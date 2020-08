Лола Каримова-Тилляева, или как заработать сто миллионов долларов

15:16 19.08.2020 Младшая дочь покойного президента Узбекистана и ее супруг выставили на продажу три виллы в Лос-Анджелесе общей стоимостью 18,9 миллиона долларов, сообщили в начале августа американские СМИ. Невольная демонстрация богатства семейной парой, постоянно проживающей в Калифорнии, - хороший повод вспомнить о Лоле Каримовой-Тилляевой, обыкновенно предпочитающей держаться в тени. А заодно поразмышлять о том обстоятельстве, что в родственниках диктаторов каким-то сверхъестественным образом вдруг пробуждаются таланты успешных бизнесменов.



ВИДЫ НА ГОЛЛИВУД



По сведениям издания Dirt три дорогостоящих особняка в одном из самых престижных районов Лос-Анджелеса Тимур Тилляев и Лола Каримова-Тилляева приобрели летом 2014 года через ряд подставных компаний, отдав за них почти 16,1 миллиона долларов. Сейчас они намереваются получить за них на 2,8 миллиона больше.



Первый объект недвижимости оценивается в 6,495 миллиона долларов. Эта трехэтажная вилла с лифтом, кинотеатром, кухней с высококачественной бытовой техникой и бассейном в 2007-2014 годах принадлежала бывшей звезде Национальной футбольной лиги Реджи Бушу и его тогдашней подруге Ким Кардашьян. В доме три спальни и, по меньшей мере, пять шикарных ванных комнат. Но самая ценная его особенность - панорама на знаменитые голливудские холмы и Тихий океан.



Второй особняк стоит чуть меньше - 6,395 миллиона долларов. По слухам, он был перестроен Джоном Ленноном и Йоко Оно. Это роскошное гнездышко в марокканском стиле, с большим залом, обведенным изогнутой колоннадой, и стеклянными стенами от пола до потолка, которые выходят на задний двор, над которым возвышается плавательный бассейн.



Третью виллу Тилляевы готовы отдать готова отдать за 5,995 миллиона. Она единственная из всех, ранее не принадлежавшая знаменитостям. В ней, как и в предыдущей, четыре спальни, а также прочие удобства: бассейн на заднем дворе, место для барбекю, камин и, разумеется прекрасный вид на Сенчури-Сити, центральный район города с высотными зданиями.



Издание отмечает, что сами Лола Каримова-Тилляева и Тимур Тилляев в этих домах не жили, а в течение последних лет сдавали их в аренду.



Сама семейная чета обитает в громадном дворце Le Palais на Беверли-Хиллз, купленном в 2013 году за 33 миллиона долларов, отмечает Dirt (издание The Real Estalker озвучивало цифру в 58 миллионов долларов). Спроектированный архитектором Мохамедом Хадидом, особняк-монстр площадью в 4,4 гектара находится в нескольких минутах ходьбы от The Harmonist, эксклюзивного магазина парфюмерии Каримовой на Мелроуз-Плейс.



The Real Estalker писал, что здание построено в стиле французского замка а-ля "кричащая роскошь". Дом расположен напротив небоскреба Hotel Beverly Hills, в нем семь спален и одиннадцать ванных комнат, и, конечно же, все остальное, что необходимо семье для благоустроенной жизни: библиотека, рабочий кабинет, арт-галерея, гостиная огромного размера, бар, кинозал на сорок человек, большие бальный и тренажерный залы, 30-метровый крытый бассейн, парная и сауна, турецкий хамам, различные подсобные помещения, апартаменты для обслуживающего персонала, а также охраняемый подземный гараж на 10-12 машин. На прилегающей к особняку территории обустроены четыре сада, украшенные скульптурами, пруд с лебедями, несколько фонтанов, аллеи из магнолий, 18-метровый бассейн и спа-центр на 20 человек.



Но каким бы пышным ни был дворец Le Palais, это не самая дорогая недвижимость в портфеле семейной пары, живущей между Беверли-Хиллз, Парижем и Швейцарией, отмечает Dirt. На одной из самых престижных улиц Женевы им принадлежит шикарное поместье, которое, согласно местным отчетам, было куплено в 2010 году за сумму, эквивалентную 47 миллионам долларов. Многие после этого задавались вопросом: как Каримова-Тилляева, занимающая скромный пост представительницы Узбекистана в ЮНЕСКО, смогла позволить себе покупку такой недвижимости?..



