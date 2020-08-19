Белорусская оппозиция презентовала состав "временного правительства"... 23-летняя афро-белоруска Алана Гебремариам и другие

14:52 19.08.2020 Алексей Иванов



Белорусская оппозиция утвердила предварительный состав Координационного совета для обеспечения трансфера власти (неформально именуемого "временным правительством"). О создании КС три дня назад объявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, находящаяся на территории Литвы. Вчера 37-летняя домохозяйка выступила с новым обращением (зачитала по телесуфлеру кем-то написанный текст), в котором скромно согласилась принять на себя роль "национального лидера".



Тихановская

Список из тридцати шести фамилий опубликован на Facebook-странице Ольги Ковальковой, доверенного лица Тихановской. Провозглашено, что Координационный совет состоит из "выдающихся людей, профессионалов, настоящих беларусов", из тех, кто "наилучшим образом представляет беларуский народ, кто в эти дни пишет новую страницу беларуской истории".



Сама Ковалькова тоже вошла в КС. Одна из "выдающихся". Ей 36, она бухгалтер по профессии + выпускница Transparency International School on Integrity и Восточноевропейской школы политических исследований (зарегистрирована в Киеве, спонсируется USAID, Национальным фондом демократии, Фондом Сороса, Фондом Рокфеллера, МИД Польши, структурами Евросоюза и НАТО). Ковалькова является сопредседателем правонационалистической, русофобской партии "Беларуская христианская демократия", выступающей за тотальную беларусизацию и католизацию страны, выход из Союзного государства и ОДКБ.



Ковалькова

Тааак, начало многообещающее. Пойдем дальше.



Возглавляет список членов "временного правительства"... Да, вы угадали. 72-летняя Светлана Алексиевич, нобелевский лауреат по литературе, беларуская пісьменніца родом из Ивано-Франковска, давно живущая в Германии лесбиянка. Россию называет "этой ямой, этой бездной, которая обладает ядерным оружием, сумасшедшими геополитическими идеями и не владеет понятиями о международном праве", русских - "очень агрессивными и опасными людьми" с "исторически рабской психологией". Искренне желает Белоруссии судьбы Украины, где, оказывается, "произошел не нацистский переворот, а народная революция. Справедливая. Первый Майдан вырастил второй Майдан". Любит вспоминать, как в детстве галицийская бабушка пугала: "Не будешь слушаться - москали придут".



Алексиевич

Отлично. Кто еще?



57-летний Алесь Беляцкий. Знатный беларусификатор/полонизатор, откровенный русофоб. Сооснователь первых националистических группировок в конце восьмидесятых - Товарищества "Тутэйшыя" и Белорусского народного фронта "Адраджэньне". Один из организаторов общества "Белорусская католическая грамада". Антилукашенковский диссидент, сидевший за сокрытие доходов в особо крупном размере. Председатель Правозащитного центра "Вясна" (учрежден фондом "Евразия", USAID и Фондом Сороса), награжденного премией Свободы Атлантического совета США. Бывший вице-президент Международной федерации за права человека. Лауреат премии Госдепа США ("за исключительное мужество в защите прав человека и демократии перед лицом репрессий со стороны правительства") и премии Леха Валенсы, почетный гражданин Парижа и Генуи. Постоянно курсирует за консультациями в польский МИД.



Беляцкий

41-летний Андрей Егоров. Функционер Фонда Сороса. Сектант-пятидесятник и видный методолог, руководитель организационно-деятельностных игр (ОД-игр) в Германии; руководил Школой игротехников, входит в состав Коллегиума Летучего университета (где читает авторский курс "Технологии управления будущим"). Директор Центра европейской трансформации и глава Рады Международного консорциума "ЕвроБеларусь", финансируемых из-за рубежа. Экс-преподаватель соросовского Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Бывший активист нацистской военизированной группировки "Белый легион" и оранжевой молодежной организации "Зубр" (типичный продукт Джорджа Сороса и методичек Джина Шарпа, аналог сербского "Отпора", грузинской "Кмары", украинской "Поры" и мн. др.).



Егоров

38-летняя Мария Колесникова. Координатор штаба экс-банкира Виктора Бабарико. Флейтистка, арт-директор культурного хаба "ОК16", автор проектов "Музыка и холокост", "Оркестр роботов". Гражданка Германии, где большую часть времени и обитает. Называет себя "патриотом Беларуси и патриотом Европы". Убежденная феминистка, топит за "европейские ценности" (включая, конечно, гомосятину - да и Колесникову подозревают в нетрадиционной сексуальной ориентации). Курирует в Координационном совете гендерные вопросы. Кандидат №1 на пост министра культуры после гипотетической победы беломайдана.



