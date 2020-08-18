Война в Ливии – райский уголок для нефтегазовых корпораций, - Д.Юрганов

00:56 20.08.2020

Денис Юрганов

18.08.20



На территории Ливии, охваченной военными действиями, продолжают работать иностранные нефтегазовые корпорации, которым ливийский военный конфликт и связанный с этим хаос, особо не мешает заниматься добычей и транспортировкой углеводородов в своих интересах.



Сложившийся в Ливии баланс сил не позволяет ни одной из основных противоборствующих групп добиться победы военным путем. Сегодня ливийская территория крайне сегментирована и разделена между местными игроками на своеобразные зоны ответственности. Основные из них - ЛНА Х. Хавтара (восточная часть страны) и ПНС Ф. Сараджа (западная часть страны), а также десятки ополчений по всей Ливии, заявляющие о притязаниях на "собственные" куски ее территории, но при этом ни одна из этих зон не является экономически самодостаточной. Большая часть месторождений, нефтепроводов и нефтеналивных терминалов находится в сфере влияния Ливийской национальной армии (ЛНА). Однако, несмотря на то, что под началом Х. Хфтара сосредоточена самая крупная военно-политическая группировка, нормальная работа подконтрольной ему экономической инфраструктуры невозможна без договоренностей с иными внутриливийскими силами.



В апреле 2019 года ЛНА предприняла крупное наступление на Триполи, которое обернулось затяжной осадой с суши. В марте 2020 года осада была снята, и восток отступил к линии Сирт – ал-Джуфра, которая остается естественной границей сфер влияния сторон с точки зрения их этноплеменного состава и экономических интересов: основные добывающие активы остаются под контролем Х. Хфтара (ЛНА), то есть востока. Хафтар контролирует сейчас две трети страны, но не контролирует бюджет Ливии. Поэтому он пытается выстроить параллельные экономические институты в Восточной Ливии.



В Ливии, в отличие от Сирии или Ирака, за все время боевых действий и нестабильности (с 2011 года) топливно-энергетическая инфраструктура практически не была разрушена и за долгие годы внутреннего противостояния и внешней интервенции оставалась в рабочем состоянии, принося ее обладателям немалые средства. Безусловно, в каждом конкретном случае ливийские нефтегазовые объекты кто-то контролирует. Но ключевая деталь в том, что подобных контролеров слишком много: у одних группировок в руках добыча сырья, у других – переработка, у третьих – доставка, у четвертых – получение финансовых средств. Полный же цикл пока недоступен никому, поскольку противоборствующим сторонам не хватает сил, чтобы заполучить всю производственную цепочку целиком.



Сложившаяся патовая ситуация в североафриканской стране очень выгодна многим внешним игрокам. Турция, Египет, США, Италия, Франция, Россия и другие страны, так или иначе, вовлечены в конфликт и преследуют свои определенные цели, которые не афишируются. Наиболее заметную роль к 2020 году играет Турция (на стороне ПНС), также активно поддерживает ПНС Италия, на стороне ЛНА – ОАЭ, Саудовская Аравия и Франция. Во многом благодаря усилиям Министерства иностранных дел к 2020 году Россия сформировала нейтрально - взвешенную позицию.



В ливийские внутренние разборки влезли все, кому не лень, а причина очевидна – углеводороды, которые в достаточном количестве имеются на территории Ливии (богатейшая страна Африки по доказанным запасам нефти). Энергетические корпорации имеют в Ливии крупные активы – 23 иностранные компании, среди которых: французская Total, канадская Suncor, австрийская OMV, итальянская Eni, германская Wintershall DEA. Например, Италия получает ежедневно около 13 миллионов кубометров газа по газопроводу "Зеленый поток". Голубое топливо добывается на офшорных месторождениях Вафа и Бахр-Эссалам, находящихся в зоне контроля Триполи. Итальянские военные проводят операции патрулирования этой инфраструктуры, и в целом их присутствие оказывает значимую поддержку ПНС. Система газоснабжения вообще работает в Ливии почти без перебоев всю войну, в том числе продолжаются поставки газа для электростанций с запада на восток, "через линию фронта".



Восток Ливии находится в руках Х. Хавтара (ЛНА), под контролем которого остается "нефтяной полумесяц", где главными партнерами ливийской национальной нефтегазовой компании (NOC) стали Total и канадская Suncor. Они, как и другие иностранные компании, прикрываются (маскируясь) другими названиями, которые работают с госкомпанией Ливии создавая совместные предприятия на территории страны. Так, Mellitah – это совместное предприятие с участием Eni; Suncor, крупнейшая энергетическая компания Канады, работает на подконтрольной Хафтару территории в составе СП Harrouge Oil; Sarir – это Wintershall DEA; Waha Oil или Mabruk Oil – это Total, а Akakus – консорциум с участием Repsol, OMV, Eqinor и той же Total.



Чтобы обходиться без государственных институтов, корпорациям нужны посредники, которые решают проблему вакуума легитимности в Ливии. Таким посредником и оказалась Государственная нефтегазовая компания – NOC. Для дальнейшего заполнения вакуума легитимности сама ГНК укрепила институт Petroleum Facilities Guards. Сформировавшийся еще при Каддафи институт корпоративной охраны превратился во франшизу, которая может быть выдана вооруженному отряду, способному обеспечить безопасность того или иного объекта нефтегазовой инфраструктуры. PFG действуют как на востоке (назначения командующих согласуются Хафтаром), так и на западе (назначения командующих согласуются Сарраджем и его силовым блоком). Условия добычи черного золота в условиях ливийского противостояния остаются коммерчески привлекательными даже при низких ценах на рынке. Сложившаяся ситуация вокруг ливийской нефти очень выгодна многим компаниям, которые в условиях нестабильности закупают ее с большим дисконтом. В целом доминирующее положение в ливийской нефтяной промышленности занимают компании Италии, Германии, Франции Испании, Австрии. Присутствие других государств - Великобритании, Норвегии, Канады, США за годы войны сократилось незначительно. Никто не желает, отказывается от дешевой нефти, даже если на карту поставлены мир и стабильность в Ливии. Получается, что налаживать мирный процесс в ливийском вопросе, внешние силы не особо заинтересованы - выгоднее поддерживать хаос и внутриливийский раскол, наживаясь на энергоресурсах.