ОТЕЧЕСКАЯ ЗАБОТА



42-летняя Лола Каримова-Тилляева на протяжении долгих лет старательно скрывала источник своего богатства. Однако в Узбекистане это ни для кого не секрет: огромное состояние супружеской пары - результат их одиннадцатилетнего владения крупным оптово-розничным рынком Абу-Сахи на окраине Ташкента (в узбекском написании Абу Сахий), который во времена правления Ислама Каримова пользовался неофициальными льготами, превратившими его в монополиста. Именно через этот рынок завозились импортные товары для всего Узбекистана, страны с населением около 30 миллионов человек. Образно выражаясь, Каримов закрыл окна возможностей для узбекских предпринимателей-импортеров и оставил открытой лишь одну форточку - Абу-Сахи.



Но вернемся немного назад. В начале 2000-х Лола получила степень магистра по международному праву в Университете мировой экономики и дипломатии в Ташкенте, а позже - степень кандидата психологических наук в Ташкентском госуниверситете (попробовали бы ей не дать!). Она дважды побывала замужем. О первом ее браке мало что известно, кроме того, что последующий развод с мужем, отцу которого принадлежала фармацевтическая компания "Медиз", сопровождался громким скандалом. Ее жизнь со вторым супругом по имени Искандер, тоже продлилась недолго: и мужу, и его родным пришлось срочно уносить ноги, а принадлежавшая ему сеть магазинов "Сила тока" по продаже бытовой техники навсегда закрылась. В официальной биографии Лолы он не упоминается, а ее нынешний, третий брак, значится как второй. Впоследствии отец ее второго мужа вернулся в Узбекистан. По слухам, развод был вызван начавшимся романом Лолы с Тимуром Тилляевым, за которого она впоследствии и вышла замуж. Брак оказался счастливым, у пары трое детей (дочери Марьям, Сафия и сын Умар).



Тимур Тилляев и Лола Каримова-Тилляева



В одной из каблограмм посольства США от 2004 года, опубликованной на сайте Wikileaks, Лола Каримова, которой на тот момент было 26 лет, описывается как "тусовщица", каждую ночь приезжавшая на своем Porsche Cayenne в самый шикарный ночной клуб Ташкента. Источники утверждали, что она пила алкоголь и танцевала до утра со своим "похожим на бандита" бойфрендом и будущим мужем Тимуром Тилляевым, владельцем баров и ресторанов в столице страны. (Общий контекст: в 2003 году в Узбекистане без объяснений были закрыты все ночные клубы, кроме буквально нескольких, в том числе клуба Гульнары Каримовой, старшей сестры Лолы; возможно, собственный клуб был и у последней.)



Сам Тимур был и, конечно, остается, человеком с определенными связями; он сын некоего Хокима Тилляева, одного из приближенных "авторитетного бизнесмена" Салима Абдувалиева, чье имя хорошо известно. В опубликованной на сайте WikiLeaks в 2011 году переписке дипломатов США, Абдувалиев именуется "боссом преступного мира" и "криминальным авторитетом", имеющим тесные отношения с властями Узбекистана. (подробнее о нем здесь и здесь). В каблограммах подробно повествуется, как Абдувалиев в тесном сотрудничестве со старшей дочерью президента Гульнарой Каримовой торговал государственными должностями, назначая за деньги министров и хокимов (глав администраций), и даже "шефа милиции". Таким образом, с Абдувалиевым, фактически - теневым хозяином страны (наряду с Гафуром Рахимовым), оказались связаны обе дочери Ислама Каримова - одна на ниве продажи госдолжностей, другая - через своего мужа и его отца, ставшего сватом президента. Впоследствии, правда, кое-кто утверждал, что, мол, Хоким Тилляев живет в Москве и с Абдувалиевым давно не сотрудничает; сложно сказать, так это или нет, в любом случае, полезными знакомствами молодой бизнесмен явно не пренебрегал.



Во второй половине 2000-х Тимур Тилляев уже является собственником рынка Абу-Сахи, а также обслуживающей его одноименной торгово-транспортной фирмы, через которую можно было ввозить из-за границы товары и оплачивать за них пошлины без всяких проблем. Другие поставщики подобных привилегий не имели. Благодаря этому потребительские товары, одежда и бытовая техника стали завозиться либо через логистическую компанию Тилляева, либо какими-то очень сложными способами. И сам рынок, и доходы торгово-транспортной фирмы стали расти как на дрожжах.



