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Токаев: КазЧиновники меняются по кругу, а системные проблемы не решаются
13:12 19.08.2020

Коррупция – это глубоко социальная болезнь.

Глава государства провел совещание по вопросам борьбы с коррупцией. В своем выступлении он отметил, что антикоррупционной деятельности необходимо придать новый импульс по всем направлениям, передает zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что громкие задержания (прим.: коррупционеров), эффектные кадры имеют краткосрочный эффект.

Когда такие дела потом еще и разваливаются в суде из-за недостатка доказательств, недоверие общества к мерам государства по борьбе с коррупцией возрастает. Без устранения причин и условий самих коррупционных явлений – это борьба с ветряными мельницами. Люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в работе госоргана, где они работали, произошли соответствующие перемены к лучшему, которые исключают повторение событий. Пока такой комплексной и превентивной работы я не вижу. Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются, - сказал Президент.
Далее он высказался о коррупции в разных сферах.

Начали проверять и вскрывать коррупцию в медицине только после дефицита лекарств в разгар пандемии. О нарушениях при цифровизации этой сферы заговорили только сейчас, когда уже потрачены десятки миллиардов тенге. Сейчас выделяем огромные средства на образование, занятость и социальные объекты. Мы должны иметь гарантии, что через год мы вновь не будем говорить о выявленных хищениях в этих сферах, что эти министерства не будут у нас в антилидерах. Людям ни к чему красивые рапорты о задержании, когда уже похищены многомиллиардные средства, - сказал он.
Эту работу, по словам Токаева, надо в корне перестроить.

Сегодня настал момент для объединения усилий государства и граждан. Коррупция – это глубоко социальная болезнь. Победить мы ее сможем только общими усилиями. Нужны новые формы общественного контроля и максимальная прозрачность управленческих решений. Для формирования в обществе "нулевой терпимости" к коррупции должна постоянно проводиться целенаправленная идеологическая работа. В целом антикоррупционной деятельности необходимо придать новый импульс по всем направлениям, - резюмировал глава государства.

Источник - zakon.kz
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