В борьбе за "Северный поток-2", - А.Анпилогов

10:59 19.08.2020

24 из 28 стран Евросоюза осудили американские санкции против строительства газопровода

Алексей Анпилогов



18 авг. 2020



24 из 28 стран Евросоюза осудили американские санкции против строительства газопровода "Северный поток-2" (СП-2).



"Евродиссиденты" конкретно не называются, но, скорее всего, в их число вошли Польша и тройка "прибалтийских тигров", претендующих на "особые отношения" с США.



В конце июля 2020 года американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против компаний, причастных к реализации этого проекта. Уже действующие санкции отныне распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.



Такой подход к санкциям против СП-2 почти полностью копирует действия США по отношению к иранской ядерной программе. Прямое давление на Иран для Соединенных Штатов явно было бы проигрышной стратегией - Исламская республика пребывает под теми или иными санкциями на протяжении практически сорока лет. Поэтому Вашингтон для воздействия на Тегеран тоже предпочел бить по ключевым партнерам последнего - а именно по европейским компаниям, которые были вынуждены уйти с иранского рынка из-за угроз США.



То же самое мы видим сегодня в отношении к СП-2: поскольку новые санкции в отношении самого газопровода уже бессмысленны, под удар попадают все компании, без участия которых в проекте его завершение становится если не невозможным, то уж точно - гораздо более затруднительным. США до сих пор пытаются представить эти санкции в качестве неких "точечных" ударов по России, но их суть от этого не меняется - фактически Вашингтон, наплевав на суверенитет своих европейских союзников, силой заставляет их присоединиться к бойкоту газопровода.



Понятно, что такой подход вызывает дополнительное раздражение у большинства стран ЕС - под сомнение ставится не только их авторитет на мировой арене, но и суверенитет на их собственной территории.



Особых мер противодействия таким санкциям, кроме зеркальных, у Евросоюза нет. Процесс глобализации уже привел весь мир к состоянию "городка на Диком Западе", где Соединенные Штаты выступали в роли "шерифа", который обеспечивал выполнение единых и прозрачных правил: отбивать наскоки "индейцев", защищать общий паб и бордель. Теперь же внезапно оказалось, что этот шериф - отнюдь не добрый парень с быстрой и точной рукой, что у него есть свои, весьма корыстные интересы, которые он готов отстаивать самыми "грязными" способами. В общем, очередная политическая реинкарнация классического вестерна, в котором часто побеждает не "законник", а тот, кто успеет выстрелить первым.



Так что, если разбираться, то проблема СП-2 - отнюдь не проблема "Газпрома". У российского газового монополиста пока что хватает транзитных мощностей: даже украинская ветка транзита отнюдь не вышла на прописанные в договоре с Украиной пятилетние гарантии по минимальной прокачке. Поэтому достройка СП-2 для России выглядит просто задачей, которую надо завершить. Не "предельно быстро и не любой ценой", а лишь "в любом случае".



А вот для ЕС такие санкционные инициативы США действительно становятся "моментом истины". Если Евросоюз в вопросе СП-2 повторит столь же беззубый вариант ответных деклараций, который он продемонстрировал в случае Ирана, то ему будет гораздо сложнее сражаться с США в массе других экономических споров. Ведь Вашингтон исповедует в отношении своих партнеров весьма двуличную политику "мой суверенитет - это мой суверенитет, а о вашем - давайте поговорим".



Пока что Евросоюз, достаточно мощно оформленный экономически, в политическом плане является неповоротливым "колоссом на глиняных ногах", который любое свое действие пытается проводить через массу согласительных процедур, часто не дающих никакого внятного результата. Более того, даже судебная система ЕС действует в подобном стиле - например, тяжба Еврокомиссии с известной корпорацией Google продолжалась, без малого, пять лет и закончилась только в прошлом году многомиллиардными штрафами, которые Google был вынужден заплатить за нарушение европейских законов.



Так что, достроить СП-2, судя по всему, будет непросто. России в этом вопросе можно будет рассчитывать максимум лишь на молчаливое одобрение ключевых стран ЕС, а вот "таскать каштаны из огня" американских санкций нам придется уже самим. С другой стороны, в этом нет ничего смертельного - именно таким образом у нашей страны могут возникнуть нужные производственные и технологические компетенции. Подход к бездумной покупке того или иного товара или услуги на глобальном рынке явно уходит в прошлое, вместе с глобализацией, оказавшейся весьма спорным и достаточно неудачным проектом.



Поэтому сейчас "Газпром", да и весь экспортно-сырьевой сектор российской экономики стоит перед простым выбором: максимум производственных и технологических цепочек надо иметь внутри своей зоны суверенитета - или же бесславно сдаться на милость мировому гегемону, США. Как те "индейцы", проблемы которых, как мы помним, "шерифа с большой пушкой" совершенно не волнуют.