Рынок Абу-Сахи. Фото Uzbekistan 24 - Daryo.uz



Можно не сомневаться, что налоговые и прочие поблажки стали своеобразным подарком младшей дочери от заботливого папы, который за несколько лет до этого максимально затруднил ввоз импорта в Узбекистан для частных лиц, в отличие от крупных торговых компаний, попутно разорив несколько десятков тысяч торговцев (об этом здесь, здесь и здесь), и ввел законы, согласно которым оптовой торговлей разрешалось заниматься только юридическим лицам - торговым фирмам, для них также полностью был отменен единый таможенный платеж. В то же время для "частников" он остался на том же уровне - в 70 процентов от стоимости ввозимого товара. А чтобы "частники" не вздумали регистрироваться в качестве юридических лиц, правительство (то бишь лично Каримов) издало новое постановление, согласно которому сделать это позволялось только тем, кто имел собственные складские помещения и оборудование, а также уставный фонд в размере не менее 6000-кратного размера минимальной зарплаты. Так рядовые импортеры, не обладавшие мафиозными связями, были целенаправленно отрезаны от выгодной оптовой торговли. Поэтому привилегии для Абу-Сахи нельзя расценивать иначе как обворовывание остальных предпринимателей, потенциальная прибыль которых стала утекать семье президентской дочки.



Поскольку истинный узбекский патриот должен жить в Европе или Америке, в 2006 году Лола покинула Узбекистан и на некоторое время поселилась в Риге (Латвия). Затем вместе с мужем они перебрались в Париж, а оттуда в Швейцарию, где в 2010 году купили вышеупомянутую виллу в пригороде Женевы.



В интервью Би-би-си, вышедшем в сентябре 2013 года (Каримова-Тилляева отказалась встречаться с журналистами, но согласилась ответить по электронной почте) младшая дочь президента следующим образом прокомментировала сообщения британской прессы о дорогостоящем приобретении:



"Здесь в Женеве мы оплатили 18% от стоимости дома из своих личных средств, а оставшаяся сумма была покрыта за счет банковского кредита. (…) Можно сказать, что наш дом находится в "mortgage" (заложен под кредит - ред.).



В том же интервью она заявила, что ее муж "является акционером транспортной и торговой компании", а в Женеве у него также небольшая сеть магазинов.



"Его бизнес (…) не имел и не имеет никаких государственных льгот, таких как освобождение от налоговых выплат или освобождение от каких-либо пошлин и т. п., не был и не является монополией - так, как, например, другие компании, занимающиеся предпринимательской деятельностью в Узбекистане. Бизнес моего мужа строился полностью на частных капиталах и вложениях и был основан им с самого начала. Его бизнес никогда не был связан с какими-либо моими родственниками", - подчеркнула Лола Каримова-Тилляева.



Пользуясь случаем, она поведала о своей отдаленности от старшей сестры, Гульнары Каримовой, у которой тогда начались серьезные проблемы. Лола сообщила, что у нее нет "семейных или дружеских отношений" с сестрой, и что они "не разговаривали друг с другом в течение 12 лет". Наблюдатели посчитали, что ее откровения вызваны тем, что в европейских СМИ стали публиковаться сообщения о масштабной коррупционной деятельности Гульнары, о каковой Лола, конечно, была осведомлена; так что она решила на всякий случай от нее дистанцироваться. Хотя отношения сестер действительно были плохими: известно, что они терпеть не могли друг друга.



"СЕРЫЕ" СХЕМЫ



В октябре 2017-го подробный отчет о бизнес-деятельности Лолы Каримовой-Тилляевой и ее мужа обнародовала на своем портале независимая расследовательская журналистская организация The Blacksea.eu, на основе конфиденциальных документов, полученных французским интернет-изданием Mediapart и переданных коллегам из консорциума European Investigative Collaborations (перевод - ИА "Фергана").



Журналисты EIC, основываясь на полученных документах, подтвердили, что успех главного оптового рынка Ташкента Абу-Сахи, основанного в марте 2006 года Тимуром Тилляевым, после того как у него начался роман с Лолой, базируется на неофициальной налоговой привилегии - товары, которые туда поставляли, не облагались таможенными пошлинами или облагались по сниженной ставке. В Абу-Сахи входила одноименная транспортная компания, которая доставляла местным торговцам товары из-за рубежа, и сама занималась их "растаможкой". Поэтому большинство торговцев делало покупки в этой системе, что позволяло им ввозить товары в Узбекистан, и не платить таможенные пошлины самим. Тилляеву также принадлежала группа компаний "Шелковый путь" (Silk Road), занимающаяся грузовыми авиаперевозками и тесно связанная с Абу-Сахи.



