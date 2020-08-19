От китайской мечты до исправительного лагеря: судьба одного уйгура, - ВВС

15:00 19.08.2020 От китайской мечты до исправительного лагеря: судьба одного уйгура



К 31 году Мердан Гаппар построил успешную карьеру модели в богатом китайском мегаполисе. Но кампания Коммунистической партии Китая против мусульман-уйгуров закончилась для него отправкой в родной Синьцзян, где он пропал в исправительном лагере.



Родственникам было сказано, что Мердана забрали на "перевоспитание". Затем они получили весточку от молодого человека - видео из комнаты, где он прикован наручниками к кровати. Он рассказал, что подвергся издевательствам и стал свидетелем пыток.



Би-би-си направила запросы в МИД Китая и администрацию Синьцзян-Уйгурского автономного района. Спустя две недели пресс-служба администрации района подтвердила задержание Гаппара, но не прокомментировала его рассказы о пытках.



Для его семьи этот сухой ответ стал первой новостью о Мердане с марта.



Около миллиона уйгуров содержались в китайских лагерях



Из студии в лагерь



Мердану Гаппару не привыкать быть в кадре. Еще совсем недавно он получал большие гонорары от крупного китайского онлайн-магазина Taobao за промо-ролики одежды модных брендов.



Но в последнем видео вместо модной студии или шумной улицы фоном служит пустая комната с облезлыми стенами и металлической сеткой на окне.



А вместо постановочной позы Мердан сидит молча. На его лице - беспокойство и тревога.



Он держит телефон в правой руке, а левой показывает свою грязную одежду, опухшие щиколотки и наручники, которыми он прикован к кровати - единственному предмету мебели в комнате.



Борода, хиджаб и дети. За что Китай отправляет уйгуров в лагеря



Би-би-си получила это видео и копии сообщений Гаппара. Эти материалы - редкое окно в зловещий мир секретной системы исправительных лагерей для уйгуров в Китае.



Материалы Гаппара пополнили уже существующий набор знаний о способах, которыми власти Китая борются с так называемыми тремя силами зла: сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом.



Арена этой борьбы - населенный премущественно мусульманами-уйгурами Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе страны.



Детсад за колючей проволокой: как в КНР из уйгуров делают китайцев



На протяжении последних нескольких лет, по заслуживающим доверия оценкам, более миллиона уйгуров и представителей других этнических меньшинств оказались в тайных лагерях в Синьцзяне.



Судьба Мердана подтверждает самые страшные подозрения, считают эксперты: в исправительный лагерь может попасть каждый мусульманин-уйгур, независимо от уровня интеграции в китайское общество, знания языка и религиозности. Единственный критерий - этническая принадлежность.



Но власти Китая утверждают, что уйгуров помещают в добровольные школы, а не концлагеря. Власти КНР отрицают принудительный характер их содержания, настаивая, что это центры перевоспитания, где обучают борьбе с экстремизмом.



"Они хотят стереть уйгурскую идентичность". Как "перевоспитывают" китайских мусульман



Тысячи детей были разлучены со своими родителями, а женщины-мусульманки подверглись принудительной стерилизации и принимали контрацептивы, сами того не зная, как показали последние исследования.



Кроме свидетельств пыток и издевательств, сообщения Гаппара из лагеря показывают, что многих уйгуров по-прежнему задерживают и держат под стражей без суда и следствия.



Это противоречит заверениям Китая о том, что большинство лагерей были закрыты.



Новые данные также раскрывают подробности психологического давления на мусульман-уйгуров. Например, один из сфотографированных документов призывает детей от 13 лет "покаяться и покориться".



В лагерях уйгуров окружает китайская пропаганда



Сейчас в Синьцзяне новая вспышка коронавируса. Антисанитария и тесные условия жизни в местах заключения, которые описывает Гаппар, создают серьезный риск быстрого распространения инфекции.



Семья Гаппара не получала от него вестей уже пять месяцев.



Родственники молодого человека понимают, что после появления в интернете видео из камеры ему может грозить более суровое наказание.



Но для них это последняя надежда привлечь внимание к его судьбе - и репрессиям против уйгуров в Китае.



Дядя молодого человека, Абдулхаким Гаппар, живущий в Нидерландах, надеется, что это видео так же ужаснет людей по всему миру, как момент смерти Джорджа Флойда от рук полиции Миннеаполиса. Эти кадры стали символом расовой дискриминации в США.



"С ними обоими обошлись жестоко из-за их расы, - говорит он. - Но если в Америке об этом стали говорить вслух, в нашем случае - полная тишина".



Что произошло с Мерданом?



В 2009 году Мердан Гаппар, как и многие уйгуры, уехал из Синьцзяна искать новые возможности в богатых мегаполисах на востоке Китая.



Выучившись танцам в Синьцзянском университете искусств, он сначала работал танцором, а через несколько лет попал в модную индустрию.



Он начал карьеру модели в городе Фошань на юге страны.



По словам его друзей, на съемках Гаппар мог зарабатывать до 10 тысяч юаней в день (почти полторы тысячи долларов США).



Карьера Гаппара начиналась как иллюстрация "китайской мечты" - лозунг, который используется для обозначения роста благосостояния китайцев в правление президента Си Цзиньпина.



Но исповедующие ислам и говорящие на тюркском языке уйгуры, культурно близкие с народами Средней Азии, нередко сталкиваются с дискриминацией в Китае.



Власти страны традиционно относятся к ним с подозрением.



По словам родственников Гаппара, в мире моды ему советовали не упоминать об уйгурских корнях, а вместо этого описывать свою внешность как "наполовину европейскую".



Коллеги советовали Мердану не распространяться об уйгурских корнях



И хотя Гаппар заработал достаточно денег, чтобы купить себе немаленькую квартиру, он не мог зарегистрировать ее на свое имя, и ему пришлось оформить ее на друга-китайца.



Однако эти проявления дискриминации кажутся мелочами по сравнению с тем, что произошло с ним дальше.



После терактов в Пекине в 2013 году и в Куньмине в 2014-м, в которых обвинили уйгурских сепаратистов, в глазах китайских властей культура уйгуров стала не просто подозрительной, но и опасной.



К 2018 году власти страны придумали решение - создать обширную систему лагерей и тюрем, которые быстро выросли по всему Синьцзяну.



Вскоре жизнь Мердана навсегда изменилась.



В августе 2018-го его арестовали и приговорили к 16 месяцам тюрьмы за продажу марихуаны. Друзья модели утверждают, что обвинение было сфабриковано.



В любом случае, шансов на оправдательный приговор в Китае мало. Больше 99% уголовных дел в стране заканчивается осуждением.



Гаппара освободили в ноябре 2019-го, но передышка была недолгой. Через месяц в его дверь постучали полицейские. Они сказали, что ему нужно вернуться в Синьцзян для обычной процедуры регистрации.



В документах, с которыми ознакомилась Би-би-си, не было никаких обвинений против Гаппара.



В них лишь указывалось, что ему нужно провести несколько дней, получая образование в местной общине - эвфемизм для секретных лагерей.



15 января этого года его друзьям и родственникам разрешили принести теплую одежду и телефон в аэропорт. Там Гаппара посадили на самолет и отправили в сопровождении двух полицейских в его родной город Куча в Синьцзяне.



Из-за информации о других уйгурах, которых власти заставили вернуться домой из разных регионов Китая и из-за границы, семья Гаппара была уверена, что его отправили в лагеря для перевоспитания.



Однако сейчас в ответе на вопрос Би-би-си администрация Синьцзяна предложила другую версию событий.



"Согласно статье 37-й закона КНР о тюрьмах, народное правительство обязано помочь освобожденным заключенным с переселением", - говорится в заявлении региональных властей.



"Во время транспортировки Мердан Гаппар причинил себе вред и использовал силу против полицейских. Они применяли законные меры, чтобы остановить его, до тех пор, пока его состояние не стабилизировалось".



Наручники и мешки на головах



Вскоре после заключения Мердану удалось получить доступ к смартфону и выйти на связь с внешним миром.



Он писал об ужасах, пережитых им после возвращения в Синьцзян.



В переписке в соцсети WeChat Гаппар рассказал, что сначала его держали в камере в полицейском участке в Куче.



"Я видел 50-60 человек, содержавшихся в одной маленькой комнате, не больше 50 квадратных метров, мужчины справа, женщины слева", - писал он.



"На всех был так называемый "костюм-четверка": черный мешок на голове, наручники, оковы на ногах и чугунная цепь, которой наручники связаны с оковами на ногах".



Гаппара одели в такой "костюм" и поместили в часть камеры, отгороженную решеткой. Спать было невозможно - в камере не было места, чтобы лечь.



"Я приподнял мешок на голове и сказал полицейскому, что наручники слишком тугие и натирают запястья, - писал Гаппар. - Он грозно закричал на меня: "Если ты снова приподнимешь мешок, я забью тебя до смерти". После этого я не решался заговаривать. Умереть здесь - последнее, чего я хочу".



