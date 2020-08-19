Резкий прирост больных пневмонией объяснил КазМинздрав

09:59 19.08.2020

Резкий скачок числа заболевших коронавирусной пневмонией за сутки 18 августа объяснил официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Больше тысячи больных коронавирусной пневмонией выявили в Казахстане за прошедшие сутки. Если за 17 августа врачи диагностировали эту пневмонию у 67 казахстанцев, то за 18 августа их число составило 1081.



"Такие скачки в показателях по заболевшим коронавирусом (и пневмонией. - Прим.) ото дня ко дню происходят, когда мы получаем данные за выходные. В начале недели такие скачки возможны. Традиционно многие граждане в выходные откладывают посещение медорганизаций, даже в случае появления симптомов. К тому же в субботу-воскресенье поликлиники закрыты, поэтому в понедельник-вторник приходит большинство людей. Из-за этого происходит такой скачок", - объяснил Багдат Коджахметов.



По его словам, лучше и корректнее сравнивать не день ко дню, а неделю к неделе.



Коджахметов попросил не торопиться связывать скачок с ослаблением карантинных ограничений.



"С 1 августа прошли две полноценные недели, по ним мы видим снижение заболеваемости. По окончании этой недели мы увидим, куда поведет кривая. 17 августа было объявлено о смягчении карантинных мер, но сам карантин продолжается. В начале следующей недели мы увидим, как это скажется на ситуации", - пояснил он.



Ранее в Минздраве сообщили о снижении количества новых зараженных. К примеру, за неделю 3-9 августа коронавирусом и пневмонией заболели 15 048 человек - почти в два раза больше, чем за 10-16 августа. Умерли 344 пациента - тоже в два раза больше, чем за прошедшую неделю.