В 2013 году в интервью турецкой газете Hurriyet Гульнара Каримова заявила, что Абу-Сахи "не имеет никаких налоговых обязательств перед государственным бюджетом", хотя у него "ежемесячный оборот около 20 миллионов долларов", что составляет 240 миллионов долларов в год.



Расследователи The Blacksea.eu пришли к выводу, что Лола и ее муж используют сложную схему с офшорами, в результате которой деньги перечисляются из Узбекистана на счета их компаний в "налоговых гаванях". В начале 2013 года Тимур Тилляев создал импортно-экспортную компанию Securtrade в Дубае, в которой он был единственным акционером. Его фирма поставляла импортные товары - одежду и телевизоры - на рынок Абу-Сахи. Руководство компанией он доверил своему компаньону и приятелю Довронбеку Алимбекову. Securtrade вела свою коммерческую деятельность через десятки компаний-посредников, зарегистрированных в офшорах.



Суть "серой" схемы: Securtrade покупала товары в Китае или Турции, продавала их фиктивным компаниям в Швейцарии и ОАЭ, которые перепродавали их шотландским компаниям-пустышкам (не существующим в реальности - ред.), а те, в свою очередь, реализовывали товары торговцам на рынке Абу-Сахи. Банковские прибыли Securtrade свидетельствовали, что за этот период прибыль компания достигла 127 миллионов долларов при обороте в 151 миллион долларов.



Часть этих денег супруги потратили: 12 миллионов долларов было переведено Silk Road International, компании в Брунее, которой принадлежит грузовой самолет Тилляевых Airbus A300. Securtrade также заплатил 1,2 миллиона долларов американской компании Vertfort LCC (подставной - ред.), владеющей виллой пары в Беверли-Хиллз, еще 675 тысяч долларов были перечислены Harmonist Inc., компании, управляющей бутиком Лолы в Лос-Анджелесе. Остальные 113 миллионов остались на счетах компании в Mashreq Bank в Дубае, Национальном банке Абу Даби (NBAD) и швейцарском банке Vontobel.



Схема, составленная журналистами-расследователями



В публикации говорилось, что документы выявили несколько проблемных сделок. Например, в сентябре 2013 года Securtrade закупила пять партий одежды у китайского экспортера Xinjiang Bortala, затем, перепродав их через две подставные компании, ввезла грузовиками из Китая на Абу-Сахи. В транспортных документах стоял штамп узбекской таможни, однако большинство обязательных для заполнения полей остались пустыми.



Если на родине Тилляев был неприкосновенен, то его занятия в ОАЭ вызвали подозрение у властей. В мае 2013 года полиция Шарджи начала расследование в отношении "Silk Road FZE" (одной из компаний бизнес-империи зятя Каримова) по подозрению в отмывании денег. Два узбекских менеджера компании были допрошены и их паспорта конфискованы. Но в конечном итоге им разрешили покинуть страну. Авторы публикации обратили внимание на совпадение: 8 сентября 2013 года руководитель Securtrade Довронбек Алимбеков встретился с эмиром Шарджи шейхом Султаном бин Мухаммадаль-Касими. По информации журналистов, помощник Тилляева предложил шейху "Роллс-Ройс".



Год спустя расследование началось в отношении другой компании Тилляева, базирующейся в Дубае - "Silk Road Cargo". Ее представитель Алексей Яицкий был арестован и помещен в тюрьму, когда попытался дать взятку в 100 тысяч евро одному из шейхов. Адвокат Тилляева утверждал, что Яицкий "не действовал от имени компании" и что он был немедленно уволен. Тем не менее, позже он был назначен главой офиса Uzbekistan Airways в Лондоне (авиакомпания уточнила, что Яицкий покинул ее некоторое время назад), а на LinkedIn он так и остался "советником Silk Road".



По сведениям EIC, Яицкий и директор Securtrade Довронбек Алимбеков, занимавшие ключевые позиции в компаниях Тимура и Лолы в ОАЭ, - бывшие сотрудники Салима Абдувалиева. Отношения зятя Каримова и Абдувалиева охарактеризованы как "близкие".



