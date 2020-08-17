Глубинные смыслы и цели беломайдана, - А.Цуканова

11:32 19.08.2020

АРИНА ЦУКАНОВА | 17.08.2020



Вместе с Лукашенко руками белорусов сносят и государство



"На деревьях вместо листьев будем вешать лукашистов". Такие мирные лозунги появляются в подъездах домов в Белоруссии.



А вот видео милой девушки Кристины Казаной; она "вынуждена записать это обращение из-за травли, оскорблений и угроз" в адрес ее и ее семьи. СМИ, которые координируют протесты, распространили ложь о том, что Кристина – прапорщик департамента охраны Центрального района Минска – "жестко пытала мужчин (била дубиной в пах), избивала и пытала женщин…". Оказалось, что все это – чистый фейк. Кристина и место работы давно сменила, и никогда не была в том месте, которое революционные СМИ определили в качестве пыточной.



Она стала одной из сотен жертв расчеловечивания силовиков – технологии организации белорусских протестов. Судя по истории с Кристиной Казаной, били наугад. Специально обученные люди находили фото милиционеров в форме, их личные данные, сочиняли истории ужасов и распространяли по сети, чтобы люди вздрагивали и выходили на митинги против насилия.



Излишне говорить, что во время так называемого евромайдана в соседней с Белоруссией стране было точно то же самое. Устроители революций учли украинские ошибки – тогда симпатии большинства людей были на стороне "Беркута" и других силовиков, защищавших конституционный строй, – и в Белоруссии расчеловечили МВД максимально быстро. Для этого слаженно действовали группы провокаторов и информационная поддержка в виде тонн фейков о страшных пытках и беззаконных убийствах даже пятилетних детей!



А это видео допроса другой девушки – Василисы, которая, рыдая, рассказывала на камеру, что ее дубасили десять сотрудников ОМОН и, негодяи, штаны снимали. После этого украинская пресса принялась писать о том, что в Минске полиция не только пытает людей, но и насилует! Историю Василисы тоже размазали по социальным сетям. А оказалось, что все наоборот: сама девушка призывала людей нападать на ОМОН, поскольку, по ее словам, поверила информации про издевательства силовиков.



– Вы призывали заманивать сотрудников ОМОН во дворы и причинять им телесные повреждения…



– Я прочитала в Телеграм-канале… И поверила… И стала объяснять людям, что надо даже не защищаться, а давать отпор крайне жестоко, бросаясь камнями… Биться, драться… Я просто так же была уверена, как и большинство, что правоохранительные органы сами стреляют, сами убивают, режут… Там так писали… Я этому поддалась… Мне очень стыдно сейчас…



А это молодой человек с митинга сторонников Лукашенко рассказывает о том, что людей, имеющих взгляды, непопулярные сегодня в среде протестующих под БЧБ-флагами, нещадно травят. И все это – за кулисами массовых протестов с улыбчивыми участниками и прекраснодушными лозунгами "за мир" и "против насилия".



"Ненасильственное сопротивление" в Белоруссии



"Ненасильственное сопротивление" в Белоруссии



Насилие – это безусловно зло. Но ложь – фундамент беломайдана – зло не меньшее. Когда силовики объявляются "карателями" и "фашистами", а не нюхавшие пороха милые юноши и девушки "освободителями Белоруссии от фашистов" – это еще и ложь, которая растаптывает подвиг настоящих освободителей от настоящего фашизма. Это один из глубинных смыслов протеста – отменить смыслы прежние. Уже звучат первые речи о том, что "лукашизм" сродни "большевизму" и "сталинизму"…



Кстати, почему символом протеста выбрана не государственная символика, а "белчервонабелый" прапор? Ладно, демонстрантов не устраивает Лукашенко, но почему вдруг символика БНР, которая везде и повсюду в немереном количестве? Пыталась получить ответ на этот вопрос в чате телеграм-канала "Трыкатаж", но у противников президента РБ, которые называют себя "не националистами", нет ответа на вопрос, чем им не угодил государственный флаг страны.



Почему в качестве символов протеста выбраны именно БЧБ-символика?



Почему в качестве символов протеста выбрана именно БЧБ-символика?



БЧБ-символика не случайна. Глубинный смысл беломайдана – это не свержение Лукашенко, а разрушение дружественного России белорусского государства и сооружение на его месте антироссийского проекта "Беларусь" в спайке с антироссийским проектом "Украина". "Простые белорусы, которые просто вышли против Лукашенко", об этом сейчас не догадываются.



Лукашенко – это триггер протеста, спусковой крючок, не более того. Он сам и его ближайшее окружение приложили массу усилий к тому, что сейчас происходит. Плевали в российский колодец (даже по поводу помощи РФ в борьбе с коронавирусом!), использовали антироссийскую оппозицию как фон для переговоров с Москвой, мягко поддерживали антиинтеграционную повестку, сопровождаемую митингами под лозунгами "Ніякай інтэграцыі з Расіяй!" – министр иностранных дел РБ даже референдум обещал по этому вопросу.



