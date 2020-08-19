Сделка с ОАЭ может лишить Израиль военных преимуществ, - И.Субботин

00:59 20.08.2020

Нетаньяху подозревают в размене национальных интересов



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

19.08.2020



Биньямина Нетаньяху подозревают в том, что он разменял преимущество израильской армии на соглашение с ОАЭ.

Фото со страницы премьер-министра Израиля в Facebook

Судан не спешит брать курс на полноценную нормализацию отношений с Израилем. Официальный представитель МИД африканской страны Хейдар Бадави Садек, который накануне высказался в поддержку арабо-еврейской "оттепели", был освобожден от занимаемой должности. Пока эксперты гадают о том, какая следующая арабская страна решится наладить связи с израильтянами, в самом еврейском государстве идет спор, что мог пообещать премьер-министр Биньямин Нетаньяху при заключении дипломатической сделки с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).



О том, что Садек уволен, сообщил катарский канал "Аль-Джазира". Кадровое решение, как уточняется, было принято по причине высказываний дипломата "в поддержку нормализации отношений с Израилем". Днем ранее в разговоре с журналистами Sky News Arabia Садек сообщил, что его страна "ожидает заключения мирного договора с Израилем, в основу которого должны быть положены паритет и уважение взаимных интересов". Он добавил, что не видит "оснований для продолжения вражды между странами". Однако дипломатическое ведомство Судана заявило об иной позиции и было вынуждено опровергнуть информацию о стремлении Хартума к налаживанию связей с еврейским государством, чем вызвало резонанс среди политиков и экспертов.



Опровержение выглядело удивительно с учетом того, что израильский премьер-министр встречался с главой управляющего Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом 3 февраля в Энтеббе (Уганда). Как уточнило тогда израильское Министерство иностранных дел, на встрече "была достигнута договоренность начать сотрудничество по нормализации отношений". Аль-Бурхан, в свою очередь, пояснил, что встречался с Нетаньяху с целью "сохранения и поддержания национальной безопасности Судана и достижения высших интересов народа", однако подтвердил, что "налаживание и развитие отношений между Суданом и Израилем является прерогативой соответственных госучреждений".



Израильский премьер не стал считаться с разногласиями внутри суданского руководства. Накануне он заявил, что оформление отношений между еврейским государством и африканской страной будет благом для региона. "Мы сделаем все необходимое, чтобы это видение стало реальностью", – говорится в заявлении премьерской канцелярии. В ведомстве добавили, что Нетаньяху "приветствует позицию Министерства иностранных дел Судана, которая отражает смелое решение главы управляющего Суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана развивать отношения между двумя странами".



В то время пока мир следит за тем, за счет каких еще арабских стран Нетаньяху попытается увеличить свой политический капитал, в самом Израиле идут споры о том, во что обходится стране закулисная дипломатия премьера и главы Моссада Йосси Коэна, которые, похоже, готовы "сдать" традиционные принципы в обмен на дипломатический триумф. Ряд местных изданий со ссылкой на источники выступили с утверждением, что администрация президента США теперь намеревается продать Эмиратам истребители F-35 и продвинутые беспилотники, потому что такой секретный пункт есть в соглашении о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ. Ранее израильтяне блокировали подобные контракты между США и арабскими странами на правах союзника.



Если дипломатическая сделка действительно содержит такое условие, то это в корне меняет традиционную политику США. После Шестидневной войны 1967 года американская администрация взяла на себя обязательство сохранять военное превосходство еврейского государства над другими странами Большого Ближнего Востока. В связи с этим на сообщения немедленно отреагировала канцелярия Нетаньяху. "Исторический мирный договор между Израилем и Эмиратами не содержит согласия Израиля на какую-либо сделку по продаже оружия между США и ОАЭ. В мирном договоре с ОАЭ нет ни одного пункта по этому вопросу, и США ясно дали понять Израилю, что всегда будут следить за сохранением его качественного преимущества", – заявили представители премьера.



"С самого начала премьер-министр выступал против продажи F-35 и другого современного оружия любым государствам Ближнего Востока, включая арабские страны, поддерживающие мир с Государством Израиль (Египет и Иорданию. – "НГ"), – отмечала канцелярия. – Премьер-министр неоднократно высказывал свою последовательную позицию администрации США. Эта позиция не изменилась". Представители Нетаньяху добавили: "7 июля в разговоре с послом США Фридманом премьер-министр прямо выразил несогласие Израиля с продажей самолетов F-35 и другого современного вооружения любому государству Ближнего Востока, в том числе в рамках мирных договоров". Затем эта позиция была продублирована в письме к госсекретарю Майклу Помпео.



Впрочем, как можно понять из анонимных комментариев представителей израильской военной элиты местной прессе, политика армии остается прежней: еврейское государство не должно отказываться от своего военного превосходства над региональными игроками в обмен на дипломатическую нормализацию и признание. Рост оппозиции политике Нетаньяху обеспечен в том случае, если пункт о разрешении для Абу-Даби закупаться в Америке все-таки окажется частью сделки. Многие ее пункты пока что остаются тайной.