Конфиденциальные документы, полученные Mediapart показывают, что только в 2013 и 2014 годах пара накопила 127 миллионов долларов, спрятанных на счетах в офшорных банках в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Швейцарии, с помощью сложной финансовой схемы, подытожили журналисты-расследователи. (Получается, что за 11 лет они могли вывести из страны более чем 500-600 миллионов.)



В публикации отмечалось: адвокат Тимура Тилляева подтвердил, что его клиент по-прежнему ВЛАДЕЕТ 100% РЫНКА АБУ-САХИ, более чем через год после смерти своего тестя.



Авторы расследования не поверили в то, что доходы владельца Абу-Сахи могут быть столь высокими без дополнительных махинаций. "Прибыль компании [за 2013-2014 годы] составила 85%, что немыслимо для компаний, торгующих такими товарами, как одежда и телевизоры", - говорилось в публикации.



По всей видимости, они не были знакомы с таможенной политикой Ислама Каримова, благодаря которой фирма, закупающая крупные партии товара по оптовым ценам, и оплачивающая значительно меньшие пошлины, чем "частники", оказывается вне конкуренции с рядовыми предпринимателями и всего с одного оборота может получить доход в полтора-два раза. А если она платит пошлины в "особом" льготном режиме, то с ней не могут соперничать уже и другие фирмы. Кроме того, у последних не было свободного доступа к конвертации выручки, который без сомнения имелся у зятя покойного диктатора. Официальный курс сума с 2008 года был выше рыночного: в период с 2010-го по 2015 год разница между курсами составляла от 32 до 53 процентов, постепенно возрастая, а в январе 2017-го доросла до 95 процентов. Таким образом, с одного торгового оборота и последующей операции по обмену сумовой выручки на доллары можно было иметь 300-400-процентную прибыль. Поэтому доходы в документах, скорее всего, были отражены правильно. Компании-пустышки же понадобились, чтобы выводить через них деньги из Узбекистана, не привлекая внимание международных структур, - дескать, это плата "продавцам" товаров.



Лоле Каримова-Тилляева и ее супругу это расследование очень не понравилось, и они даже собирались привлечь к ответственности СМИ, обнародовавшие их бизнес-схемы. Во-всяком случае об этом сообщил "Озодлику" адвокат Тилляевых Марк Раймонд. В его письме говорилось, что публикации, подготовленные Mediapart, Le Temps и The Black Sea, являются клеветническими. Однако продолжения этой истории, насколько известно, не последовало.



ДРУГ ДЕТЕЙ



Но официально бизнесом занималась все-таки не Лола, а ее муж. Она же - попечитель двух благотворительных фондов В 2002 году основала фонд "Ты не одинок" ("Sen yolg’iz Emassan") для помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В 2004 году возглавила Республиканский центр социальной адаптации детей (РЦСАД), помогающий детям-инвалидам в сфере диагностики, ортопедического, неврологического лечения, а также занимающийся их реабилитацией; центр также ремонтирует детские дома и обеспечивает их необходимым оборудованием.



Это не исчерпывает всех областей ее общественной жизни, с 2005-го она занимала должность президента федерации художественной гимнастики Узбекистана, с 2006-го - заместителя директора по науке ташкентского филиала МГУ им. Ломоносова, с 2008-го - представителя Узбекистана при ЮНЕСКО, с 2010-го - почетного президента Азиатского гимнастического союза (AGU).



Надо сказать, что возглавлять какую-нибудь спортивную федерацию в Узбекистане - знак престижа, принадлежности к высшим членам правящей группы. К примеру, Салим Абдувалиев - президент Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана, Гафур Рахимов был президентом Азиатской федерации бокса, бывший вице-премьер, курирующий торговлю, затем сенатор Мираброр Усманов был президентом Федерации футбола Узбекистана и Федерации футбола Центральной Азии, бывший шеф СНБ Рустам Иноятов - президентом Федерации тенниса Узбекистана.



Моника Беллуччи, Ален Делон и Лола Каримова-Тилляева



О благотворительности младшая дочь бессменного президента Узбекистана не забывала даже в далеком Париже, где она в 2009 году организовала благотворительный ужин в Версальском дворце. Впоследствии выяснилось, что известной актрисе Монике Беллуччи за участие в этом мероприятии организация, которую контролировала Каримова, заплатила 230 тысяч евро (а не 180 тысяч, как писали ранее). Были ли там собраны деньги на помощь узбекским детям, не сообщалось.