Политическое поле в Белоруссии зачищалось от пророссийских взглядов до блеска. Насаждалась провальная политика "многовекторности". В итоге многовекторность обернулась бумерангом и вернулась в Белоруссию в виде призрака БНР, флаг которой сейчас на каждом углу от Гомеля до Ватикана, от Полоцка до Лабрадорского моря. Трудно не заметить, что символика протеста задана за границей: еще задолго до дня выборов там вытащили "белчервонабелый" прапор и герб "Пагони". Причем повсюду одновременно, в разных точках планеты.



Поддержка белорусских протестов за границей выглядела только так – БЧБ



Поддержка белорусских протестов за границей выглядела только так – БЧБ



Все это означает, что руками противников Лукашенко силы, заинтересованные в возрождении химеры БНР, собираются снести не только президента, но и белорусское государство под красно-зеленым флагом – как наследие "лукашизма". Вместе с членством в ОДКБ, ЕАЭС, вместе с Союзным (с Россией) государством, вместе с той кооперацией с РФ, которая сегодня позволяет быть белорусской промышленности как таковой, вместе с хорошей социалкой, выстроенной как раз "лукашистами".



Гражданам Украины, помнится, вешали лапшу на уши, что страна станет "второй Францией" – вышла вторая Молдова с самым нищим населением на европейском континенте и гражданским конфликтом. Граждан Белоруссии кормят сказками о "второй Швейцарии" или на худой конец "второй Финляндии". А в итоге выйдет вторая Украина и ничего другого. Не забудем, что в далекой Канаде коротает дни правительство БНР в изгнании, которое возглавляет Ивонка Сурвилла, по понятиям "белчервонабелых", законная наследница белорусского "престола".



Ивонка Сурвилла – глава правительства БНР в изгнании



Ивонка Сурвилла – глава правительства БНР в изгнании



Правительство это мигом проявит себя, как только рухнет "красно-зеленое" государство.



Информационную войну за государство и попутно за себя самого Лукашенко уже с треском проиграл. Митинг его сторонников 16 августа, как метко сказал журналист "КП" Александр Коц, напоминал одиночный пикет в сравнении с многотысячным БЧБ-протестом (его уже, как и на Украине, информационно дотянули до 500 тысяч, даже до миллиона!) – и это тоже результат зачистки пророссийского поля и легализации БНР и ее символов в рамках "мягкой белорусизации".



Лукашенко своими руками выпестовал ростки сегодняшнего беломайдана и создал все условия для их укрепления и стремительного роста. Что теперь удивляться буйному цветению, а ведь плоды еще впереди! Даже сотрудники государственных СМИ поддержали эти протесты; на БЧБ-митинг вышел бывший премьер Сергей Румас, а сотрудники внешнеполитического ведомства Белоруссии (люди Макея) записывают обращения о том, что они "с народом" – с той его частью, которая выступает против Лукашенко. Это – раскол элиты, которая уже учуяла ветер перемен и хочет успеть вскочить в первый вагон поезда, идущего в новую БНР. По иронии судьбы даже временный поверенный Белоруссии в Швейцарии назвал президента "главной угрозой суверенитету и безопасности" и обвинил его в измене Родине и национальным интересам. Подчиненные Владимира Макея особенно дружно взялись сдавать Лукашенко. И это тоже результат политики многовекторности.



С новым обращением к белорусам выступила Светлана Тихановская, уехавшая в Литву. Она заявила о своей готовности стать национальным лидером и провести те самые честные выборы, которых так хотят протестующие под БЧБ-флагами. Правда, для этого потребуется разработать новое законодательство и создать новые условия.



Светлана Тихановская уже готова к национальному лидерству



Светлана Тихановская уже готова к национальному лидерству



А еще, по ее словам, "заграница нам поможет": "Мы получим в свои ряды сторонников во всем мире, которые помогут нам пройти этот сложный период". Кроме того, Тихановская пообещала использовать "энергию тех белорусов, которые волею судеб оказались в других странах мира, они такие же, как и мы, и сегодня они делают все возможное, чтобы перемены скорее пришли в нашу жизнь". И вишенкой на тортик: "Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад…"



Это не про Лукашенко, друзья. Это про слом белорусского государства с его идеологией, смыслами и символами, существующими 26 лет. Фактически устами Тихановской из Литвы белорусам объявили, что их возвращают в 1994 год. Это и есть скрытая, но главная цель беломайдана.



Не случайно его с таким энтузиазмом поддерживают застрельщики украинского переворота, включая отмороженных радикалов. Под БЧБ-прапором стояла не только палатка на майдане Независимости, но и убивала жителей Донбасса Тактычна група "Беларусь" в составе запрещенного в России "Правого сектора"*. "Белчервонабелый" протест и его глубинные смыслы хорошо понятны украинским националистам, даже если они непонятны большинству самих белорусов.