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Турция откроет свое генконсульство в Самарканде
20:54 19.08.2020

Генконсульство Турции откроется в Самарканде
До конца года в Самарканде откроется генеральное консульство Турции. Специалистов из этой страны будут привлекать к работе над совершенствованием систем здравоохранения, сейсмологии и электронного правительства Узбекистана.

Кабинет Министров 18 августа утвердил постановление об укреплении стратегического партнерства и расширении сотрудничества между Узбекистаном и Турцией, сообщила пресс-служба Минюста.

Согласно документу, до конца года в Самарканде откроется генеральное консульство Турции.

Постановление предусматривает расширение технической помощи правительства Турции Узбекистану.

Турецких экспертов будут привлекать к работе над улучшением управления объектами инфраструктуры здравоохранения, укреплением нормативно-правовой базы в сфере сейсмологии, внедрением международных стандартов в сферу строительства дорог и придорожной инфраструктуры, а также трансфером лучших решений и технологий Турции в сфере электронного правительства.

Источник - gazeta.uz
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