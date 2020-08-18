 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Закрыт в СИЗО экс-глава казахстанской "СК-Фармация" Берик Шарип
09:30 19.08.2020

Антикоррупционной службой задержан бывший Председатель Правления ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип
14 августа т.г. с санкции суда подозреваемый заключен под стражу

Антикоррупционной службой задержан и водворен в ИВС ДП г.Нур-Султан, бывший Председатель Правления ТОО "СК-Фармация" по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшие тяжкие последствия.
14 августа т.г. с санкции суда подозреваемый заключен под стражу.
Окончательное решение о степени виновности будет вынесено судом.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - nomad.su
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