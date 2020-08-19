Cи Цзиньпин изгоняет из партии диссидентов и казнокрадов, - В.Скосырев

07:36 20.08.2020

Под удар в Китае попали интеллектуалы, призывавшие к реформам

Владимир Скосырев

19.08.2020



В аппарате внутренней безопасности Китая расследуются дела о коррупции 21 чиновника, среди которых начальник полиции Шанхая. Лидер страны Си Цзиньпин хочет, чтобы корпус правоохранителей был лояльным и неподкупным. Одновременно идет чистка Центральной партийной школы (ЦПШ), кузницы руководящих кадров. Исключена из Компартии ее профессор, заявившая, что генсек восстановил против Китая весь мир и зажимает демократию.



В принципе органы МВД, вооруженной полиции и контрразведки в КНР показали высокую эффективность в подавлении стихийных протестов населения, преступности и иностранной агентуры. Охота на коррупционеров ведется не первый год. В 2015 году за использование служебного положения в корыстных целях был осужден на пожизненное заключение бывший куратор служб безопасности и судов, член политбюро Чжоу Юнкан.



Но продажность в рядах правоохранителей, как утверждает Wall Street Journal, так и не удалось полностью искоренить. В частности, в вымогательстве подозреваются следователи и судьи в крупном промышленном городе Баотоу. В частый гребень следователей попались даже чиновники Шанхая, этих гигантских ворот Поднебесной во внешний мир.



Коррупция может послужить ферментом, возбуждающим массовое недовольство. И это в тот момент, когда экономика не восстановилась после эпидемии и все больше обостряются отношения с США. У Цян, бывший лектор престижного университета Цинхуа в Пекине, поясняет, что социальная стабильность особенно важна для Си Цзиньпина потому, что в 2022 году он должен переизбираться на новый срок на пост генсека партии.



Партийные кадры сравнивают начатую в органах чистку с кампанией "по исправлению стиля", которую развернул в 1942–1945 годах на революционных базах Мао Цзэдун. Тогда из рядов партии были изгнаны, а порой и пущены в расход сотни неблагонадежных элементов. Параллель с эпохой Мао не выглядит абсолютной фантастикой. Ведь на днях ЦПШ, главная кузница руководящих работников, объявила об исключении из КПК профессора Цай Ся, которая преподавала там 15 лет.



Ранее Цай питала надежды на то, что руководители КНР ослабят гонения на инакомыслящих и проведут демократические реформы. А теперь она, как утверждает New York Times, больше не питает этих надежд, а партия, в свою очередь, подвергла ее гневному осуждению. В документе ЦПШ говорится, что Цай оклеветала партию и страну и злонамеренно оскорбила лидера государства.



Отставной профессор не осталась в долгу. В интервью американским СМИ Цай, которая теперь живет в США, обвинила Си Цзиньпина в том, что он сорвал мирную демократизацию Китая и безрассудно пошел на обострение отношений с США и другими державами. И даже конфликт с Индией руководитель КПК затеял, чтобы отвлечь внимание населения от того, что люди стали жить хуже.



Цай – не единственный отступник в глазах руководства страны. Есть и другие диссиденты, которые бичуют председателя КНР за то, как он промедлил с началом противодействия вирусной инфекции и ввел в силу закон о национальной безопасности, который размывает автономию Гонконга.



Двое из таких критиков, не покинувшие Китай, испытали на себе тяжелую руку правоохранителей. Сюй Чжанцзюнь, профессор права из университета Цинхуа, был уволен и задержан полицией на несколько дней. А Жэнь Чжицян, известный девелопер, был исключен из партии. Против него начато дело по обвинению в финансовых махинациях. Бывший редактор журнала, издаваемого ЦПШ, в беседах с иностранными репортерами утверждает, что либералов, недовольных нынешними порядками, немало. Они просто тихо выжидают, пока власть Си пошатнет кризис.



В беседе с "НГ" и.о. директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов отметил: "Еще на сессиях парламента и параллельного консультативного органа Китая весной было сказано, что будет начато расследование коррупции в органах безопасности и медицинских учреждениях. О том, что медицинские инстанции запоздали на начальной стадии пандемии с поставкой необходимых медикаментов, в своем докладе указал премьер-министр Ли Кэцян. Что касается ЦПШ, там чистки идут больше месяца. Действительно, есть примеры того, когда ее сотрудники говорили, что закручивание гаек мешает развитию экономики. Это правда. Но такие взгляды среди людей не получили широкого распространения. По итогам борьбы с коронавирусом легитимность власти Си Цзиньпина укрепилась. Все-таки одержана победа. Более того, начатая борьба с мздоимством показывает, что он держит руку на пульсе и не хочет допустить такого положения, какое было при его предшественнике Ху Цзиньтао. Тогда внутрипартийная коррупция и блат выросли до максимума".



Хотя беглый профессор выступала с интервью перед американцами, партийная газета "Жэньминь жибао" не замедлила с ответом. Народ и партия едины. Можно сказать, написал газетный публицист, что китайский народ численностью в 1,4 млрд человек – это тело, а партия – это его мозг и душа.