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|Казахстанская вакцина готова к испытанию на добровольцах. Динарка, подставляй попу..лярное место
11:47 19.08.2020
Вакцину создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана.
В Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий провели доклинические исследования казахстанской вакцины QazCovid-in® от коронавируса. Результаты исследования показали, что вакцина не является токсичной и может быть применена в дальнейшем на добровольцах, передает zakon.kz.
На сайте Наццентра сообщается, что вакцина была тщательно проверена на безопасность и токсическое воздействие на организм животных при введении больших доз. Ученые установили, что в месте введения вакцины нет аллергической реакции и раздражающего действия.
Помимо общих методов исследования уровень безопасности вакцины был подтвержден гематологическими и биохимическими показателями крови. Также дана оценка влияния вакцины на работу внутренних органов животных.
Результаты доклинического этапа исследования показали, что отечественная вакцина против COVID-19 не является токсичной и может быть применена на людях-добровольцах в дальнейших клинических испытаниях.
Для полной оценки безопасности и эффективности новой вакцины необходимы дальнейшие широкомасштабные клинические исследования, чтобы она могла применяться для вакцинирования казахстанцев. Только после проведения всех этапов исследования можно будет говорить о полной безопасности вакцины, – сказала заведующая алматинской лабораторией фармакологических испытаний центра Валентина Шнаукшта.
Все эксперименты были поставлены в собственном виварии Национального центра экспертизы на разных видах экспериментальных животных.
Ранее Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и включила ее в перечень вакцин-кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования.
Инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки. По данным ведомства, ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана.