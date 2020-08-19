"Серый" импорт из Китая – модель выживания Кыргызстана или элит?

15:08 19.08.2020

Алибек Тусупбеков



В самый последний день августа в Кыргызстане отмечают один из основных государственных праздников – День независимости. Уже сложилась такая традиция, что к празднованию этой даты принято размышлять о том, чего добилась республика за прошедшие годы, чего не смогла достичь.



К сожалению, чаще приходится говорить об упущенных возможностях и отсутствии до сих пор эффективных стратегий развития страны. Первоначальная эйфория от суверенитета сменилась разочарованием и недоверием населения к любым инициативам властей.



Многочисленные политические катаклизмы, постоянно увеличивающийся внешний долг и отток населения. Еще одним подобным индикатором неэффективности стала переориентации национальной экономики на реэкспорт товаров из Китая, который постепенно принял огромный масштаб в виде незаконных "серых" схем. В незаконной деятельности оказались замешены различные группы населения: от простых "челноков" до таможенников и даже крупных чиновников и политиков.



"Контрабандистан"



Распад Советского Союза привел к распаду на огромной территории устоявшихся хозяйственных связей. Те, у кого были природные ресурсы, смогли наладить их экспорт и за счет этого добиться определенных успехов. Другие – стали искать другие способы выживания экономики. Для Кыргызстана таким временным спасательным кругом стало соседство с Китаем, который как раз в 1990-е гг. стал демонстрировать свою экономическую мощь. Предприимчивые кыргызстанцы тогда поняли перспективы подобного соседства и стали "челночить" за товарами в Китай, а в окрестностях Бишкека был построен большой рынок "Дордой" с товарооборотом в несколько миллиардов долларов (в лучшие годы до 7 млрд.) и численностью работающих на нем до 50 тыс. человек. На юге республики стал функционировать рынок "Кара-Суу", также нацеленный на реэкспорт товаров с Китая.



Вступление сначала Кыргызстана в ВТО в 1998 году, (а потом и Китая в 2001 году) способствовало расцвету торговли между двумя странами. К концу 2000- х гг. Кыргызстан стал наряду с Казахстаном главным посредником в реэкспорте товаров из Поднебесной в Центральной Азии.



Подобная активная торговля с КНР привела к уникальной ситуации, когда статистика Кыргызстана и Китая по товарообороту, а именно, по импорту товаров из Китая, отличалась почти в 4 раза. Похожая ситуация сложилась и в торговле между Казахстаном и Китаем. Таможенные службы объясняли такое разночтение в статистических данных различной методологией, применяемой в Казахстане, Кыргызстане и Китае. При этом, по данным по торговле между Российской Федерацией и Китаем нет таких больших разночтений. Это дало повод говорить об устоявшейся схеме контрабанды китайских товаров в Казахстан и Кыргызстан.



Объемы импорта товаров из Китая в Казахстан и Кыргызстан в 2014-2019 гг., в млрд. долларов (по данным)



Как видно из этой таблицы, объемы "серого" импорта впечатляют своими масштабами. Даже создание пространства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не смогло значительно изменить ситуацию. Если в 2015 и 2016 годах наблюдалось падение объемов как "белого", так и "серого" импорта товаров из Китая, то с 2017 года наблюдается возврат к показателям до 2015 г., а в случае с Кыргызстаном, и их превышение.



Контрабанда как модель выживания



Очевидно, что подобный масштаб "серого" реэкспорта не был бы возможен без участия сотрудников таможенной службы и других органов власти. Нет причин не доверять данным китайской таможенной службы, так как для китайцев нет особых выгод от искажения таможенной статистики, а борьба с коррупцией там носит более строгий характер, чем в постсоветских странах. В то же время, если отталкиваться от официальных документов, то и к таможенным службам Казахстана и Кыргызстана вроде не должно быть претензий. Однако, нарушения законов происходит именно в момент завоза товаров уже на территории центрально-азиатских республик. Это можно объяснить наличием коррупционных схем, когда кыргызстанские и казахстанские бизнесмены предпочитают завозить контрабанду, чем платить официальную пошлину, а определенные заинтересованные лица получают за это незаконное вознаграждение.



Такая ситуация продолжается уже больше 20 лет и нет оснований для того, чтобы она кардинально поменялась. Ни вступление КР в ЕАЭС, ни объявленная в Кыргызстане война коррупции и многочисленные аресты крупных чиновников (которых скорее сажают по политическим причинам) – не могут остановить "серый" транзит.



За эти годы в этот "бизнес" были вовлечены различные влиятельные группы, которые заинтересованы в сохранение нынешней ситуации. Например, бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Р.Матраимова называют "серым кардиналом" и одним из богатейших людей страны; к тому же, как сейчас активно пишут в СМИ, одна из двух партий – фаворитов предстоящих осенних выборов в парламент – является политическим проектом клана Матраимовых. Но тут важно понять, что проблема не только в конкретных людях, пусть и ответственных за борьбу с контрабандой, а в том, что за годы независимости так и не были предприняты реальные меры по искоренению "серых" схем. Значит эта ситуация устраивает всех?



Таким образом, реэкспорт и контрабанда товаров из Китая на начальном этапе стали способом выживания для Кыргызстана. Однако такая модель является тупиковой, так как не ведет к реальному развитию страны и способствуют незаконному обогащению определенных групп. Необходимы решительные меры в борьбе с коррупцией и контрабандой, а также меры по восстановлению экономики и поддержки национального производства, а не только ориентирование на перепродажу и транзит китайских товаров.