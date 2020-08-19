Почему Китай не помог Лукашенко, - М.Шибутов

14:58 19.08.2020

Шибутов: почему Китай не помог Лукашенко, или евразийский путь Беларуси



Марат Шибутов



Еще с подготовкой к президентским выборам в Беларуси в социальных сетях мелькали версии о "китайской" поддержке Александра Лукашенко. Тогда же заговорили о "белорусско-китайском братстве" и о "только крепнущих" отношениях двух стран. Кроме того, глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин первым поздравил А.Г. Лукашенко с победой на выборах. Насколько конструктивны доводы о сегодняшнем крепком партнерстве и взаимном интересе Китая и Беларуси – разбирается Марат Шибутов.



Сейчас внимание как казахстанцев, так и россиян приковано к событиям в Беларуси, где проходят самые масштабные протестные акции. Все обсуждают перспективы протестующих, действия Лукашенко и так далее. Очень эмоциональная картина получается.



Однако, в данном материале обсудим два второстепенных вопроса, которые могут весьма существенно дополнить картину происходящего. Пусть даже не понравятся ни сторонникам Александра Лукашенко, ни сторонникам оппозиции. Однако важно смотреть на факты и цифры, а то будет как в знаменитой лекции академика Павлова: "…мысль совершенно не применяет критики метода, т.е. нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность".



Первый вопрос – почему Китай не помог Лукашенко?



Давайте сначала проанализируем инвестиции – ведь если есть союзник, "железный брат", то значит в него должны вкладывать деньги. Посмотрим на прямые инвестиции из Китая.



Прямые инвестиции из Китая в Беларусь, млн. долларов

По данным Национального Банка РБ



Для информации, инвестиции России в Беларусь за тот же период составили 83 675 миллионов долларов или 53,7% от общего числа, что в 43 раза больше китайских.



Может быть, китайцы в другие страны ЕАЭС вкладывают гораздо меньше, и поэтому Беларусь для них в приоритете? Но по статистике Национального Банка РК прямые инвестиции Китая в казахстанскую экономику за тот же период 2010-2019 годы составляют 30,171 миллиарда долларов, что в 15,5 раз больше, чем в Беларусь.



Хотя экономики различаются по размеру всего в 3 раза, и удельно Казахстан получает в 5 раз больше инвестиций. Уже не говоря о том, что 2 миллиарда за 10 лет – это мизерные деньги для Китая.



Может в торговле ситуация лучше? Проанализируем данные по экспорту Беларуси в Китай – раз отношения такие хорошие, то и экспорт должен вырасти существенно. Надо брать в расчет то, что китайский рынок второй в мире после США и способен купить огромное количество самых разных товаров.



Однако, как показывает статистика, самый лучший результат за последние 10 лет – это 781 миллион долларов и доля в общем экспорте 3% (символичная цифра сегодняшних реалий, не правда ли?). Большую часть времени экспорт был ниже 2%, то есть меньше статистической погрешности.



Экспорт Беларуси в Китай, млн. долларов США

По данным ITC, *– по данным ЕЭК



Так что получается, что часть белорусского истеблишмента сама по себе определила степень заинтересованности Китая. Транслируемая формулировка, судя по цифрам, – ложное утверждение, даже несмотря на разные образные выражения в китайских СМИ и поздравлениях властей Китая.



Однако я всегда люблю говорить – "следите не за словами, следите за делами". Дела же показывают совсем другую картину.



На фоне новостей о "китайско-белорусском" братстве оживились и скептики Евразийского союза, заявляющие, что сотрудничество между Беларусью и Китаем может отодвинуть евразийскую интеграцию на второй план.



Однако, что же будет с Беларусью, если она выйдет из ЕАЭС и отойдет от формата Союзного государства (надгосударственность Российской Федерации и Республики Беларусь – ред.)?



Первым делом, понятно, это скажется на белорусском экспорте – возможно, его просто прекратят различными запретительными мерами и пошлинами. Есть опыт Украины, чей экспорт в Россию упал до 3,65 миллиардов долларов в 2018 году с 15,1 миллиарда долларов в 2013 году или в Казахстан, где падение составило с 2,1 миллиарда долларов до 376 миллионов долларов.



Так сколько же приходится на страны ЕАЭС в экспорте Беларуси? Данные приведены в таблице – это практически половина экспорта. Причем более 90% экспорта Беларуси в ЕАЭС – экспорт в Россию, то есть работает еще и Союзное государство.



Экспорт Беларуси, в долларах США

По данным ЕЭК



Отмечу, что данные ITC, которые основываются на данных ВТО, показывают примерно такие же цифры – 40-45%.



Теперь посмотрим по укрупненным группам товаров – сколько из них уходит в ЕАЭС. Чем больше доля, тем сильнее эти отрасли пострадают от разрыва связей с ЕАЭС и Союзным государством.



Как видно, полностью погибнет легкая промышленность, сельское хозяйство, обработка металлов и машиностроение.



Экспорт по укрупненным товарным группам, долларов США



То есть, как бы не менялся состав белорусских элит у власти, важно учитывать эти цифры. Однако практика показывает – во многих странах политики, причем всячески поддерживаемые народом, принимают нерациональные и самоубийственные решения. Эмоции перевешивают и деньги, и занятость. В текущих условиях турбулентности в стране исключать подобный отход Беларуси от евразийского пути полностью нельзя.