Он писал о постоянных криках, доносившихся из других частей тюрьмы - предположительно, из комнат для допросов - и ужасной антисанитарии.



Заключенные кишели вшами и ели по очереди общими пластиковыми ложками из общих пластиковых мисок.



"Перед едой полицейские просят людей с инфекционными болезнями поднять руки, и они становятся последними в очередь на еду", - писал он.



"Но если ты хочешь поесть раньше, ты просто молчишь. Это нравственный выбор, понимаете?"



Затем, 22 января, когда эпидемия коронавируса в Китае достигла своего пика, до заключенных дошли новости о национальной программе борьбы с вирусом.



Судя по сообщениям Гаппара, в Синьцзяне правила карантина внедряли намного жестче, чем в других частях Китая.



В какой-то момент в его камеру привели еще четырех молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет.



"Во время эпидемии их застали за игрой, напоминающей бейсбол, - писал Гаппар. - Их отвели в полицейский участок и избивали до тех пор, пока они не стали визжать, как младенцы. У них лопнула кожа на ягодицах, они не могли сидеть".



Полицейские затем стали заставлять всех задержанных носить маски в переполненных камерах, не снимая при этом мешков с головы.



Когда полицейские пришли к ним с градусниками, у нескольких задержанных, включая Гаппара, была повышенная температура.



В том же "костюме-четверке" его отправили наверх, в другую комнату, где ночью были открыты окна, и из-за холода было невозможно спать.



В этой камере звуки пыток слышались еще отчетливее. "Был день, когда кто-то кричал с утра до самого вечера", - ужасался молодой человек.



Через несколько дней узников погрузили в микроавтобусы.



Гаппара, у которого были симптомы простуды и насморка, отделили от других и отправили в учреждение, которое он показывает на видео.



Он называет его "центром по контролю над эпидемией". Там его приковали наручниками к кровати.



"Все мое тело покрыто вшами. Я ловлю их каждый день, и все тело ужасно чешется, - писал он. - Конечно, обстановка здесь лучше, чем в полицейском участке со всеми остальными людьми. Здесь я живу один, но меня сторожат двое".



В этом учреждении режим оказался менее строгим, чем в полиции.



Охранники отдали Гаппару часть его вещей и не заметили среди них смартфон.



После 18 дней заключения он смог связаться с внешним миром.



В течение нескольких дней он отправлял сообщения с описаниями пережитого, но потом связь оборвалась.



С тех пор от Гаппара не было никаких вестей. Власти не предоставили его родным информации о его местонахождении и не объяснили причину его задержания - до того, как заявили о его задержании Би-би-си.



Но в своем ответе администрация Синьцзяна не прокомментировала рассказ Гаппара об издевательствах над ним самим и звуках пыток над другими заключенными, которые он слышал.



В ответе также ничего не сказано о видеозаписи, снятой Гаппаром в заключении.



Установить подлинность этого видео не представляется возможным. Однако эксперты считают его подлинным, в том числе из-за звуков пропагандистских сообщений на заднем плане.



"Синьцзян никогда не был Восточным Туркестаном", - произносит за окном голос из громкоговорителя на уйгурском и китайском языках.



"Сепаратистские силы в стране и за рубежом политизировали этот географический термин и призвали объединиться тех, кто говорит на тюркских языках и исповедует ислам".



Что говорят эксперты



Би-би-си обратилась с просьбой перевести и проанализировать сообщения к Джеймсу Миллуорду, профессору истории в Джорджтаунском университете в США. Он специализируется на политике властей КНР в Синьцзяне.



По словам Миллуорда, материалы Гаппара соответствуют информации о задержаниях уйгуров, начиная от его транспортировки в Синьцзян из другого города и содержания в антисанитарных условиях в переполненном центре предварительного заключения.



"Этот рассказ очень наглядно передает условия в полицейском участке, - говорит профессор Миллуорд. - Он очень выразительно пишет по-китайски и передает много, честно говоря, ужасающих подробностей о том, как с этими людьми там обращаются. Поэтому это редкий документ".



Еще один ведущий эксперт по ситуации в Синьцзяне, антрополог Эдриан Зенц из американской некоммерческой организации "Мемориальный фонд жертв коммунизма", считает, что значение этого видео в другом.



Оно противоречит заверениям китайских властей, что систему лагерей сейчас сворачивают.