В 2011 году Лола, возмутившись возмутилась тем, что французский сайта Rue89.com охарактеризовал ее отца как диктатора, а ее благотворительную деятельность во Франции - как попытку обелить репутацию репрессивного узбекского режима, подала на него в суд. Все с интересом следили за этим необычным процессом. В итоге ее папаше основательно перемыли косточки, французский суд постановил, что статьи были справедливыми и правдивыми, а выражение, а "дочь диктатора", употребленное по отношению к Лоле Каримовой, не может расцениваться как личный выпад. Таким образом, суд признал, что во Франции Лолу официально разрешается называть "дочерью диктатора".



Так вот во время одного из судебных заседаний этого процесса, 19 мая 2011 года, как сообщила присутствовавшая на суде правозащитница Надежда Атаева, адвокат младшей дочери президента Узбекистана, Антуан Жермен, желая подчеркнуть респектабельность своей клиентки, показал письмо офиса Дома Европы в Узбекистане от 20 апреля 2011 года, адресованное Республиканскому центру социальной адаптации детей, директором которого является Лола Каримова-Тилляева. В письме говорилось, что Евросоюз сотрудничает с РСЦАД со времени его основания и недавно выделил ему грант в 3,7 миллиона евро. Он был оформлен как "помощь гражданскому обществу Узбекистана".



Атаева подчеркнула, что мандат этой программы подразумевает поддержку инициатив гражданского общества. Однако РСЦАД не является институтом гражданского общества, он был создан в соответствии с постановлением Кабинета министров Узбекистана №419 от 7 сентября 2004 года при Комитете женщин Узбекистана - практически государственной структуре, возглавляемой заместителем премьер-министра; директор РСЦАД утверждается правительством и подотчетен ему. Это совершенно не соответствует критериям НПО.



При этом большинство неправительственных организаций Узбекистана, созданных по инициативе граждан, в том числе для помощи детям-инвалидам, были ликвидированы властями в рамках кампании подавления гражданского общества, напомнила Атаева. Это была реакция правящего режима на "цветные" революции в странах СНГ. В 2004-2007 годах в стране подверглись принудительному закрытию 313 НПО (список закрытых НПО здесь), в том числе специализировавшиеся на работе с детьми и инвалидами (14), молодежью (8), женские (34) и медицинские (7). Но если бы даже они сохранили регистрацию, то не смогли бы получать иностранные гранты, так как с 2004 года действует драконовский разрешительный механизм получения грантов на банковские счета НПО. Выходит, что по политическим соображениям грант тайно был выделен благотворительной организации, контролируемой дочерью узбекского диктатора, делала вывод Надежда Атаева.



Сообщение об этом вызвало громкий резонанс, еврочиновники всполошились и, видимо, отозвали свое решение. В интервью "Немецкой волне" представитель еврокомиссара по вопросам развития Андриса Пиебалгса Катрин Рэй опровергла данные ташкентского офиса поддержки деятельности Еврокомиссии в Узбекистане ("Дома Европы"), озвученные во время разбирательства иска, о том, что грант в виде денег получит именно центр Каримовой-Тилляевой. Рэй заявила, что "помощь со стороны ЕС будет исключительно технического характера". Впрочем, в Евросоюзе подтвердили, что ранее уже выделяли Узбекистану грант на сумму в 155 тысяч евро, в котором участвовал РЦСАД.



Между тем публикацию "Дома Европы", где рассказывалось о том, что главным получателем гранта в размере 3,7 миллиона евро в Узбекистане станет РСЦАД, в интернете найти больше нельзя. Осталась лишь копия страницы, сохраненная поисковиками, оповестила "Немецкая волна".



В "ДОБРУЮ ПАМЯТЬ"



В 2016 году, на рубеже августа-сентября, Ислам Каримов, вопреки Конституции, занимавший пост президента в течении 25 лет, а в общей сложности руководивший республикой и того больше - 27 лет, скоропостижно скончался. Сразу же после этого в жизни обеих его дочерей наметились большие перемены. Что касается Лолы, то она немедленно бросилась увековечивать имя человека, который дал ей все.



