Айсултан Назарбаев больше никому ничего не скажет, - И.Джорбенадзе

12:10 19.08.2020

Внук первого президента Казахстана - "трудный мальчик", нанесший серьезный урон репутации "великого Елбасы" и родной матери, скончался в Лондоне.



Официальной причиной смерти 29-летнего Айсултана названа остановка сердца.



Казахстанцы в шоке: в Лондоне, по предварительным данным, от остановки сердца скончался 29-летний внук первого президента республики Айсултан Назарбаев. Смерть молодого наркозависимого парня, к которому многие заочно относились с симпатией и сочувствовали ему из-за его отношений с семьей, вымышленного или реального жестокого обращения с ним матери - старшей дочери Нурсулутана Назарбаева - Дариги, породила множество слухов, хотя ими эта семья и без того была давно и плотно "окутана". У многих вызывает сомнение "официальная" причина смерти Айсултана. Надо полагать, что Назарбаевых еще ожидает множество "расследований" на этот счет.



Дарига Назарбаева распространила заявление, в котором говорится: "Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате". А старший сын Дариги - Нурали Алиев, распространил видео с трогательными кадрами из семейного архива с участием Айсултана. Он также написал, что брат навсегда останется в его памяти: "Я всегда буду тебя любить".



Кем же был Айсултан, и как складывалась его жизнь, которая, по идее, должна была быть долгой и счастливой, не обремененной никакими ограничениями карьерного роста, финансового и иного порядка? Собственно, поначалу так оно, вероятно, и было - мальчик подавал большие надежды. Он окончил престижную британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте; в Казахстане - магистратуру по специальности "Бизнес-администрирование".



Совсем юным работал в Главном разведуправлении министерства обороны республики и очень успешно занимался футболом во время службы отца (о его трагической судьбе мы еще расскажем) послом РК в Австрии. Позже он даже стал бронзовым призером чемпионата Англии среди юношей, играя за команду "Портсмут". В 2017 году внук Назарбаева переквалифицировался в спортивные функционеры, став вице-президентом Федерации футбола Казахстана. Добавим, что Айсултан был награжден британской наградой "За доблесть" - за участие в операциях, приравненных к боевым действиям.



Что происходило между всеми этими событиями и после них, когда парень из высшей степени благополучной, на первый взгляд, семьи, отец двух детей пристрастился к кокаину и лечился в клинике для наркозависимых? В прошлом году в Лондоне он был приговорен к условному сроку, общественным работам и штрафу за то, что укусил полицейского. Его также обязали продолжить лечение от наркозависимости.



Минувшей зимой внук всемогущего Нурсултана Назарбаева запросил в Великобритании политического убежища, обосновав его давлением со стороны семьи, поскольку якобы располагал, в частности, информацией о "высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана". Cтали всплывать и весьма нелицеприятные "подробности" сугубо личного плана, которыми Айсултан делился на своей странице в Facebook.



В частности, он писал, что его жизни грозит опасность, и исходит она от матери, которая "мочила своего родного сына" и настроила против него дедушку, то есть Нурсултана Назарбаева, и "все это ради каких-то денег и принципа". Что родное семейство "силой накололо" его "психотропными веществами и отправило гнить в тюрьме под предлогом прохождения курса лечения".



В довершение к этому Айсултан заявил, что приходится Нурсултану Назарбаеву не внуком, а сыном. И узнал он об этом из архива убитого в австрийской тюрьме (так утверждает молодой человек) первого мужа своей матери Рахата Алиева, который считался его отцом.



Много чего еще написал Айсултан. О том, "что жадность и ненасытность" погубит всю его семью, и что он стал разочаровываться в своем деде, но все равно любит его. Тем не менее, внук Елбасы фактически призывал к объединению народа против власти Казахстана. Тогда семья отмалчивалась, собственно, как и в случае самоубийства в австрийской тюрьме первого мужа Дариги, бывшего в опале у могущественного тестя.



Единственной реакцией на писания Айсултана было заявление тогдашнего министра информации, отметившего неэтичность обсуждения и цитирования откровений человека, лечащегося от наркозависимости, и что опасения вызывают не его слова, а здоровье. И вообще посты Айсултана "написаны под манипуляцией определенных лиц" для дискредитации Нурсултана Назарбаева и давления на Казахстан. "Безнаказанными такие вещи не останутся", - заверил он.



Вот вкратце предыстория - конечно же, с множеством белых пятен, - преддверия конца жизни Айсултана Назарбаева. Несомненно одно: произошла трагедия, умер молодой, от рождения перспективный человек, которого многие считают "заложником" его семьи. И разговоров на этот счет в Казахстане, в социальных сетях - много. Но чужая семья - потемки, тем более, семья столь могущественного человека, как Нурсултан Назарбаев. Поэтому судить-рядить о "действительных" причинах смерти Айсултана со всеми вытекающими отсюда домыслами, сейчас, по меньшей мере, неэтично.



Очевидно также, что политические посты внука Назарбаева были писаны не без постороннего участия - с целью дискредитации Елбасы и всей его семьи. Доказать же, где правда, а где ложь - сложно. Да и стоит ли это обсуждать по "горячим следам" семейной трагедии.



Несомненно, Назарбаевым смертью Айсултана нанесен еще один репутационный удар - хотя бы уже тем, что она вызвала множество толков, подозрений и "воспоминаний о былом".



КазТАГ со ссылкой на портал Nege.kz передает, что Айсултана могут похоронить рядом с могилой деда по отцовской линии - академика Мухтара Алиева. Во всяком случае, на территории кладбища Кенсай-2 в Алма-Ате, в той части, где похоронены известные люди, замечена необычная активность. Сообщается, что "водовозы моют проезжую часть, разгоняют автотранспорт. В этом районе ходят и работники акимата".



Сотрудники кладбища подтвердили, что власти поручили им начать подготовку к похоронам, однако в каком именно месте они состоятся, не уточняется.



Ирина Джорбенадзе