"Это крайне важно, - подчеркивает ученый. - Эти материалы показывают, что вся система задержания, сортировки и отправки людей в места лишения свободы без суда и следствия по-прежнему действует".



Еще один важный аспект рассказа Гаппара - это фотография документа, найденного им на полу туалета в лагерном госпитале, полагают источники, связавшиеся с Би-би-си.



В этом документе упоминается речь секретаря отделения компартии КНР в округе Аксу. Дата и место проведения заседания, указанные в нем, позволяют предположить, что документ циркулировал в официальных кругах города Куча во время задержания Гаппара.



В этом документе содержится призыв убеждать детей от 13 лет "покаяться за свои ошибки и добровольно сдаться". Эти призывы показывают, как китайские власти пытаются контролировать мысли и поведение уйгуров и других этнических меньшинств.



Что ждет Мердана



Из-за публикации видео и сообщений Мердану Гаппару может грозить более длительное и суровое наказание, но его близкие говорят, что у него не было выбора.



Некоторые правозащитники называют события в Синьцзяне геноцидом



"Если мы продолжим молчать, ему это тоже не поможет", - говорит дядя Мердана, Абдулхаким Гаппар, живущий в Амстердаме.



По словам Абдулхакима, он регулярно поддерживал связь с племянником перед его арестом.



Он уверен, что именно связи с эмигрантами стали причиной его задержания, как это было и в других хорошо задокументированных случаях.



"Да, я на 100% в этом уверен, - сказал Абдулхаким. - Его задержали просто потому, что я живу за рубежом и участвую в акциях протеста против нарушений прав человека в Китае".



Абдулхаким переехал в Нидерланды из-за своей активистской деятельности, которую он начал в 2009 году в Синьцзяне, помогая распространять листовки перед крупной демонстрацией в городе Урумчи.



Тогда акция протеста переросла в беспорядки, в результате которых, по утверждениям китайских властей, погибли почти 200 человек. Это было еще одним переломным моментом, сподвигнувшим Пекин усилить контроль в регионе.



Когда Абдулхаким узнал, что власти хотят его арестовать, он оформил паспорт, уехал и больше не возвращался.



Абдулхаким настаивает, что его политическая деятельность всегда имела мирный характер, а его племянник никогда не проявлял интереса к политике.



Эксперты считают, что вне зависимости от справедливости первого приговора Гаппару, его повторное заключение показывает, что даже хорошо образованные и успешные уйгуры могут оказаться в лагере без суда и следствия.



"Этот молодой человек работал моделью в модной индустрии и построил успешную карьеру, - отметил профессор Миллуорд. - Он прекрасно владеет китайским, очень хорошо пишет и использует интересные речевые обороты, поэтому очевидно, что здесь не тот случай, когда человеку нужно образование для поиска работы".



Но Эдриан Зенц подчеркивает, что в этом суть всей системы.



"На самом деле, биография человека вообще не важна, - считает он. - Для системы важно испытать их лояльность. В какой-то момент почти все подвергнутся той или иной форме задержания или "перевоспитания", потому что эта система должна проверить всех".



Правительство Китая отвергает обвинения в репрессиях против уйгуров.



После волны критики со стороны США, представитель МИД Китая Хуа Чуньин вспомнил Джорджа Флойда. Он сказал, что уйгуры в Китае свободнее афроамериканцев в США.



Однако родственники Мердана Гаппара, видевшие кадры, на которых он прикован наручниками к кровати, считают, что эти две истории связаны.



"Когда я увидел видео с Джорджем Флойдом, оно мне напомнило видео моего племянника", - говорит дядя Мердана Абдулхаким.



"Все уйгуры сейчас в том же положении, что Джордж Флойд. Мы задыхаемся". Источник - BBC

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597838400

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Правительство рассмотрело ход реализации мер по поддержке занятости

- Премьер-Министр РК А. Мамин поручил до 1 ноября т. г. разработать программы развития рыбного хозяйства во всех регионах страны

- Как коронавирус изменил роль государства в Казахстане

- Демпартия "Ак жол" считает незаконным требование Минздрава о получении разрешений на возобновление деятельности бизнеса - депутаты обратились в Правительство

- Кадровые перестановки

- Скончался генерал-майор Национальной гвардии Мухометкали Сатов

- Борцы с коррупцией проверят замакима Алматы из-за его высказываний о лекарствах

- В процессе по раскрытию информации в суде Вашингтона, Округа Колумбия, Казахстан победил в аргументах по ограничению территориальности

- Рабочий график главы государства

