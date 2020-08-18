Власти Гродно создали коалиционный с бел-майданщиками "совет общественного согласия"

08:46 19.08.2020

Первый крупный город в Белоруссии согласился с требованиями протестующих

Гродно стал первым крупным белорусским городом, власти которого согласились выполнить ряд требований протестующих. Они разрешили митинги на центральных площадях и постановили не наказывать бастующих работников предприятий



Исполнительный комитет Гродно согласился выполнить ряд требований штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома.



В ответ на требования протестующих власти Гродно приняли следующие решения:



постановили создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти;

разрешили проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской в центре города;

на митингах организуют медицинское, техническое и информационное сопровождение. "Представителям демократической общественности, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире [телеканала] "Гродно Плюс", - говорится в ответе властей;

по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства, задержанных за участие в протестах освободили;

работники, участвующие в забастовке, не получат административных наказаний.



--------------------------------



Лукашенко пригрозил расправой членам Координационного совета Тихановской

"Найду чем остудить головы"



Президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко раскритиковал создание по предложению кандидата в президенты Светланы Тихановской Координационного совета, который должен заняться мирной передачей власти. По словам Лукашенко, в этот совет вошли "бывшие, обиженные и откровенно отвязанные нацисты". Напомним, что одним из членов Совета является Нобелевский лауреат, писатель Светлана Алексиевич, автор известной книги "У войны не женское лицо".



"Найду чем остудить головы"



По словам Лукашенко, оппозиция пытается убаюкать власть и силовые структуры, словами о том, что они мирные и хорошие."Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", - сказал Лукашенко.



Следом он отметил, что оппозиция создала некий штаб и требует ни много ни мало - передать им власть. "Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - передает словам Лукашенко агентство "Белта".



Он также заявил, что хотел бы предупредить всех, кто вошел в этот штаб, что власть будет принимать адекватные меры по закону. "У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - предупредил Александр Лукашенко.



https://www.mk.ru/politics/2020/08/18/lukashenko-prigrozil-raspravoy-chlenam-koordinacionnogo-soveta-tikhanovskoy.html