должны отдать этот приказ", – обращаются авторы письма к генералу Милли.

Публичный призыв к совершению военного переворота – это государственное преступление особой тяжести. Однако письмо двух военных обсуждается в Америке как нечто заурядное.

13 августа пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман отверг возможность военного вмешательства в любой послевыборный конфликт, сославшись на то, что у американцев "есть Конституция… которой присягнули все военнослужащие". Однако уже то, что пресс-секретарю министерства обороны приходится опровергать мнение двух отставников, а Defence One открыл дискуссию по поводу призыва к военному перевороту, говорит о глубине раскола общества.

Слухи, согласно которым Дональд Трамп откажется признать итоги выборов в ноябре, если их выиграет Джо Байден, распространяются в США почти год.

Обозреватель The American Conservative Келли Влахос допускает возможность "конституционного кризиса", о котором пишут Нагл и Инсинг, но убеждает, что не нужно искать выход из кризиса на пути "неконституционных действий".

А военный обозреватель журнала Slate Фред Каплан пишет: "Трамп, возможно, захочет запереться в Овальном кабинете, но ему это не сойдет с рук… В 12 часов 20 января 2021 года, где бы Трамп ни решил обосноваться, все, кроме небольшой свиты охранников, покинут его, коды запуска ядерного оружия изменятся, его секретари Кабинета министров и послы потеряют всякую власть, а весь военный истеблишмент США отвернется от бывшего президента Дональда Трампа, чтобы поприветствовать президента Джо Байдена… Секретная служба проводит мистера Трампа из офиса. Если толпа преданных Трампу шерифов и ополченцев заблокирует двери и окружит Белый дом, если, короче говоря, нескольким танкам потребуется прокатиться по Пенсильвания-авеню для восстановления порядка, то такой приказ отдаст Байден, должным образом избранный и приведенный к присяге Верховный главнокомандующий".

Возможность непризнания результатов выборов Трампом (как и Байденом) существует совершенно реально. Если в июне Трамп заявлял журналистам, что в случае проигрыша он мирно покинет Белый дом и "продолжит заниматься другими делами", то в июле на вопрос Fox News, примет ли он результаты выборов, Трамп ответил иначе: "Я не смиренный неудачник. Я не люблю проигрывать". И сказал, что после выборов ему "нужно будет осмотреться" (have to see).

Своими высказываниями Трамп накаляет обстановку. Он говорит, что "голосование по почте, если оно не будет изменено судом, приведет к самым коррупционным выборам" в истории Америки. Предупреждает, что выборы 3 ноября 2020 года станут "величайшей избирательной катастрофой", поскольку "все будет сфальсифицировано"… При этом сам он "не любит проигрывать"…

Противников Трампа настораживает, что введенные в Портленд и Сиэттл агенты министерства внутренней безопасности не имели знаков различия и разъезжали на машинах без опознавательных знаков; это только усиливает подозрения в создании президентом частной армии.

Как говорит полковник в отставке Лоуренс Б. Вилкерсон, бывший начальник штаба Колина Пауэлла, ему "интересно, что произойдет", если в день инаугурации, 20 января 2021 года, "Трамп выведет на улицы своих вооруженных сторонников", которые, по его словам, владеют примерно от 60 до 70 процентов из 300-400 миллионов единиц оружия в Америке. "Если они… выйдут на улицы с оружием, тогда нам, вероятно, понадобятся военные. И кто знает, сколько крови может пролиться".

Журнал Politico провел опрос нескольких десятков чиновников, военных и топ-менеджеров ведущих американских корпораций, которые перечислили факторы, способные вызвать "идеальный шторм" в день выборов. Это общественный психоз вокруг пресловутой пандемии; проблемы, создаваемые голосованием по почте; вмешательство извне. И, мол, главный дестабилизирующий фактор – Вулкан, то есть сам Дональд Трамп на посту президента.

"Мы оцениваем с высокой степенью вероятности, что ноябрьские выборы будут отмечены хаотическим правовым и политическим ландшафтом, – говорится в докладе Джорджтаунского университета "Обеспечение целостности переходного периода". – Победитель, может, и не станет известен в ночь выборов, так как чиновники подсчитывают бюллетени по почте. Этот период неопределенности дает беспринципному кандидату возможность поставить под сомнение легитимность процесса и организовать беспрецедентную атаку на результат".

Согласно опросам Voter Study Group, почти каждый четвертый избиратель – 22 процента демократов и 21 процент республиканцев – заявляют, что "некоторая доля насилия" будет оправданна, если кандидат, против которого они выступают, победит на выборах. Около 29 процентов заявили, что насилие будет оправданно, если Трамп проиграет выборы, но откажется уйти.

Вулкан промолчал в ответ на публикацию открытого письма двух военных с призывом к военному перевороту. Не отреагировал на письмо Джона Нагла и Пола Инлинга и генеральный прокурор Уильям Барр. В Америке происходят вещи, которые еще вчера казалось немыслимыми. Политическая традиция страны сломана. Демократия в США с ее принципом невмешательстве военных в политику переживает кризис. "Страна так или иначе движется к краху", – констатирует военный обозреватель Фред Каплан.