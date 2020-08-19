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|Турция откроет свое генконсульство в Самарканде
20:54 19.08.2020
Генконсульство Турции откроется в Самарканде
До конца года в Самарканде откроется генеральное консульство Турции. Специалистов из этой страны будут привлекать к работе над совершенствованием систем здравоохранения, сейсмологии и электронного правительства Узбекистана.
Кабинет Министров 18 августа утвердил постановление об укреплении стратегического партнерства и расширении сотрудничества между Узбекистаном и Турцией, сообщила пресс-служба Минюста.
Согласно документу, до конца года в Самарканде откроется генеральное консульство Турции.
Постановление предусматривает расширение технической помощи правительства Турции Узбекистану.
Турецких экспертов будут привлекать к работе над улучшением управления объектами инфраструктуры здравоохранения, укреплением нормативно-правовой базы в сфере сейсмологии, внедрением международных стандартов в сферу строительства дорог и придорожной инфраструктуры, а также трансфером лучших решений и технологий Турции в сфере электронного правительства.