7 октября в Ташкенте, неподалеку от Рисового базара, состоялось открытие нового религиозного комплекса на месте пострадавшей от сильного пожара соборной мечети "Джурабек". Огонь, раздуваемый ветром, бушевал полтора часа, в результате, по сообщению радио "Озодлик", 90 процентов комплекса сгорели, уцелели только административное помещение и здание для омовения. Мечеть была построена в 1897 году ташкентским генералом Джурабеком, потомком эмира Тимура и наследственным беком Китаба, и значилась в реестре охраняемых исторических памятников столицы Узбекистана. При этом, как следовало из сообщения сайта Uzmetronom, как минимум часть зданий комплекса была построена на деньги вездесущего Салима Абдувалиева, проживающего в соседнем квартале.



Спонсорами "реконструкции" выступили Лола Каримова-Тилляева и ее супруг. Строительные работы начались через полгода после пожара, в конце 2015 года. В итоге общая площадь комплекса увеличилась в 1,8 раза - с 2900 до 5400 квадратных метров. Новую мечеть постоянная жительница США нарекла в честь отца - "Ислам-ота" ("Отец-Ислам"). (Финансирование строительства объектов религиозного назначения - лучший способ "отбеливания" имиджа, например, "вор в законе" Юлдаш Ашуров тоже построил в родном Газалкенте на собственные деньги мечеть, и тоже назвал ее именем своего отца (www.fergananews.com/articles/6350)).



Однако в ходе "восстановительных" работ оригинальное архитектурное сооружение 19 века было не отремонтировано, а полностью снесено и заменено новоделом, вдобавок, как выяснилось, его лишили даже имени. Это прямо противоречило закону "Об охране и использовании объектов материального и нематериального культурного наследия", в соответствии с которым ремонт культурно-исторических объектов должен осуществляться без изменения их особенностей, составляющих предмет охраны.



Особо отвратительным было то, что за уничтожением исторического здания стоял постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО, обязанный содействовать охране памятников, а не наоборот. Впрочем, деятельность младшей дочери президента Каримова на этом поприще нельзя назвать успешной. Именно при ней Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО включил исторический центр города Шахрисабз в Кашкадарьинской области Узбекистана в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой - "в связи с разрушением зданий в центре средневековых кварталов и строительством современных объектов". К сожалению, это только малая часть из уничтоженных за время ее представительства объектов культурного и исторического наследия, - они исчисляются многими десятками, а возможно, сотнями (часть под видом реставрации, часть по разным причинам): ни ее отец-президент, ни назначенные им члены правительства совершенно не понимали, что ценность представляет только оригинал). О попытках Каримовой-Тилляевой воспрепятствовать этому вандализму (например, такому) ничего не известно.



Лола Каримова-Тилляева



В ноябре 2016 года, спустя два месяца после смерти отца, Лола основала Фонд Ислама Каримова, которому надлежало "увековечить память и принципы" бывшего президента. Помимо благотворительности, фонд занимается популяризацией исторического, культурного и литературного наследия Узбекистана.



В ходе этого полезного дела вместе с мужем Лола Каримова-Тилляева спродюсировала документальный фильм о тимуридском астрономе "Улугбек. Человек, раскрывший тайны Вселенной", с американским актером Арманом Ассанте в главной роли и Винсентом Касселем в качестве рассказчика. В 2017 году он получил награду "Кинео" в номинации "Лучший зарубежный документальный фильм" на 74-м Венецианском кинофестивале, в номинации "Лучший документальный фильм".



А в октябре 2018-го в центральной части Москвы открылся памятник президенту Каримову (http://www.asiaterra.info/news/v-moskve-otkryli-pamyatnik-uzbekskomu-diktatoru). Его установили вопреки местному закону о том, что увековечивать политического деятеля разрешается не менее чем через десять лет после его смерти. Изготовление и установку профинансировал Фонд Ислама Каримова. Скульптурную композицию изваял именитый британский скульптор Пол Дэй. После открытия памятника узбекскому диктатору оказалось, что он чрезвычайно похож на монумент, установленный на могиле известного криминального авторитета Деда Хасана. Многие сочли это сходство весьма символичным.



ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРИЗ



Но вернемся к Абу-Сахи. Перебои в его работе начались уже через несколько месяцев после смерти президента Каримова. В феврале 2017-го "Озодлик" сообщил, что крупнейший в Узбекистане оптовый базар переживает тяжелые времена: импортные товары на него перестали поступать, цены растут, магазины закрываются, а на самом рынке идет проверка. Информагентство Фергана, ссылаясь на свои источники, связало происходящее с началом фактической передачи бизнеса в руки родственников нового главы государства - Шавката Мирзиеева.



