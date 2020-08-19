Необъявленная война против человечества, - М.Мищишин

14:57 19.08.2020

Необъявленная война против человечества

Сильным мира сего для установления всеобщей диктатуры не нужно государство, поэтому они сеют хаос "цветных революций"



Михаил Мищишин



Вы - не кассир Сидоров! Вы - убийца!



Сейчас все говорят о Белоруссии, как раньше говорили о волнениях в Америке, госперевороте на Украине, а до этого - Сирии, Ливии, попытке военного переворота в Турции и т. д.



Это показывает, что не существует отдельных белорусского, украинского, американского, сирийского, ливийского и т. д. вопроса. А существует одна глобальная проблема. Война против человечества под лозунгами "за все человеческое!"



И Путин, который решает принципиально важный для него киевский вопрос, возможно, в чем-то и прав.



Пример волнений в благополучной и сравнительно образцовой Америке, а сейчас и в ранее спокойной Белоруссии, показывает, что есть силы, живущие и богатеющие на дестабилизации государств. Они пока что управляют (точнее, заправляют) всем миром.



Причем мы имеем парадоксальную ситуацию, что нет пока что государств, которые в совершенстве и эффективно могут противостоять силам хаоса и анархии. Даже Америка, даже в отличие от Януковича, намного более мощный и решительный Трамп, вынуждены с ними считаться, удирать от возможных покушений в убежища.



Силы правопорядка и добра пока что не могут эффективно противостоять тому огромному ущербу стране, который темные, разрушительные силы решают нанести в своих интересах тому или иному государству, даже самому мощному, такому, как Америка, используя методы политической дестабилизации.



Это и есть война нового типа. Невидимые и неявные пока что силы против государства, как такового, которое они атакуют по всему миру, в Европе, Америке и на всем постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке и т. д.



Выглядит эта война как чисто национальная борьба за угнетенный народ и независимость. Но результаты у нее, как после проигрыша в обычной войне. Оккупационная власть, выплата контрибуций в виде разграбления природных ресурсов, утрата независимости страны и полный контроль финансово-экономических потоков захватчиками, еще более худшее, прямо-таки "послевоенное" положение простого народа в разбитом и уничтоженном государстве, которое новая продавшаяся колонизаторам власть называет свободным, независимым, мощным и так далее.



Сильным мира сего уже больше не нужно государство, как таковое, чтобы править миром. Но, чтобы отменить его, им нужно переподчинить его себе, чтобы окончательно развинтить и демонтировать традиционное государственное управление, которое создало человечество.



Им уже не нужны президенты, как раньше стали не нужны монархи, императоры и короли, которых они свергли по всему миру. И они ставят на их место своих шутов. И пока что не существует государств, которые они не могут разрушить и дестабилизировать, поживиться их ресурсами, шантажировать новым очагом войны и разрушением экономических связей третьи страны.



Как с помощью шантажа газопроводами на Украине и блокадой возможностей украинского ВПК в сотрудничестве с Россией, подспудно тлеющей войной с Украиной, когда свой своего не познаша, Запад шантажирует Москву. В Белоруссии все то же самое. Просто этап более ранний. Начало.



И мы пока что не классифицируем это как объявление войны, хотя на практике это - именно, что уже активно ведущаяся война.



Мы все еще наивно понимаем дестабилизацию государств, как демократию, прогресс, жажду свободы. Хотя у кого-кого, а у украинцев все перед глазами. Развал СССР с его нищетой и докторами наук, пошедшими в лоточники (при том, что огромное научно-техническое, военное наследие СССР это время активно ворует и бесплатно всасывает в себя Запад). Тридцать лет сотрясаемой революциями с самыми благими побуждениями Украины и… ничего для простого украинца, кроме возможности быстро уехать помогать полякам строить Польшу, немцам - Германию, итальянцам - Италию и далее.



Дьявол всегда порабощает человека и народ с лозунгами мнимой свободы на устах, последствия которой - кровь, упадок страны и смерти соплеменников от рук обезумевших своих же.



Человечество сейчас только учится противостоять этой напасти. В США нащупали правильные определения. Люди из команды Трампа классифицируют это противостояние, как "дети тьмы" против нормальных людей.



Парадокс в том, что на примере Майдана на Украине "детям тьмы" служат люди, которые ошибочно и по неведению называют себя "детьми света". Люцифер - одно из имен дьявола - Несущий свет.



И большая битва была на небе. И были повержены и низвержены в ад дети тьмы, именующие себя воинами света. Сейчас мы имеем именно это. Войну детей света с воинами тьмы, в которой все очень запутано и вещам и явлениям даны противоположные названия.



Ибо кто же захочет нести своему народу и стране смерть, если не назвать ее жизнью, упадок, если не назвать его прогрессом, нищету, если не сказать, что мы боремся за благополучие своего народа?



Эта война уже давно идет подспудно по всему миру, прорываясь, как фурункул, вооруженными локальными конфликтами и острым противостоянием в обществе, ранее мирном.



Ее лозунги обманчивы и лживы. Но они внешне правильные, благопристойные, и позволяют вести за собой людей, преимущественно, неопытных и молодых, заставляя их разрушать жизнь своего народа и страны во имя сильных мира сего.



Если раньше детей похищали и уводили в рабство, делая из них отличных воинов, которые шли в авангарде чужого войска и порабощали свой же народ. То сейчас их на месте, на родной земле, глобалисты воспитывают так, что они готовы разрушить свое государство во имя якобы его процветания.



По всему миру сейчас идет борьба не на жизнь, а на смерть. В Америке, Белоруссии, Украине, Ливии, на Ближнем Востоке.



Мы пока что этого не видим, но, даже проигрывая, стратегически побеждают силы добра. Они уже точно идентифицировали новые, ранее скрытые и непонятые угрозы. С переменным успехом, но учатся противостоять им. Скрытая угроза осознана. Ей учатся противодействовать и бороться с ней по всему миру.



Сейчас 1942-й год. Фашисты наступают, все еще часто побеждают, тяжело, позорно и плохо русским. Но огромная народная дубина, как в свое время над Наполеоном в России, уже занесена над врагом, и вот-вот начнет гвоздить вражьи головы, отправляя их туда, откуда они пришли - в ад.



Проблема в том, что долго раскачивающейся, но исторически непобедимой русской дубине, которую удавалось покорить только ложью, изменой и предательством, пока что некого гвоздить, кроме своих. Надо признать. Дьявол, подставляя под удар России ее ближайшее славянское окружение: Украину, Беларусь - и традиционных союзников Москвы, а сам, оставаясь как бы ни при делах и в тени, чертовски хорош!



Сейчас идет война нервов и, как на снайперской дуэли, все решит то, кто первым не выдержит, подставится и высунется. И получит пулю в голову.



Независимо от результата волнений в Белоруссии, силы света и добра победят.



Понятно, что ключевая битва развернется до и во время выборов президента Америки. Трамп нам, славянам, не друг, он за свою Америку.



Но он на стороне сил добра.



Как и во время Великой Отечественной войны, в новой необъявленной войне против человечества, Америка, Россия, а теперь еще и Китай, объединятся и победят.



Хотя это объединение и будет происходить на фоне стычек между союзниками в борьбе с силами тьмы, так как у каждой из этих стран и их друзей в Европе - свои интересы.



Но это не отменяет союза государств, находящихся на стороне добра, в борьбе против пока что правящих миром детей сатаны, любящих пошалить до большой, огромной крови. И стихия которых - войны, вражда и хаос на планете.



Наше дело правое.



Враг будет разбит, победа будет за нами!



Да воссияет свет над тьмою!



Аминь.