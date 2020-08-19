Сыграет ли Путин с Эрдоганом "ливийскую партию", - С.Тарасов

01:35 20.08.2020

Сыграет ли Путин с Эрдоганом "ливийскую партию"



Теоретически президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могли бы проявить политическую волю и привести к столу переговоров конфликтующие стороны в Ливии. Но представляется, что объективные условия для такой игры пока еще не созрели. Потому что в регионе быстро смещаются центры противостояния и борьбы, в которую вовлекаются новые внешние игроки.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 19 августа 2020, 13:10 - REGNUM



Состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Последний раз два лидера общались по телефону по инициативе турецкой стороны 27 июля, обсуждая ситуацию, сложившуюся на границе между Азербайджаном и Арменией, где проходили боевые столкновения конфликтующих сторон.



На сей раз, как сообщила пресс-служба Кремля, "основное внимание уделено проблематике ливийского кризиса", была также "подчеркнута необходимость реальных шагов противоборствующих сторон по устойчивому прекращению огня и запуску прямых переговоров в соответствии с решениями Берлинской конференции и резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН". В этой связи турецкое издание Haberturk утверждает, что "Турция и Россия готовят двустороннюю встречу на высшем уровне по Ливии", которая должна предпринять попытку запустить прямые переговоры между командующим Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром и премьер-министром правительства национального согласия (ПНС) в Триполи Фаизом Сараджем.



Согласно этой версии, в случае достижения поставленной цели Путин и Эрдоган будут переводить переговорный процесс в более широкий международный формат, который может стать продолжением Берлинской конференции. При этом утверждается, что практической подготовкой к такого рода политико-дипломатическим маневрам занимается российско-турецкая группа по Ливии. В распространенном в конце июля совместном заявлении двух стран по итогам консультаций в Анкаре указывалось, что "стороны подтвердили неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Ливии, отметив необходимость борьбы с террористами и террористическими группировками". Также были подтверждены намерения двух сторон "взаимодействовать в целях достижения безопасности и стабильности в Ливии" и "улучшения там гуманитарной обстановки". Сообщается, что очередную встречу группы планируется провести в ближайшее время в Москве.



Что же касается Берлинской международной конференции, то она пока не имеет продолжения. Британское издание The Independent объясняет это тем, что "проект немецкого канцлера Ангелы Меркель (Берлинская конференция - С. Т.), активно поддержанный Путиным при нейтральной позиции Эрдогана, даже несмотря на то, что в нем приняли участие все основные внешние игроки, был обречен на провал из-за фактического самоустранения в тот момент США от игры на ливийском поле, Вашингтон считал Ливию проблемой Европы". По мнению издания, тогда "говорили правильные вещи насчет необходимости ограничить иностранное вмешательство в конфликт, об эмбарго на поставки оружия конфликтующим сторонам, но ничего не перевели в плоскость практической политики". Поэтому складывалось впечатление, что Вашингтон, как пишет один американский эксперт, "кому-то развязывал руки, чтобы, когда нужно, взорвать пороховой погреб, превратить Ливию в Сирию".



Со временем стало очевидным, что такого сценария действий стала придерживаться Турция, не опасаясь осложнений в своих взаимоотношениях с Евросоюзом, который и так недоволен вмешательством Анкары в дела североафриканского государства. Все привело к тому, что амбициозные цели Берлинской конференции - установление прочного перемирия, демобилизация и разоружение местного ополчения, проведение переговоров по формированию единого правительства - просто повисли в воздухе. А сейчас Турция, ведя с Россией переговоры по ливийскому урегулированию, одновременно на высшем уровне общается с Вашингтоном, проводит с ним двусторонние консультации на уровне экспертов по этой же тематике. Кстати, на днях посол США в Ливии Ричард Норланд заявил, что "действия Турции в Ливии направлены на предотвращение закрепления там России" и именно "турецкое вмешательство создает возможность для политических переговоров между ПНС в Триполи и прохафтарской администрацией в Тобруке".



Но если это так, то почему Анкаре и Вашингтону не взять на себя обязательства по организации прямых переговоров в Ливии между конфликтующими сторонами? Проблема усугубляется тем обстоятельством, что ливийский кризис находит прямое продолжение в кризисе в Восточном Средиземноморье, и никто не знает, где там начало, а где конец. Взваливать на себя такую обузу США не намерены, а Турции не хватает для решения поставленных задач собственных возможностей и ресурсов. Помимо того, на американской стороне стала играть и Греция, а в самом регионе происходит формирование новых балансов. Свои интересы там стала активно продвигает Франция. Парадокс в том, что для Турции как раз присутствие России в этом регионе становится уравновешивающим фактором на фоне становления антитурецких коалиций. Так что Эрдогану есть о чем говорить с Путиным. Теоретически они могли бы проявить политическую волю и привести к столу переговоров конфликтующие стороны в Ливии.



Но представляется, что объективные условия для такой игры пока еще не созрели. Прежде всего потому, что в регионе быстро смещаются центры противостояния и борьбы, в которую вовлекаются новые внешние игроки.