American dream как украинская национальная идея, - Д.Скворцов

11:33 19.08.2020

ДМИТРИЙ СКВОРЦОВ |



В чем отличие украинской незалежности от настоящей независимости



Статья первая



Итак, временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, руководствуясь докладом Государственного департамента США от 4 августа "Главные элементы российской дезинформации и пропаганды", призвала обитателей Украины вместе противостоять "российской дезинформации".



Основной посыл американского дипломата: "Злонамеренные российские СМИ утверждают, что Запад стремится управлять Украиной или преследует собственные интересы за счет Украины". В первой статье мы показали, как ну совсем-совсем безо всякого вмешательства США вышли в лидеры эти простые хлопцы – Порошенко, Яценюк и прочие... А теперь несколько слов о "злонамеренных субъектах", подрывавших идиллию невмешательства США в дела Украины.



Один из таких субъектов – посол США Пайетт, который в "Твиттере" рассказывал, например, о своей воспитательной беседе с Коломойским. А о звонке вице-президента Байдена Яценюку доложил приближенный к посольству США грантосос Сергей Лещенко. В обоих случаях утечка была санкционирована – надо было еще раз напомнить, кто в "украинском доме" хозяин. Признали права Большого брата и аборигены – даже писка возмущения в "честных СМИ" не послышалось.



Вспомним еще один тезис из статьи г-жи Квин: "Кремль регулярно пытается посеять раздор в западных обществах, включая Украину". А кто не знает, что самый большой "раздор" на Украине посеял стипендиат Госдепартамента США, выпускник и слушатель трех американских университетов Михо Саакашвили. Тот самый, что в качестве советника Порошенко открыл, что Украина – "последняя линия обороны между Соединенными Штатами и Россией!".



Временный поверенный в делах США на на Украине Кристина Квин



Нет, не зря CNN называет обстреливающую Донбасс армию "проамериканскими войсками"!



Успешно была проведена американцами операция по зачистке "вертикали власти" на Украине. "Убедить Яценюка и Порошенко очистить свое окружение под силу только Вашингтону, – без обиняков заявил Лещенко. – Коррупционные скандалы сопровождают Яценюка с момента создания правительства… Общественное мнение Украины неспособно заставить главу кабмина очистить свое окружение, но есть силы, влияющие на него значительно больше. Речь идет о правительстве США. В свое время американцы сделали ставку на Яценюка, увидев в этом молодом англоязычном яппи потенциального реформатора… Особо дружеские отношения у Яценюка сложились с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд. После выборов президента в 2014 году, на которых победил Петр Порошенко, премьер смог "продать" себя американцам в качестве главного противовеса новоизбранному главе государства…"



Однако, признает Лещенко, ""проданная" американцам конструкция сдержек и противовесов не работает": "Вместо взаимного контроля команды Порошенко и Яценюка вступили в сговор. Они поделили сферы влияния и ответственности… Например, в сфере влияния Яценюка находятся Ощадбанк, Энергоатом и госкомпания по добыче титанового сырья, а в пирамиде Порошенко – Укрэксимбанк, Центрэнерго и Укрспирт… Вашингтон всячески поддерживает нынешнюю команду деньгами МВФ и гарантиями правительства США… Штаты влияют на принятие решений, которые наша власть самостоятельно неспособна принять в силу кумовства… Убедить Яценюка добровольно уйти с должности способны только в Вашингтоне…"



Ну а генпрокурора Украины, как следует из пленок Деркача, снял тогдашний вице-президент США Байден. И если в США пленки эти аутентичными не признают, то ведь грантососа Лещенко не отнесешь к "элементам российской дезинформации и пропаганды". Как и американское здание BuzzFeed.News, признающее, что "человек Вашингтона" Яценюк был не в силах унять необузданную коррупцию "закадычных дружков".



Чем незалежность отличается от независимости: Байден в кресле председателя высшего законодательного органа Украины



Чем незалежность отличается от независимости: Байден в кресле председателя высшего законодательного органа Украины



Перемен в украинской Генпрокуратуре требовала Нуланд: "Офис генерального прокурора нужно изобрести заново…" Тогда же посол США требовал от Киева заменить четырех прокуроров, назначенных в комиссию по отбору чиновников антикоррупционной прокуратуры.



Изменились ли отношения "между Украиной и ее демократическими союзниками" со сменой президентов? Ответ дает интервью главы посольства США в 2019 г. Уильяма Тэйлора: "Если он [Зеленский] и дальше… будет противодействовать России и в Донбассе, и в Крыму, если он будет продвигать реформы, это будет именно то, чего мы хотим". А Зеленский, как указал Тэйлор, "должен" (!) выйти из-под влияния своего покровителя Коломойского. Это поучительное "должен" – в подсознании у всех послов США всего мира.



"Оборонная промышленность Украины, – говорит Тэйлор, – должна по-настоящему измениться. Перед ней стоят две задачи. Первая: "Укроборонпром" должен обеспечивать боеспособность армии на Востоке… Во-вторых, компания… требует внедрения в нее принципов бизнес-эффективности". Кстати, одна из задач, поставленных американским посольством перед Зеленским год назад, уже выполнена. "На втором месте по важности я вижу земельную реформу", – заявлял тогда Тейлор. Американский посол сказал – украинский президент сделал.



Продолжили США при Зеленском формировать и кадры прокуратур. В феврале депутат от "Слуги народа" Бужанский опубликовал письмо Квин председателю Верховной рады Разумкову (также из "Слуги народа"). В нем "охранительница независимости украинской власти" призывает высший законодательный орган Украины не назначать нардепов в кадровую комиссию по отбору директора Государственного бюро расследований. Это, мол, "даст членам Рады возможность сосредоточиться исключительно на своих законодательных обязанностях". "А грантоедам – заполучить не ограниченное ничем влияние на назначение директора ГБР", – продолжает мысль американского поверенного в делах Бужанский. Не зря генпрокурор Руслан Рябошапка отказался возобновить дело против компании "Буризма" и семейства Байденов. А как иначе, если командировочные и транспортные расходы сотрудникам Генпрокуратуры Украины оплачивает… Фонд Сороса?!



А еще можно вспомнить красочный эпизод с появлением "списка неприкасаемых персон", который, по словам бывшего генпрокурора Луценко, он получил от американского посла Йованович (этих не трогать, сколько бы ни воровали!). Или поведение представителей украинской власти, когда президент лично встречает на пороге своей администрации всего лишь министра другого государства (министра обороны США). Или когда вместе с Верховным главнокомандующим принимает парад всего лишь советник президента другой страны. Где, кроме Украины, увидишь еще такое?



Болтон на трибуне для первых лиц государства Украина



Болтон на трибуне для первых лиц государства Украина



Зачем Агентство США по международному развитию выделяет для Украины десятки миллионов долларов на "мероприятия по укреплению национального самосознания"? Затем, что "украинское национальное сознание" формируется как антирусский комплекс. В этом отличие украинской незалежности от настоящей независимости.



Потому и не обрушился после "пленок Байдена" рейтинг Порошенко, что украинская национальная идея, как ее выразил Яворивський, – побыть хотя бы 300 лет американской подстилкой. Эту идею Порошенко с поклонниками и воплощает.



Однако, кроме них, на Украине достаточно людей, помнящих имя свое русское. Или называющих своей родиной Великую страну, а не один из пятнадцати ее осколков. Да, это поколение уходит, наступают носители American dream, но к чему они приложат "американскую мечту", если Америка тяжко больна? Скоро Америке станет совсем не до Украины…