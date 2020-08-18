 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 19.08.2020
10:04  Турция и Россия. Обе страны в выигрыше, - Гюнери Дживаоглу
09:59  Резкий прирост больных пневмонией объяснил КазМинздрав
09:30  Закрыт в СИЗО экс-глава казахстанской "СК-Фармация" Берик Шарип
09:11  Как коронавирус изменил роль государства в Казахстане, - А.Алехова
08:59  Объем долга Таджикистана перед КНР - угрожающий. У Киргизии он еще больше
08:46  Власти Гродно создали коалиционный с бел-майданщиками "совет общественного согласия"
08:41  До тла. Сгорели декорации "Казахского ханства"

08:18  Америка в ожидании идеального шторма, - В.Прохватилов
08:00  Катар присоединился к противникам Хафтара. Ливия становится заложницей межаравийского спора, - "НГ"
07:57  Псевдореальность и зомбикаша: Как взрослые теряют поколение молодых, - А.Рудалев
00:53  Может, с "русским миром" что-то не то? - Дм.Стешин
00:48  ОПЕК+ осталась без конкурентов. О снижении добычи нефти в США, - Ю.Барсуков
00:41  КОВИ по второму кругу накрыл Корею, - С.Строкань
00:36  Бердымухамедов пошел по пути Туркменбаши. Новую Конституцию Туркменистана примут в онлайн-режиме, - В.Панфилова
Вторник, 18.08.2020
21:39  Военный переворот в Мали: арестованы - президент Кейта и премьер Сиссе
21:34  В Сирии погиб российский генерал В.Гладких (подрыв на мине)
21:30  По приказу Мирзиеева. Будет создана "олтин дафтар" ("золотая тетрадь"), куда войдут лучшие узбеки-гастарбайтеры
21:23  Тырил урны? Путин лично руководил фальсификацией выборов в США, - Комитет по разведке Сената США
16:16  Всемирный обмен валюты. В ближайшее время доллар США перестанет быть идеальным убежищем от инфляции
16:12  События в Белоруссии - крайне важный элемент глобальных геополитических раскладов, - М.Хазин
16:11  Трещит по швам: сделка США, талибов и афганских властей под угрозой
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Власти Гродно создали коалиционный с бел-майданщиками "совет общественного согласия"
08:46 19.08.2020

Первый крупный город в Белоруссии согласился с требованиями протестующих
Гродно стал первым крупным белорусским городом, власти которого согласились выполнить ряд требований протестующих. Они разрешили митинги на центральных площадях и постановили не наказывать бастующих работников предприятий

Исполнительный комитет Гродно согласился выполнить ряд требований штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома.

В ответ на требования протестующих власти Гродно приняли следующие решения:

постановили создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти;
разрешили проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской в центре города;
на митингах организуют медицинское, техническое и информационное сопровождение. "Представителям демократической общественности, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире [телеканала] "Гродно Плюс", - говорится в ответе властей;
по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства, задержанных за участие в протестах освободили;
работники, участвующие в забастовке, не получат административных наказаний.

--------------------------------

Лукашенко пригрозил расправой членам Координационного совета Тихановской
"Найду чем остудить головы"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал создание по предложению кандидата в президенты Светланы Тихановской Координационного совета, который должен заняться мирной передачей власти. По словам Лукашенко, в этот совет вошли "бывшие, обиженные и откровенно отвязанные нацисты". Напомним, что одним из членов Совета является Нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич, автор известной книги "У войны не женское лицо".

"Найду чем остудить головы"

По словам Лукашенко, оппозиция пытается убаюкать власть и силовые структуры, словами о том, что они мирные и хорошие."Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", - сказал Лукашенко.

Следом он отметил, что оппозиция создала некий штаб и требует ни много ни мало - передать им власть. "Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - передает словам Лукашенко агентство "Белта".

Он также заявил, что хотел бы предупредить всех, кто вошел в этот штаб, что власть будет принимать адекватные меры по закону. "У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - предупредил Александр Лукашенко.

https://www.mk.ru/politics/2020/08/18/lukashenko-prigrozil-raspravoy-chlenam-koordinacionnogo-soveta-tikhanovskoy.html

Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597815960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительство рассмотрело ход реализации мер по поддержке занятости
- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил до 1 ноября т. г. разработать программы развития рыбного хозяйства во всех регионах страны
- Как коронавирус изменил роль государства в Казахстане
- Демпартия "Ак жол" считает незаконным требование Минздрава о получении разрешений на возобновление деятельности бизнеса - депутаты обратились в Правительство
- Кадровые перестановки
- Скончался генерал-майор Национальной гвардии Мухометкали Сатов
- Борцы с коррупцией проверят замакима Алматы из-за его высказываний о лекарствах
- В процессе по раскрытию информации в суде Вашингтона, Округа Колумбия, Казахстан победил в аргументах по ограничению территориальности
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  