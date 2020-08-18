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До тла. Сгорели декорации "Казахского ханства"
08:41 19.08.2020

Восстановить сгоревшие декорации на Казахфильме, скорее всего, не удастся
Их возводили около восьми месяцев.

Как уже сообщалось, после серьезного пожара на "Казахфильме" версию о самовозгорании на студии исключили. А сам ущерб оценили почти в 49 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

На месте сгоревших склада и декораций работают следователи. Собственную проверку проводят и в самой кинокомпании, передает КТК.

Лесосклад находился на открытой территории. Там не было горючих материалов, не было электропроводки, что исключает факт самовозгорания. Мы придерживаемся версии поджога. По словам очевидцев, которые первыми оказались на этой точке, они подтвердили, что возгорание было именно в двух местах. Предварительная сумма ущерба от пожара на данный момент составляет около 49 миллионов тенге, - сказал главный менеджер пресс-службы АО "Казахфильм" Бауыржан Усенов.
Только уничтоженные декорации к историческому фильму "Казахское ханство" руководство киностудии оценило в 47 миллионов тенге. Их возводили около восьми месяцев. Восстановить все это, скорее всего, не удастся.

Загорелся объект чуть позже лесосклада. Первыми пламя увидели декораторы и охранники. Они и вызвали пожарных. Сотрудников уже допросили полицейские. Назначены все необходимые экспертизы. В полиции подробностей пока не разглашают.

Источник - zakon.kz
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