И это действительно произошло, правда, позже, в конце 2017 года. Официально о смене собственника власти сообщили в завуалированной форме.



Мирзиеев упомянул об изменениях, связанных с рынком, 5 января 2018-го. Он не назвал его новых владельцев, но сказал, что ежемесячные налоговые поступления оттуда значительно выросли. А в марте государственный телеканал "Узбекистан 24" сообщил, что бюджет страны в 2016-2017 годах недополучил от прибыли бывшего рынка Абу-Сахи 439 миллиарда сумов (примерно $54 миллиона, если считать по официальному курсу в начале 2018-го - ред.), которые были выведены за границу. После преобразования в январе в комплекс "Тошкент савдо маркази" ("Ташкентский торговый центр - ред.) и привлечения иностранного инвестора (он не назывался, но позже фигурировал в сообщениях других СМИ - некая фирма AKA Petroleum GMBH, зарегистрированная в Германии) поступления в бюджет возросли. За весь 2017 год от Абу Сахи поступило 82 миллиарда сумов таможенных платежей (около $10 миллионов - ред.). За три месяца работы "Тошкент савдо маркази" эта сумма уже составила 53 миллиарда сумов (около $6,5 миллиона - ред.), сообщалось в передаче, подготовленной Генеральной прокуратурой Узбекистана.



Посыл передачи заключался в том, что, во-первых, базар отобрали правильно, а во-вторых, был предупреждением: если прежний владелец попытается "качать права" и апеллировать к международным организациям, то состоится проверка финансово-хозяйственной деятельности рынка за все годы его существования - сколько налогов было недоплачено государству. И если что, возникнет уголовное дело.



В июле того же года агентство Reuters, ссылаясь на близкого к правительству финансиста и предпринимателя, подтвердило, что Лола Каримова-Тилляева продала рынок Абу-Сахи, не уточняя, кто стал новым владельцем бизнеса. Отмечалось, что в декабре 2017-го Абу-Сахи был переименован и стал Ташкентским Шелковым путем (ныне компания, за которой "прячется" его новый владелец, именуется Tashkent Trade Center). В течение 15 дней после реорганизации рынок выплатил 35 миллиардов сумов ($4,2 миллиона) в бюджет. Ранее платежи составляли 5 миллиардов сумов в месяц (около $614 тысяч, если считать по официальному курсу по состоянию на начало 2018-го - ред.).



Продажа бизнеса для Каримовой-Тилляевой означает потерю актива, прибыль от которого позволяла ей вести роскошный образ жизни за границей с мужем и детьми, констатировало информагентство. Для экономики Узбекистана смена владельца Абу-Сахи стала завершением квазимонополии на рынке и открыла доступ потребительских товаров в Узбекистан, так как почти все импортированные потребительские товары проходили через [этот] рынок, говорилось в тексте Рейтер, с явно преждевременным оптимизмом.



Примечателен такой пункт этого сообщения: "Пресс-служба президента и правительства Узбекистана не ответили на вопросы о [новых] собственниках рынка".



После известий о том, что при новом "инвесторе" налоговые сборы возросли в несколько раз, новой информации уже не последовало. Все просто - зятя одного президента сменил зять другого. Так что платит ли нынче в казну Абу-Сахи хоть какие-то налоги, неведомо.



Тимур Тилляев и Лола Каримова-Тилляева



В феврале 2018 года Лола Каримова-Тиллаева объявила в соцсетях, что покидает пост постоянного представителя страны при ЮНЕСКО. 6 марта 2018 года она покинула и пост президента Федерации гимнастики Узбекистана. Что, собственно, и ожидалось.



ТИХАЯ АМЕРИКАНКА



В последние годы Лола с мужем в Узбекистане, насколько известно, не показываются. Уголовное преследование им вряд ли грозит, но пример Гульнары, у которой, по словам ее сына, все было отобрано и пополнило карманы семьи нового президента, а сама она оказалась на "нарах", - перед глазами, поэтому они предпочитают не рисковать.



Да и нужен ли им теперь Узбекистан? Бедствовать семейная пара точно не будет, так что родину лучше любить из-за океана. В целом же эта история завершается стандартным хэппи эндом для родни любого "долгоиграющего" правителя: через пару-тройку десятилетий после его прихода к власти, она в массовом порядке отбывает на запад, оставив позади ограбленную страну. Жизнь удалась...



Алексей Волосевич Источник - asiaterra.info

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597839360