Колесникова

23-летняя Алана Гебремариам. Афробеларуска, дочь бизнесмена-эфиопа, училась в Минске на стоматолога. Фанатка укробандерлогов, отстаивающая сплошную беларусизацию образования и полный разрыв с Россией. Активистка Молодежного блока (костяк - "Задзіночанне беларускіх студэнтаў" и инициатива Legalize Belarus), главными целями которого являются свержение Лукашенко и легализация наркоты. Безуспешно пыталась баллотироваться в парламент от оппозиционной Белорусской социал-демократической Грамады.



Гебремариам

61-летний Александр Добровольский. Заслуженный национал-либерал. Избирался народным депутатом СССР, входил в Межрегиональную депутатскую группу Сахарова-Ельцина-Попова-Афанасьева. Поклонник польской "Солидарности". Хронический неудачник на белорусском политическом поприще. Соучредитель и член Политсовета Объединенной гражданской партии, целиком ориентированной на Запад. И - директор той самой Восточноевропейской школы политических исследований (см. выше).



Добровольский

42-летний Юрась Губаревич. Радикальный националист. Выпускник Львовского филиала Академии госуправления при президенте Украины. В прошлом - один из создателей и руководителей правоэкстремистской группировки Малады Фронт, председатель Брестской областной организации Партии БНФ, основанной печально известным фашиствующим русофобом Зеноном Позняком. Лидер движения "За Свабоду". Сторонник легализации наркотиков и однополых браков.



Губаревич

44-летняя Анна Северинец. Педагог, блогер. Бывшая сектантка-иеговистка. Борцунья супротив "гомофобного общества". Сестра известного национал-экстремиста Павла Северинца, сопредседателя партии "Беларуская христианская демократия", экс-сопредседателя группировки Малады Фронт, организатора национальной кампании "Беларусь в Европу!" и инициатора создания пробандеровского Беларуского комитета солидарности с Украиной.



Северинец

45-летний Виталий Рымашевский. Выпускник Высшей школы государственного управления Института "Союз общественного управления" в Германии. Никогда нигде не работал, профессиональный цветной революционер. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии. Сопредседатель партии "Беларуская христианская демократия". Уже лет двадцать сидит на денежном ручейке от ЦРУ через литовский департамент госбезопасности.



Рымашевский

40-летний Андрей Курейчик. Киносценарист, сооснователь Гильдии продюсеров и кинопроизводителей, приятель Владимира Зеленского. Будучи автором сценариев для ряда кассовых российских фильмов, является пропагандистом жесткой беларусизации: "Чтобы без языка нельзя было что-то сделать". Прошел обучение по программе Госдепа США для менеджеров в сфере управления НКО.



Курейчик

54-летний Александр Центер. Миллиардер, один из богатейших граждан Белоруссии, крупный застройщик, владелец группы компаний "А-100" (инвестиции в недвижимость, сеть АЗС, сеть кафе) - генерального партнера минского ХК "Динамо". Русскоязычный еврей, который заставляет своих сотрудников говорить только по-беларуски. Папаша популярного видеоблогера Даши Центер, живущей в США.



Центер

69-летний Владимир Цеслер. Представитель специфического современного искусства. Дизайнер, художник, создатель арт-объектов и рекламы; соавтор шедевра "Проект века. 12 из ХХ", в котором двенадцать наиболее значимых художников XX века были представлены в виде яиц. Оформитель антологии сольных альбомов Андрея Макаревича "Избранное" (Макаревич - его близкий друг).



Цеслер

49-летняя Светлана Калинкина. Журналистка-грантоедка. В прошлом - главред "Белорусской деловой газеты" и шеф-редактор радикально-оппозиционной газеты "Народная воля". Постоянный эксперт белорусской службы "Радио Свобода". Лауреат премии "Молодая пресса Восточной Европы", лауреат премии Комитета защиты журналистов, базирующегося в Нью-Йорке.



Калинкина

39-летний Сергей Чалый. Политтехнолог и минский тусовщик, когда-то трудившийся в предвыборном штабе и администрации Лукашенко (занимался работой с международными финансовыми организациями). Прозападный "независимый аналитик", плотно контактирующий с российской либерастной оппозицией. Вел ряд проектов в интересах киевской хунты.



Чалый

32-летний Павел Белоус. Ультранационалист. Владелец магазина национальной символики и протестной атрибутики Symbal.by, соорганизатор "Дня воли", основатель культурной площадки "Арт-сядзіба". Награжден памятным знаком от Партии БНФ. "Помогал белорусским наемникам, которые воевали на стороне Киева против ДНР и ЛНР", - сообщает газета "Взгляд".



