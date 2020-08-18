Турция и Россия. Обе страны в выигрыше, - Гюнери Дживаоглу

10:04 19.08.2020

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом



Путин и Эрдоган обладают талантом чувствовать намерения друг друга, пишет автор. Поэтому они смогли договориться практически по всем спорным вопросам и при при этом отстоять свои интересы. Телефонный разговор двух президентов, по его мнению, в очередной раз продемонстрировал "мастерство и мудрость", которыми должны обладать лидеры нации.



Milliyet (Турция): государства знают



Гюнери Дживаоглу (Güneri Cıvaoğlu)



Есть одно важное изречение о межгосударственных отношениях: "Люди не знают намерений друг друга, но государства знают". Поэтому государственные институты, такие международные организации, как НАТО, знают, что означает каждый шаг того или иного государства. Это выражение еще ценнее, если государственные чиновники компетентны, а память государственных институтов не искажена и не отравлена.



Я хотел бы обратить внимание на эту способность "чувствовать игру" у лидеров, политиков, которые много лет присутствуют на международной арене. Наконец, нужно подчеркнуть, что "мастерство и мудрость, позволяющие лидерам правильно оценивать потенциал возглавляемых ими стран и поддерживать его на оптимальном уровне с помощью своего интеллекта и опыта" являются определяющими факторами во внешней политике…



Сквозь призму



Да…



Вчерашний разговор Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина следует интерпретировать сквозь призму этих фактов. Один лидер возглавляет свою страну 18 лет, другой - 19 лет… И, судя по всему, они еще останутся у власти.



Оба лидера осознают высокую цену, которой обернется столкновение двух стран друг с другом, как в силу собственного опыта, так и потому, что знают / чувствуют "намерения других государств".



И поскольку они полны решимости остаться, совершенно очевидно, что ввязываться в разного рода авантюры из-за внутренней политики бессмысленно и неправильно.



Отношения двух стран постепенно выходят на ось "выигрыш - выигрыш"…



Обе стороны в выигрыше



Очертим общие рамки.



1. Политика расширения НАТО на Балканах, в Черном море, на Кавказе и в Восточной Европе нацелена на окружение не только России, но и Турции…



Расчет на мобилизацию Армении против Азербайджана также следует рассматривать в этом контексте… (Через Товузский район, атакованный армянскими силами с применением тяжелых вооружений в воскресенье, 12 июля, проходит железная дорога Баку - Тбилиси - Карс, нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, а также Южно-Кавказский газопровод, который является началом Южного газотранспортного коридора. Все это совместные проекты Турции и Азербайджана… За Арменией, совершившей нападение, стоят США / армянская диаспора. А что стоит за этим?)



2. США создают базы в Греции, на Крите и некоторых других островах, на Южном Кипре.



Таким образом, США, с одной стороны, желают довлеть в море и воздухе над Россией, которая разместилась в Средиземном море, создав базы в Сирии, и набирает вес, с другой - запугивают Турцию: "Я перемещу базы с твоих территорий!.."



3. За формированием структуры Рабочей партии Курдистана / Партии "Демократический союз" в Сирии с опорой на контролируемые территории, нефтяные, водные ресурсы стоят США и Запад.



В то время как Россия и Турция проводят политику в пользу "целостности Сирии", хотя и придерживаются разных формул.



4. Сценарий разделения Восточного Средиземноморья между Южным Кипром, Ливаном, Египтом, Сирией, Израилем при поддержке США противоречит интересам России и Турции в регионе…



5. В Ливии с целью захвата энергетических ресурсов США, судя по всему, посредством Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ отвечают на поддержку, которую Россия оказала генералу Хафтару (Hafter), выведя на поле боя наемников "ЧВК Вагнера".



Турция и Россия противостоят друг другу в Ливии?



Эта картина, кажется, меняется…



Вагнеровцы деактивированы.



Основные атаки исходят от американских пешек (стран Персидского залива), как при последней бомбежке базы Аль-Ватыя.



6. Россия продала Турции системы противовоздушной обороны С-400 и пробила брешь в НАТО. Системы С-400 были тихо и незаметно приведены в готовность. Но не были выведены на позиции. США пока не нажимают педаль газа "до упора", что заставило бы Турцию развернуть системы С-400.



Но что если они передадут невидимые истребители-призраки F-35 Греции? Тогда будет расчищен путь к продаже второй партии С-400 Турции / совместному производству систем. К тому же Турции придется приобрести российские истребители, аналогичные F-35. Юго-восточное крыло НАТО рухнет в пользу России.



Даже эта "сдерживающая" дилемма в любом случае подразумевает позицию "выигрыш - выигрыш" для России и Турции.



Результат…



Переговоры Эрдогана и Путина в конечном счете всегда снижают напряжение. Вырабатывается решение.



Когда решение не вырабатывается, напряженность все равно снижается, и кризис замораживается, не успев возникнуть.



Оригинал публикации: Devletler bilirОпубликовано 18/08/2020