Белоус

54-летний Евгений Ливянт. "Независимый педагог" (которого сейчас судят за нарушение авторских прав), соучредитель центра "100 баллов", по совместительству - маргинальный оппозиционер. Авторитетный представитель еврейской общины Минска.



Ливянт

34-летний Андрей Стрижак. Ультранационалист из Гомеля, идейный русофоб. Участник Евромайдана, волонтер АТО, активист группировки "Кансорцыум БНР100", примыкающей к Партии БНФ. Координатор проекта ByCovid19.



Стрижак

58-летняя Юлия Чернявская. Культуролог-националист, блогер, автор ряда видеопроектов. Вдова крупного бизнесмена, основателя и совладельца белорусского интернет-портала TUT.BY, львовского еврея Юрия Зиссера.



Чернявская

Режиссер-русофоб родом из Одессы Юрий Хащеватский (автор документальных фильмов "Этот безумный, безумный, безумный "Русский мир"" и "В поисках идиша"), музыкант Владимир Пугач (вокалист беларускомовной брит-поп-группы "J:Морс"), прозападный журналист журналист Виталий Волянюк (директор онлайн-портала Probusiness), мультимиллионерша и бизнес-коуч Людмила Антоновская (глава международного холдинга Polimaster), тренер медиаторов Лилия Власова (учредитель Центра медиации и переговоров), живущая в Испании бизнесвумен Татьяна Маринич (глава группы компаний Belbiz и бизнес-клуба IMAGURU), "независимый эксперт"-соросовец Дмитрий Крук (ассоциированный эксперт Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента), юный революционер-пастафарианец Игорь Кабушков (автор Telegram-канала "Отчислено") и т. д.



Изысканное варево. Светлоликое, донельзя рукопожатное, с хорошими лицами и генами. Упоротые беларуские националисты (= полонизаторы). Вездесущие соросята. Грантоедская правозащита. Дегенеративная интеллихенция. Оголтелые фрики. Змагары ближневосточного пошиба. Продвинутые лоббисты содомии и легалайза. Богатеи, с нетерпением предвкушающие дикую прихватизацию. Сколько сортов фекалий - залюбуешься!



"Это орган, изначально состоящий из людей, которые имеют заслуги и уважаемы в отдельных группах населения, каких-то социальных группах", - заявила сегодня в интервью "Эху Москвы" г-жа Ковалькова.



Евроинтегратор на русофобе, русофоб на евроинтеграторе. Ну как, братья-белорусы, вам по нраву подобная власть?



"Часть из вышеперечисленных являются разработчиками "Реанимационного пакета реформ для Беларуси", предполагающего выход не только из Союзного государства, а также Таможенного союза и ОДКБ, запрет в Белоруссии российских телеканалов, тотальную беларусизацию образования и т. п. Ну и вишенка на торте - Светлана Алексиевич. Чтобы уж никто не сомневался, с кем именно мы имеем дело", - констатировал журналист Юрий Ткачев (не принадлежащий, заметим, к симпатизантам Лукашенко).



Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков: "Оппозиция в Белоруссии не удержалась - включила Алексиевич в состав своего координационного совета. Это важный сигнал, характеризующий оппозицию, - сигнал и для России, и для Запада. Алексиевич - не писатель. Она - профессиональная русофобка, за что и получила нобелевскую премию по литературе как раз на волне русофобии в мире. Кто в мире вообще знает ее как крупного автора? Никто. Подлинным писателям премию тогда не дали, а ей дали - и не за литературу, а за политику. И включают ее в руководящие органы оппозиции тоже за политику. А что за этим последует - ясно, как день".



Военкор Дмитрий Стешин: "Ни одного крестьянина, рабочего или инженера в Совете аграрно-промышленной страны почему-то не оказалось. Что говорит о многом. Совет, уже признанный западной прессой и петицией депутатов Европарламента, готовит новой Белоруссии тихую "прибалтийскую жизнь" - без сельского хозяйства и промышленности: зачем ЕС конкуренты? Главное - русский язык будет запрещаться, белорусских партизан назовут террористами, а героями сделают тех, кто жег Хатынь. Может, и Брестскую крепость снесут?".



"Я не понял! Почему не включили Саакашвили! Михаил Николозович будет сердиться! А вообще, если честно, то 50 % списка - это "Кац, Шац и Альбац" по-белорусски. Не в том смысле, что евреи (вот уж ни разу не антисемит), а в смысле что клоуны", - пишет минский блогер Андрей Яхновец. Источник - Завтра

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